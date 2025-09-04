ГУ МЧС Пензенской области сняло действие плана «Ковер» в регионе

Путин объявил о введении безвизового режима для граждан Китая

Tекст: Валерия Городецкая

По словам российского лидера, это станет зеркальным ответом на инициативу китайских властей, передает ТАСС.

Путин отметил, что решение об отмене китайских виз для россиян является очень значимым шагом. «Есть только одна вещь, на которую я не успел отреагировать [в ходе визита в Китай], и просил бы вас это сделать. <…> Имею в виду объявление об одностороннем принятии решения о безвизовом режиме для российских граждан, посещающих КНР. Это в целом очень значимое решение на самом деле», – подчеркнул президент России.

Ранее Китай сообщил о введении пробного безвизового режима для россиян на срок до 30 дней.