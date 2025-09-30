Песков: На фронте бравады со стороны Киева нет

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, Киев регулярно делает громкие заявления в адрес Москвы, но реальная ситуация на линии фронта далека от подобных бравад, передает ТАСС.

«Заявление неновое. Много таких бравад мы слышим. Но ситуация на линии фронтов совсем иная: там бравады нет со стороны киевского режима», – указал представитель Кремля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль осудил заявления Киева о возможных дальнобойных ударах по территории России.

Ранее Дональд Трамп допустил снятие ряда ограничений на удары Украины по целям на территории России.