Демидов признан лучшим новичком месяца в НХЛ

Российский хоккеист Иван Демидов из «Монреаля» стал лучшим новичком месяца в НХЛ благодаря 14 очкам в декабрьских матчах.
Российский форвард Ивана Демидов, выступающий за «Монреаль», был признан лучшим новичком месяца в Национальной хоккейной лиге по итогам декабря, передает ТАСС. Пресс-служба лиги отмечает, что в течение декабря Демидов провел 15 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал десять результативных передач.
Ивану Демидову 20 лет, и его выбрали под пятым номером на драфте НХЛ 2024 года. В этом сезоне, согласно данным лиги, нападающий сыграл 39 поединков, отметившись десятью шайбами и двадцатью тремя результативными передачами.
Таким образом, Демидов продолжает уверенно закрепляться в составе «Монреаля», привлекая внимание специалистов и болельщиков яркой игрой и высокой результативностью.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года Никита Кучеров забил два гола и принес «Тампе» победу над «Монреалем» в матче НХЛ. При этом Иван Демидов из «Монреаля» отличился голом в этом матче.
15 октября Иван Демидов забросил свою первую шайбу за «Монреаль».