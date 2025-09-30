Губернатор Орегона и Трамп поспорили о войсках в Портленде

The Oregonian: Губернатор Орегона и Трамп поспорили о вводе войск в Портленд в СМС

Tекст: Мария Иванова

Губернатор Орегона Тина Котек и президент США Дональд Трамп обменялись резкими сообщениями по поводу решения о вводе войск в Портленд, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Oregonian.

Переписка между политиками началась после того, как Трамп объявил о намерении направить военнослужащих на фоне роста преступности в крупнейшем городе штата.

Помощница Трампа Натали Харп передала Котек позицию президента, заявив, что подразделения иммиграционного контроля подверглись нападению, а федеральные госучреждения в Орегоне «атакуют каждую ночь». В ответ губернатор заявила, что получила сообщение и позже попробует связаться с президентом из-за его плотного графика.

Позже в тот же день Котек упрекнула Трампа в нарушении договоренностей, подчеркнув: «Я только что получила от Вас оповещение о мобилизации Национальной гвардии Орегона в обход меня. Я считаю это незаконным и неоправданным. Вы нарушили свое обещание поговорить со мной перед тем, как принимать дальнейшие меры в отношении Портленда».

Трамп через свою помощницу обвинил Котек в неспособности навести порядок в штате, отметив, что если она решит проблему с безопасностью, «мы вводить [войска] не будем, но все знают, что Портленд был полной катастрофой многие годы». Губернатор ранее утверждала, что местные власти способны самостоятельно обеспечить безопасность в регионе.

Ранее, 27 сентября, Трамп распорядился перебросить военных в Портленд для борьбы с так называемым внутренним терроризмом. Он назвал целью защиту города и объектов Службы иммиграционного и таможенного контроля США от атак «Антифа» и других радикальных движений.

За несколько дней до этого Трамп подписал меморандум о противодействии внутреннему терроризму и указ о признании «Антифа» террористической организацией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Орегона оспорили решение президента США Дональда Трампа перебросить Национальную гвардию в Портленд.

Мэр Портленда Кит Уилсон заявил, что город не нуждается в присутствии военных.