    В США признали Европу угрозой мира на Украине
    МИД Бельгии предупредил о системном шоке в случае конфискации активов России
    Стало известно о тайной операции спецназа США в КНДР
    Обвиненная в контрабанде наркотиков актриса Тарасова освобождена из-под стражи
    Путин призвал оперативно начать производство турбореактивного двигателя ПД-26
    Путин: Россия в условиях санкций разработала собственные инновационные турбины
    Стало известно о планах Ростеха создать широкофюзеляжный самолет
    Русские дети записали обращение после провала «антимигрантского» экзамена
    Фицо заявил о скором завершении конфликта на Украине
    Ольга Андреева Ольга Андреева Запад продолжит обманывать себя насчет России

    Представление о России как о насквозь милитаризованной и дикой стране, где все население только и мечтает кого-нибудь завоевать – исходная точка всей западной искаженной рефлексии.

    3 комментария
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Где Европа ищет «пушечное мясо» для ВСУ

    Будет ли Европа воевать с Россией? Идея отправки регулярных войск европейских стран на Украину крайне непопулярна. Однако европейцы делают ставку на поиск «пушечного мяса» для ВСУ по всему миру – в СНГ, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке. Рютте и Макрон надеются с их помощью удержать фронт и заставить Россию подписать невыгодный ей мир.

    0 комментариев
    Олег Хавич Олег Хавич Как новый президент Польши стал жертвой своей русофобии

    Президент Польши Кароль Навроцкий так увлёкся русофобской риторикой, что стал поучать Дональда Трампа. В результате Польши не оказалось на переговорах в Белом Доме.

    7 комментариев
    6 сентября 2025, 08:14 • Новости дня

    Мошенники похитили деньги россиян через синхронизацию гаджетов при инвестициях

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Среди новых схем обмана инвесторов выделилась технология, при которой преступники через синхронизацию устройств похищают сбережения при попытке вывода прибыли.

    Мошенники стали использовать схему хищения денег, связанную с синхронизацией гаджетов, сообщает ТАСС. Жертвами становятся россияне, которые рассчитывают получить доход от инвестиций. Преступники публикуют ссылки с псевдоинвестиционными предложениями, прикрываясь известными блогерами.

    Потенциальные инвесторы, заинтересовавшись информацией, указывают свои контактные данные. С ними связывается «менеджер биржи» и убеждает в преимуществах вложений. После создания персонального кабинета и передачи реквизитов, средства переводятся на счета «кассиров».

    В течение какого-то времени вкладчику демонстрируется искусственный рост виртуального капитала. Для вывода средств мошенники убеждают жертву включить синхронизацию телефона с их устройством и создать виртуальный кошелек под их контролем.

    Как только синхронизация завершена, с банковских счетов жертвы списываются все деньги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мошенники разработали новую двухэтапную схему обмана с использованием ссылки на Роскомнадзор. МВД предупредило о появлении новой схемы мошенничества на популярных площадках объявлений. ВТБ зафиксировал рост числа случаев мошенничества при продаже авиабилетов.

    Минцифры заявило о сохранении доступа к мессенджеру Max при ограничениях связи

    Обнародован список сайтов, доступных при ограничениях интернета

    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ключевые интернет-сервисы останутся доступными для пользователей в регионах с ограничениями связи, сообщило Минцифры.

    В пилотном режиме мобильные операторы обеспечат бесперебойный доступ к Госуслугам, национальному мессенджеру Max, сервисам ВКонтакте, Одноклассники, Mail.ru, Яндекса, а также к маркетплейсам Ozon и Wildberries, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    В список вошли также Avito, Дзен, Rutube, официальный сайт платежной системы Мир, сайты правительства и администрации президента России, федеральная платформа дистанционного электронного голосования и сайты всех крупных операторов связи.

    В министерстве подчеркнули, что перечень приоритетных ресурсов может быть расширен.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о необходимости развития Max для россиян.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    Комментарии (2)
    Эксперт оценил сообщения об азербайджанских МиГ-29 у ВВС Украины

    Военный эксперт Кнутов: Азербайджан мог вернуть Украине старые МиГ-29

    @ Daniele Faccioli/Stocktrek Image/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Воздушные силы ВСУ остро нуждаются в самолетах. Азербайджан, который в свое время приобрел МиГ-29 у Украины, теперь мог их вернуть. Если информация об этом окажется достоверной, то такое развитие событий может иметь негативные последствия, ведь самолеты являются носителями бомб с УМПК, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее Азербайджан заподозрили в поставках Украине старых МиГ-29.

    «Протянутая Владимиром Путиным рука для приветствия Ильхама Алиева на полях саммита ШОС говорит о том, что Москва открыта к диалогу с Баку. В последние месяцы отношения России и Азербайджана обострились, а азербайджанские власти выступали с целым рядом резких заявлений, в том числе о действиях российской армии на Украине», – напомнил Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.

    Он допустил, что республика Закавказья может оказывать военную помощь Киеву. «Воздушные силы ВСУ остро нуждаются в самолетах. Дело в том, что у противника появились бомбы, сделанные по образцу российских универсальных модулей планирования и коррекции (УМПК) с дальностью в 60 километров. Но противоборствующая сторона испытывает проблемы с количеством носителей. В этой роли выступают в том числе МиГ-29», – указал собеседник.

    «Если Баку решит поставить технику украинским ВС, то это будет только на руку Киеву. К тому же азербайджанские власти приобрели истребители именно у Украины. Сейчас они заинтересованы в замене этих машин американскими F-16. То есть позиция республики – в случае подтверждения подлинности распространяемых в соцсетях фотографий бывших азербайджанских МиГ-29 на вооружении противника – сведется к тому, что они просто вернули самолеты», – рассуждает эксперт.

    Он допустил, что речь может идти о двух-трех переданных украинской стороне истребителях. «Я не исключаю, что их перевозили со снятыми крыльями из Азербайджана в Турцию, а затем в морских контейнерах до Украины», – отметил аналитик. По его мнению, если эти сведения окажутся достоверными, то такой расклад потенциально несколько осложнит продвижение ВС России в зоне спецоперации. 

    «В этой связи важной задачей становится вычисление места базирования украинских самолетов и их уничтожение. Это касается и МиГ-29, и F-16, и Mirage 2000-5. И тут большую роль сыграет разведка», – заключил Кнутов.

    Ранее проект The War Zone заподозрил Азербайджан в передаче Украине МиГ-29. Такое предположение аналитики портала сделали на основании появившейся в социальных сетях фотографии истребителя Воздушных сил ВСУ, окрашенного в камуфляж, характерный для азербайджанских ВВС: синий, серый и фиолетово-серый цвета. Сообщается, что самолет оснащен вооружением для воздушного боя и, по предварительным данным, участвует в боевых вылетах.

    «Хотя вероятность того, что фотография была обработана, сохраняется, на данный момент нет никаких оснований считать ее подделкой», – говорится в материале. TWZ напоминает, что изначально Азербайджан не унаследовал МиГ-29 от СССР, а приобрел подержанные самолеты у Украины. По данным издания, первые поставки истребителей начались в 2007 году, а всего Баку от Киева получил 15 самолетов, которые с 2017 года проходили капитальный ремонт на предприятии во Львове.

    Истребители остались на Украине после начала спецоперации, а затем, судя по всему, были реквизированы украинскими властями для нужд своих воздушных сил, считают аналитики. «Неясно, были ли другие самолеты перекрашены в украинский камуфляж, который скрывал бы их прежнюю принадлежность», – отметили эксперты, предположив, что Баку мог «неофициально» оказывать Киеву другую поддержку.

    Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским осудил авиаудары России по нефтебазе SOCAR. Позднее местное издание Caliber со ссылкой на источники сообщило, что Баку снимет запрет на поставки вооружения украинской стороне в случае продолжения атак на газовые объекты Азербайджана на Украине.

    Напомним, Владимир Путин заявил, что хотя в отношениях страны с Баку есть проблемы, все «встанет на свои места». Он отметил, что во время визита в Китай пересекался с азербайджанским коллегой Алиевым и перекинулся с ним парой слов.

    Комментарии (7)
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    Комментарии (0)
    Зеленский отказался пропускать в Словакию нефть из России

    Зеленский заявил о прекращении поставок российской нефти в Словакию

    @ LUDOVIC MARIN/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    Глава Украины Владимир Зеленский на встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо объявил, что Украина прекратит поставки российских газа и нефти в Словакию.

    Украина не будет поставлять в Словакию нефть и газ российского происхождения, заявил Зеленский на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, передает ТАСС.

    Зеленский подчеркнул: «Мы готовы к поставкам газа и нефти в Словакию, если это не российский газ и не российская нефть. На этом точка».

    С января 2025 года Украина уже прекратила транзит российского газа через свою территорию, однако нефть в Словакию и Венгрию продолжала поступать по нефтепроводу «Дружба». В августе текущего года по инфраструктуре этого нефтепровода на российской территории были нанесены удары беспилотниками и ракетами со стороны ВСУ, что привело к временной остановке поставок нефти в оба государства.

    В ответ на перебои с поставками Будапешт и Братислава потребовали от Киева прекратить удары и обратились к Еврокомиссии с напоминанием о ее обязательствах по обеспечению энергетической безопасности стран Евросоюза, направив соответствующее письмо в Брюссель 22 августа. Поставки российской нефти по «Дружбе» в Венгрию и Словакию были возобновлены 28 августа после завершения ремонта поврежденной инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Роберт Фицо отметил, что поддерживает европейские устремления Киева при условии полного выполнения выдвинутых Евросоюзом требований.

    Тем не менее Роберт Фицо после встречи с Зеленским выразил уверенность в скором окончании военных действий и восстановлении связей с Россией.

    Комментарии (22)
    Прилетевшую из Израиля актрису задержали с наркотиками в Домодедово

    Прилетевшую из Израиля актрису Аглаю Тарасову задержали с наркотиками в Домодедово

    @ Андрей Никеричев/Агентство «Москва»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У вернувшейся из Израиля актрисы Аглаи Тарасовой якобы нашли наркотическое вещество в аэропорту Домодедово, сообщают источники.

    У актрисы изъяли электронную сигарету, заправленную гашишным маслом, пишет «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    В отношении артистки завели уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков, сообщает телеканал 360.

    В ближайшее время суд изберет ей меру пресечения.

    Актриса известна по ролям в популярных сериалах «Интерны», «Беспринципные» и «Склифосовский», а также в фильмах «Лед» и «Холоп 2».

    Ранее актрису Викторию Семенюк отправили под домашний арест по делу о покушении на незаконный сбыт наркотиков.

    До этого актрису Рамилю Искандер приговорили к шести с половиной годам колонии за сбыт наркотиков. Она признала свою вину. Она является заслуженной артисткой России.

    Комментарии (17)
    Обвиненная в контрабанде наркотиков актриса Тарасова освобождена из-под стражи
    @ Sobolev Artyom/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Задержанная в аэропорту Домодедово актриса Аглая Тарасова была освобождена из-под стражи решением суда в Москве.

    Суд отказал в ходатайстве следствия о помещении Тарасовой под домашний арест, передает ТАСС. Вместо этого ей избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

    Согласно решению суда, ей запрещено покидать свое жилье с полуночи до шести утра и использовать любые средства связи, включая телефон, кроме вызова экстренных служб и контакта с контролирующими органами или следователем, передает ТАСС. Судья также запретила Тарасовой общаться со свидетелями по делу.

    Ранее сообщалось, что прилетевшую из Израиля актрису Аглаю Тарасова задержали с наркотиками в Домодедово.

    Суд отказался закрывать слушание по делу актрисы Тарасовой. Актрисе предъявили обвинение в контрабанде наркотиков.

    Комментарии (31)
    Стало известно о тайной операции спецназа США в КНДР

    США провели в КНДР секретную миссию по указу Трампа в 2019 году

    @ U.S. Military

    Tекст: Денис Тельманов

    В 2019 году спецназ ВМС США высадился на побережье КНДР с целью установить оборудование для перехвата коммуникаций Ким Чен Ына.

    Секретная операция США на территории КНДР была проведена по распоряжению тогдашнего президента Дональда Трампа, сообщает газета New York Times. Администрация Трампа не уведомила об этом ключевых членов Конгресса, что могло стать нарушением закона.

    По данным газеты, целью операции было размещение оборудования для отслеживания коммуникаций северокорейского лидера Ким Чен Ына в период переговоров по ядерной программе. При высадке американского спецназа на побережье их заметила северокорейская лодка, после чего спецназовцы открыли огонь.

    «Из темноты появилась северокорейская лодка... Опасаясь, что их заметили, спецназовцы открыли огонь. Через несколько секунд все, кто находился на северокорейской лодке, были мертвы», – приводит издание детали операции.

    Предположительно, погибшими были гражданские, ловившие раков, поскольку на них не было военной формы и оружия. Операция так и не была официально признана обеими странами, а информация о ней не разглашалась до настоящего времени. В 2021 году администрация Джо Байдена проинформировала Конгресс о результатах расследования, но эти данные остаются секретными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что Америка потеряла Россию и Индию, опубликовав совместное фото Владимира Путина, Нарендры Моди и Си Цзиньпина. Кая Каллас отметила переговоры лидеров России, Китая и КНДР как вызов существующему мировому порядку.

    Комментарии (9)
    Фицо заявил о скором завершении конфликта на Украине

    Премьер Словакии спрогнозировал быструю нормализацию отношений с Россией

    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после встречи с главой Украины Владимиром Зеленским выразил уверенность в скором окончании военных действий и восстановлении связей с Россией.

    Заявление Фицо прозвучало на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Ужгороде, передает ТАСС.

    Премьер-министр Словакии подчеркнул, что «верим, что война быстро закончится и отношения с Россией нормализуются».

    По мнению Фицо, восстановление нормальных отношений между Братиславой и Москвой возможно в ближайшем будущем после завершения конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Роберт Фицо заявил, что проинформирует Владимира Зеленского о результатах обсуждения ситуации на Украине с президентом России Владимиром Путиным.

    Мария Захарова поддержала сравнение Фицо Европы с жабой, сидящей в колодце, и отметила, что это точная характеристика состояния европейской политики.

    Комментарии (5)
    Русские дети записали видеообращение после провала «антимигрантского» экзамена

    Tекст: Ирма Каплан

    Приехавшие в Россию русскоязычные дети, не прошедшие тестирование по русскому языку при поступлении в школу, опубликовали обращения в интернете.

    Видеообращения ребят, не сдавших недавно введенный экзамен на знание русского языка для мигрантов при поступлении в школы, были размещены в соцсетях. Несостоявшиеся школьники рассказали, что из-за результатов теста им отказали в приеме в школу, пишет «Лента.ру».

    В одном из роликов мальчик Мирон рассказывает, как приехал на свою историческую родину, в Россию, но комиссия решила, «что я мигрант с недостаточным знанием русского языка. А кроме русского языка я никакого языка не знаю». В аналогичной ситуации оказались и другие дети, записавшие обращения.

    Ранее член Совета по правам человека при президенте России Марина Ахмедова сообщила об открытии в Екатеринбурге отдельной школы для детей мигрантов. По ее словам, российские ученики были переведены в другое учебное заведение. Ахмедова отметила, что «эти дети выйдут в российское общество с чужим культурным кодом, и будут этим кодом шатать нашу страну».

    «Такая сегрегация и создание школ из детей мигрантов – прямое нарушение прав человека <...> Это самая настоящая сегрегация – делить учеников по национальности», – написала в Telegram-канале Ахмедова.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в обращении к министру просвещения Сергею Кравцову член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Кузнецов предложил ввести специальный порядок принятия в школы детей, чьи семьи являются представителями коренных народов России.

    Комментарии (16)
    Путин назвал любые войска на Украине законными целями
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия рассматривает любые вооруженные контингенты на территории Украины как законные военные цели, подчеркнул президент Владимир Путин в ходе ВЭФ.

    Президент России Владимир Путин заявил, что любые вооруженные силы, находящиеся на территории Украины, будут считаться законными целями для поражения, передает РИА «Новости».

    «Что касается возможных контингентов воинских на Украине, ну это одна из первопричин втягивания Украины в НАТО, поэтому, если там будут появляться какие-то войска, особенно сейчас, в ходе ведения боевых действий, исходим из того, что это будут законные цели для их поражения», – заявил российский лидер на пленарном заседании Восточного экономического форума.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Европы стараются найти новые источники пополнения для Вооруженных сил Украины. В Австрии отметили наличие раскола внутри «коалиции желающих» поддерживать Киев. Глава Еврокомиссии заявила, что Евросоюз подготовил для Украины 90 тыс. военных.

    Комментарии (9)
    Путин заявил о слезах Януковича из-за сделки с ЕС

    Путин заявил о слезах Януковича после оценки последствий ассоциации с ЕС

    @ Sergey Bulkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин рассказал, что бывший украинский президент Виктор Янукович эмоционально отреагировал на перспективы экономической ассоциации Украины с Евросоюзом, осознав возможные потери.

    Президент России Владимир Путин заявил на пленарной сессии Восточного экономического форума, что бывший президент Украины Виктор Янукович «прослезился», осознав последствия экономической ассоциации страны с Евросоюзом, передает ТАСС.

    Глава государства подчеркнул, что интеграция Украины в европейскую экономику могла привести к потере торговых связей с Россией и конкуренции со стороны европейских производителей.

    Путин отметил: «Открытие рынков для конкурентоспособной, высококонкурентоспособной европейской продукции убивало производство на самой Украине и закрывало кооперационные и торговые связи с Россией». По его словам, Янукович провел детальный расчет потерь и в результате эмоционально на это отреагировал.

    Президент также подчеркнул, что для России выход Украины из зоны свободной торговли и открытие таможенных границ с ЕС создавало определенные экономические проблемы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Виктор Янукович заявил, что выступает против вступления Украины в НАТО.

    Владимир Путин отметил, что вступление Украины в НАТО абсолютно неприемлемо для национальной безопасности России.

    Комментарии (4)
    CNN: Трамп и Путин единогласно обвинили Европу в провале мира на Украине
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Обсуждение урегулирования конфликта на Украине зашло в тупик спустя три недели после саммита на Аляске, Трамп и Путин теперь возлагают ответственность за отсутствие прогресса на Европу, сообщает CNN.

    Американский президент Дональд Трамп и российский президент Владимир Путин единогласно возложили ответственность за застой мирных переговоров по Украине на европейские страны, сообщает CNN.

    Трамп потребовал от Европы увеличить участие в урегулировании ситуации во время телефонного разговора с европейскими лидерами. В то же время, по данным СМИ, именно союзники США в Европе продолжают дипломатические усилия, разрабатывая возможные гарантии безопасности для Украины на случай мирного соглашения.

    Трамп также сообщил, что планирует вновь связаться с Путиным, чтобы обсудить возможные дальнейшие шаги по урегулированию.

    На вопрос о новых санкциях против России Трамп отказался дать однозначный ответ, заявив: «Каким бы ни было его решение, мы будем либо довольны, либо недовольны. Если недовольны – вы это увидите».

    Американский президент провел переговоры с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, в ходе которых, по словам Зеленского, они обсудили экономические меры давления на Россию и возможные способы «лишить российскую военную машину денег».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом опубликовал фотографию телефонного звонка Дональда Трампа президенту России Владимиру Путину. Киеву пообещали гарантии безопасности только после достижения мира с Россией. Произошедшее в Белом доме потребовало пересмотра стратегии России на Западе.

    Комментарии (8)
    Путин призвал оперативно начать производство турбореактивного двигателя ПД-26

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам двигателестроения в Самаре указал на необходимость оперативно завершить разработку и начать серийное производство турбореактивного двигателя ПД-26.

    «Необходимо оперативно завершить разработку и начинать серийный выпуск турбореактивного двигателя ПД-26. Это, напомню, первый авиадвигатель большой тяги, разработанный в России. У него принципиально новые возможности по мощности, тяге. При этом он эффективный и экономичный», – приводит пресс-служба Кремля слова президента России.

    Путин пояснил, что реализация этого проекта позволит модернизировать не только военно-транспортную авиацию, но и откроет перспективы для строительства широкофюзеляжного гражданского лайнера нового поколения.

    «Да и, мы знаем, кооперация здесь возможна, и наши возможные партнеры тоже проявляют к этому большой, повышенный интерес», – отметил он.

    Также на заседании Путин отметил, что в условиях санкционного давления Россия смогла разработать собственные инновационные турбины.

    Напомним, во время рабочей поездки в Самару президент России Владимир Путин уделил внимание развитию двигателестроения, собрав на совещании ключевых представителей отрасли на предприятии «ОДК-Кузнецов» (входит в Ростех), которое разрабатывает, производит, ремонтирует и проводит сервисное обслуживание газотурбинных и ракетных двигателей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России прибыл в Самару после ВЭФ во Владивостоке, чтобы обсудить вопросы развития двигателестроения и посетить предприятия отрасли.

    До этого, первый вице-премьер Денис Мантуров в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказывал, что новый российский тяжелый авиадвигатель с тягой 26 тонн разрабатывается для использования на военных транспортных самолетах грузоподъемностью до 100 тонн и будущих пассажирских лайнерах.

    Кроме того, Россия готова помочь Китаю поставками авиационных двигателей.

    Комментарии (13)
    Путин заявил о невозможности договориться с Зеленским по ключевым вопросам

    Путин: Сейчас по ключевым вопросам договориться с Зеленским будет невозможно

    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин отметил, что любые попытки договориться по важнейшим вопросам с украинским лидером Владимиром Зеленским сейчас будут безуспешными.

    Президент России Владимир Путин заявил о невозможности достичь договоренности с Владимиром Зеленским по ключевым вопросам, передает ТАСС.

    На пленарной сессии Восточного экономического форума он подчеркнул, что не видит большого смысла в контактах с украинской стороной.

    «Я уже многократно говорил, что готов к этим контактам (с Зеленским). Смысла большого не вижу. Почему? Потому что договориться будет с украинской стороной практически невозможно по ключевым вопросам: даже если будет политическая воля – в чем я сомневаюсь – есть юридическо-технические трудности», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил приглашение Владимира Путина президенту Украины Владимиру Зеленскому посетить Москву.

    Владимир Путин пригласил Зеленского в Москву для обсуждения урегулирования ситуации на Украине. Владимир Зеленский ранее отказался приехать в Москву на встречу с российским президентом.

    Комментарии (7)
    Импортозамещенный серийный SJ-100 совершил первый полет
    @ rostecru

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Комсомольске-на-Амуре успешно прошли летные испытания самолета SJ-100, построенного с применением отечественных технологий, воздушное судно построили по серийным технологиям, сообщил Ростех.

    SJ-100 с номером 97004, построенный по серийному процессу в производственном центре филиала «Региональные самолеты» ПАО «Яковлев», совершил первый полет на заводском аэродроме в Комсомольске-на-Амуре, указали в корпорации, передает РИА «Новости».

    Полет продолжался около часа. Этот самолет стал первым SJ-100, полностью созданным по серийным технологиям на российском предприятии.

    Поставка SJ-100 клиентам ожидается после завершения сертификационных испытаний и одобрения Росавиацией.

    Ранее Ростех внедрил IT-систему поддержки эксплуатации авиадвигателей для самолетов МС-21 и SJ-100. Также госкорпорация отгрузила серийные двигатели для лайнера МС-21.

    Кроме того, в Ростехе заявляли, что серийное производство двигателя ПД-8 для самолета Superjet 100 планируется начать в 2025 году.

    Комментарии (12)
    МИД Бельгии предупредил о системном шоке в случае конфискации активов России

    Министр Бельгии заявил о системном шоке для евро при выводе активов России

    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Планы по конфискации замороженных российских активов в Европе могут привести к потере доверия к евро и рискам для финансовых рынков.

    Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил агентству AFP, что возможная конфискация российских суверенных активов, замороженных в Евросоюзе, может спровоцировать «ужасающий системный шок» на всех европейских финансовых рынках и серьезно подорвать доверие к евро, передает ТАСС.

    Прево отметил, что такие действия способны нанести ущерб европейским торговым площадкам.

    Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что конфискация российских резервов Западом разрушит мировой финансово-экономический порядок и усилит экономический сепаратизм. Путин подчеркнул, что многие страны уже создают региональные экономические альянсы.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что Москва намерена отвечать юридическим преследованием на попытки экспроприации российских активов в Европе. По словам Пескова, Россия обязательно даст ответ на подобные действия.

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщала, что страны Евросоюза испытывают серьезный дефицит средств для поддержки Украины в 2026 году, из-за чего обсуждается вариант экспроприации российских активов.

    Более 200 млрд евро российских активов заморожены на площадке Euroclear в Бельгии. Euroclear выступал против экспроприации и предупреждал о риске встречных судебных исков России против европейских или бельгийских активов за рубежом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил о невозможности экспроприации российских активов из-за угрозы стабильности финансового сектора Евросоюза. Бизнесмен Олег Дерипаска предложил останавливать попытки «распотрошить» замороженные российские активы с помощью обвинительных приговоров и конфискации имущества европейских чиновников.

    Совет ЕС сообщил, что в Копенгагене пройдет неформальная встреча министров иностранных дел Евросоюза, где будет рассмотрен вопрос о замороженных российских активах.

    Комментарии (3)
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации