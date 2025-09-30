Недавние договоренности Саудовской Аравии и Пакистана о создании оборонного союза повлекли спекуляции о том, что не за горами «исламское НАТО» и что «ядерный зонтик» Пакистана распространится на арабские монархии. Подобные прогнозы, мягко говоря, преждевременны.0 комментариев
Задержан смертельно ранивший замруководителя филиала банка в Москве мужчина
В отделении банка на Автозаводской улице в Москве сотрудник смертельно ранил ножом свою начальницу, заместителя руководителя филиала банка, после чего был задержан силовиками, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Мужчина, подозреваемый в убийстве заместителя руководителя филиала банка в столице, задержан полицией и Росгвардией, сообщила Волк в Telegram-канале.
По ее словам, задержание произошло после того, как мужчина нанес смертельное ранение сотруднице банка.
Уголовное дело возбуждено по факту убийства по ст. 105 УК РФ, передает ТАСС.
Установлено, что преступление произошло 30 сентября в помещении банковского отделения на Автозаводской улице. По данным следствия, сотрудник подразделения ударил ножом свою начальницу – заместителя руководителя филиала, в результате чего она скончалась на месте происшествия.
Следственные органы продолжают работу по установлению всех обстоятельств произошедшего и мотивов подозреваемого.
