Названа причина убийства сотрудницы банка в Москве
Прокуратура: Замруководителя банка в Москве убил коллега из личной неприязни
В одном из банков на улице Автозаводской обнаружили тело женщины с ножевым ранением в шею, подозреваемый был задержан; в прокуратуре назвали вероятную причину убиства.
Причиной убийства сотрудницы банка на юге Москвы стала личная неприязнь, сообщает прокуратура Москвы в Telegram.
В ведомстве отметили, что телесные повреждения женщине были нанесены ножом одним из ее коллег в результате личного конфликта.
Тело 39-летней замруководителя филиала банка было обнаружено с ножевым ранением в шею в помещении отделения на улице Автозаводской. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об убийстве (ст. 105 УК РФ).
Подозреваемый мужчина 1985 года рождения задержан. На месте происшествия работу следственных органов координирует заместитель Симоновского межрайонного прокурора Иван Сергеев.
