    Китай показал военный кулак Америке
    Путин объяснил оскорбления Мерца попыткой снять ответственность с Запада
    Эксперт: Военный парад в Пекине ознаменовал поворот в соотношении сил КНР и США
    Дуда обвинил Украину в попытке вовлечь НАТО в конфликт
    Эксперт: Путин занял безупречную позицию по вопросу встречи с Зеленским
    Путин: Украина после отвода войск России от Киева изменила подход к переговорам
    Ташкент направил ноту Москве после оскорбления узбека
    Путин заявил о рыночных условиях новых поставок газа в Китай
    Суд изъял у экс-главы правительства КЧР Кайшева имущество почти на 42 млрд рублей
    Мнения
    Илья Ухов Илья Ухов Россия масштабирует опыт жизни без диктата Запада

    Россию в условиях крупномасштабного альянса с Глобальным Югом невозможно взять измором. Визит Путина в КНР наглядно показал роль Москвы в качестве ведущего центра нового многополярного мироустройства.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленскому легче отдать Донбасс, чем отменить русофобию

    Сегодня русофобия на Украине не только закреплена законодательно, но стала частью мировоззрения немалой части общества. И этим людям Зеленскому будет невозможно объяснить отмену антирусских законов, если обстоятельства сложатся так, что их придется отменять.

    15 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Не надо делать из сатаны Че Гевару

    Сатанизм имеет довольно размытые границы, особенно сейчас, когда он употребляется как обобщенное ругательство. В сатанисты в наше время записывают кого угодно – политических противников, гомосексуалистов, квадроберов, фанатов Оззи Осборна или даже Гарри Поттера. Такая неопределенность создает богатые возможности для перегибов на местах.

    23 комментария
    3 сентября 2025, 21:50 • Новости дня

    Ташкент направил ноту Москве после оскорбления узбека

    МИД Узбекистана направил ноту МИД РФ после оскорбления узбека

    Ташкент направил ноту Москве после оскорбления узбека
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Узбекистана выступили с требованием установить личность мужчины, оскорбившего трудового мигранта в Подмосковье и попавшего на видео.

    Министерство иностранных дел Узбекистана обратилось к внешнеполитическому ведомству России с просьбой принять меры в отношении мужчины, оскорбившего гражданина Узбекистана, сообщает ТАСС.

    Инициатива появилась после появления в конце августа видео, на котором прохожий в Подмосковье в грубой форме оскорбляет трудового мигранта и называет его «рабом». Этот инцидент вызвал широкий резонанс в соцсетях Узбекистана.

    Пресс-секретарь МИД Узбекистана Ахрор Бурханов рассказал, что министерство ведет постоянный мониторинг СМИ и расследует данный случай. Он сообщил: «Была направлена официальная нота МИД России с целью установления личности на том видео и принятия в его отношении правовых мер».

    Бурханов также напомнил, что все граждане Узбекистана находятся под защитой государства, где бы они ни находились. Он призвал граждан в случае нарушения их прав, законных интересов или чести незамедлительно обращаться в российские правоохранительные органы, а также в дипломатические представительства и консульства Узбекистана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство иностранных дел Узбекистана направило в российский МИД ноту по поводу якобы нарушений прав узбекистанцев в ходе проверок на территории России.

    Мигранты из Казахстана все активнее готовы потеснить узбеков и таджиков на рынке труда, что может изменить демографическую ситуацию в Центральной Азии к середине XXI века.

    3 сентября 2025, 17:12 • Новости дня
    Путин пригласил Зеленского в Москву
    Путин пригласил Зеленского в Москву
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил о возможности встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Москве.

    По словам российского лидера, он обсуждал этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом, передает РИА «Новости». Американский лидер задал вопрос о возможности проведения встречи, на что Путин дал положительный ответ.

    «В конце концов, если Зеленский готов, то пусть приезжает в Москву – и такая встреча состоится», – сказал президент России в ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай.

    Однако он выразил сомнение в целесообразности переговоров с нынешней украинской властью. Путин напомнил, что по конституции Украины полномочия президента не продлеваются, а в условиях военного положения выборы не проводятся. После истечения срока президентские полномочия должны перейти к спикеру Верховной Рады, в том числе и функции верховного главнокомандующего.

    Он также добавил, что вопросы по территориям могут решаться только на референдуме, который невозможен во время военного положения. Следовательно, чтобы провести референдум, Украине необходимо отменить военное положение, а после этого провести выборы, что, по мнению Путина, может затянуться на неопределённый срок.

    Президент России отметил, что для легитимности новой власти после выборов требуется заключение конституционного суда Украины, но в данный момент суд фактически не работает из-за отсутствия кворума и других проблем. Путин отметил, что председателя суда не пускают на рабочее место, а некоторые судьи уехали за границу, поэтому «это путь в никуда, если просто с действующей главой администрации – так скажем, аккуратно – проводить встречи».

    Ранее Путин отметил, что для проведения переговоров с Зеленским необходимо сформировать соответствующие условия, без которых такие контакты невозможны.

    В июле Зеленский заявлял о необходимости личной встречи с Путиным.

    Газета New York Times писала, что Путин встретится с Зеленским «только для принятия капитуляции Украины».

    Комментарии (40)
    3 сентября 2025, 16:04 • Новости дня
    Путин предоставил спецборт для перевозки больного мальчика из Китая

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время визита в Китай предоставил самолет специального летного отряда «Россия» для перевозки тяжелобольного мальчика обратно в Россию.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил kp.ru, что россиянка привезла в Китай своего сына с онкологическим заболеванием, однако лечение не дало результата, состояние ребенка ухудшилось, передает ТАСС.

    Китайские врачи приняли решение, что мальчика необходимо вернуть на родину, после чего его мать обратилась за поддержкой в российское посольство.

    Песков рассказал, что посол оперативно доложил о ситуации Путину. Президент поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко направить в Китай двух российских врачей. Они стабилизировали состояние ребенка.

    «И теперь он отправится домой. Но не простым самолетом, а бортом специального летного отряда «Россия», который обеспечивает визит президента в Поднебесную», – подчеркнул представитель Кремля.

    Напомним, Путин в воскресенье прибыл в Китай.

    Он принял участие в масштабном параде в Пекине по случаю 80-й годовщины победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне.

    Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала, что визит Путина в Китай закрепит новый баланс сил.

    Комментарии (6)
    3 сентября 2025, 19:20 • Видео
    Европа стала жабой на дне колодца

    «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    Комментарии (0)
    3 сентября 2025, 18:17 • Новости дня
    Путин заявил об успешном наступлении ВС России на всех направлениях

    Путин сообщил об успешном наступлении всех группировок ВС России на СВО

    Путин заявил об успешном наступлении ВС России на всех направлениях
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент отметил, что российские войска демонстрируют успехи на фронте, несмотря на различные темпы продвижения на отдельных участках линии боевых действий.

    Все группировки российских вооруженных сил наступают на всех направлениях, сообщил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай, передает ТАСС. Глава государства подчеркнул, что наступление идет успешно и, хотя темпы различаются, продвижение фиксируется практически везде.

    Путин отметил, что противник в рамках специальной военной операции вынужден «затыкать дыры» на фронте, перебрасывая наиболее боеспособные подразделения на критические участки. При этом резервов у ВСУ становится все меньше.

    «То, что мы видим: он [противник] пытается «затыкать дыры», что называется, перебрасывая наиболее дееспособные части из одного достаточно сложного для него района в другие районы боевых действий, которые считает более критичными», – заявил российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин выразил обеспокоенность возможным вступлением Украины в НАТО и отметил долгосрочные риски для безопасности России.

    Москва несколько лет воздерживалась от ответных мер на удары по энергетическим объектам, однако теперь действия России стали более серьезными.

    Российские войска ежемесячно освобождают от 600 до 700 кв. км территорий в рамках специальной военной операции на Украине.

    Комментарии (20)
    3 сентября 2025, 14:23 • Новости дня
    Президент Вьетнама назвал Россию под руководством Путина опорой справедливости в мире
    Президент Вьетнама назвал Россию под руководством Путина опорой справедливости в мире
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Социалистической Республики Вьетнам Лыонг Кыонг выразил уверенность в том, что Россия под руководством Владимира Путина станет опорой справедливости в мире.

    «Мы верим, что Россия под вашим руководством станет великой, опорой для защиты мира, правосудия и стабильности. Мы верим [в это] и желаем вам успехов», – сказал он на встрече с российским лидером, передает ТАСС.

    Напомним, в среду Путин встретился с президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом в Китае. Он поздравил его с 80-летием независимости республики.

    Кыонг поблагодарил Путина за участие военных России в параде по случаю Дня независимости Вьетнама в Ханое.

    Комментарии (0)
    3 сентября 2025, 17:40 • Новости дня
    Путин отказался делать прогнозы о ходе спецоперации на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о нецелесообразности прогнозирования развития событий вокруг спецоперации на Украине.

    Он пояснил, что боевые действия всегда представляют собой сложную и жестокую ситуацию, из-за чего строить какие-либо предположения по их дальнейшему ходу не следует, передает ТАСС.

    «Боевые действия – это вещь и сложная, и жестокая, поэтому никаких здесь прогнозов делать не следует», – подчеркнул Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

    Ранее Путин выразил уверенность в будущей победе России в СВО. По его словам, патриотический настрой граждан является ключевым фактором как для продвижения в ходе спецоперации на Украине, так и для развития российской государственности.

    Путин заявил, что многолетнее непризнание Западом независимости и суверенности России привело к проведению спецоперации на Украине.

    Комментарии (7)
    3 сентября 2025, 21:10 • Новости дня
    Эксперт: Путин занял безупречную позицию по вопросу встречи с Зеленским

    Политолог Козюлин: Без готовности Украины к рациональным действиям встреча Путина и Зеленского бесполезна

    Эксперт: Путин занял безупречную позицию по вопросу встречи с Зеленским
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Украинские власти загнали себя в юридический тупик: почти все руководство страны утратило легитимность, а реальной готовности к рациональному обсуждению урегулирования из Киева не исходит, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Козюлин. Ранее Владимир Путин пригласил Владимира Зеленского приехать в Москву, напомнив о юридических проблемах украинских властей.

    «В вопросе потенциальной встречи с Владимиром Зеленским российский лидер занял дипломатически и юридически безупречную позицию. Важно понимать, что личная беседа с Зеленским не означает автоматического согласия Москвы с легитимностью его подписи в каких-либо документах», – сказал Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

    «Зеленский загнал Украину в юридический тупик: срок его правления давно закончился, а организовывать выборы он не спешит. Но даже если соответствующее голосование состоится, то на Украине нет легитимного конституционного суда, который способен утвердить общественное мнение», – пояснил он.

    «Определенную значимость на данный момент сохраняет лишь подпись главы Верховной рады. Тем не менее, для заключения какого-либо договора необходима рациональная позиция украинской стороны и готовность прийти к компромиссу. К сожалению, руководство Украины пока подобным похвастаться не может», – отмечает эксперт.

    «Между тем, Россия нацелена на достижение долгосрочного и стабильного мира, причем как для себя, так и для самой Украины. Осуществить это можно лишь при устранении первопричин конфликта, а именно путем реформирования несправедливой системы безопасности Европы. В этом плане итогом СВО должен стать документ, подписантами которого выступят и лидеры стран Европы», – продолжает собеседник.

    «Но и они не готовы к подобным обсуждениям. Потому и всячески подначивают офис Зеленского на продолжение конфликта. Кроме того, важно закрыть и территориальный вопрос. Нельзя допустить, чтобы в будущем новое руководство Украины принялось отрицать изменившиеся реалии», – говорит он.

    «Этот вопрос необходимо вынести на референдум, итоги которого и станут значимой основой для максимальной стабилизации ситуации. Без этого любая встреча Путина и Зеленского попросту не будет иметь необходимого фундамента. Мы в пустых разговорах не заинтересованы. Ну а если Украине необходима беседа на уровне лидеров – пусть едут к нам», – заключил Козюлин.

    Ранее Владимир Путин пригласил Владимира Зеленского в Москву. «В конце концов, если Зеленский готов, то пусть приезжает», – заявил российский лидер. В то же время, президент сомневается в целесообразности подобной встречи. В частности, он напомнил, что украинские власти давно утратили легитимность в связи с отказом от проведения голосования.

    Путин отметил, что для организации выборов Киеву потребуется заключение конституционного суда, который в настоящий момент фактически недееспособен. Например, его председателя не пускают на рабочее место, а некоторые представители органа уехали за границу. Соответственно, проводить встречи с «главой действующей администрации» – «путь в никуда».

    Кроме того, президент добавил, что для участия в процессе урегулирования конфликта, Украине необходимо провести референдум по территориальному вопросу. Однако подобную процедуру «нельзя проводить в условиях военного положения – это тоже конституционное положение». Тем не менее, глава государства  выразил уверенность в возможности достичь договоренности о прекращении конфликта.

    Комментарии (0)
    3 сентября 2025, 14:49 • Новости дня
    Захарова заявила о надоевшей мировой украинизации спорта

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила негативные последствия повальной украинизации для развития мирового спорта и культуры.

    Захарова прокомментировала ситуацию вокруг отношений между российским футболистом Матвеем Сафоновым и его украинским одноклубником Ильей Забарным в «Пари Сен-Жермен», передает РИА «Новости».

    Забарный присоединился к французскому клубу в августе, после чего, по сообщениям СМИ, руководство клуба намеревалось расстаться с Сафоновым по настоянию главного тренера Луиса Энрике.

    Сообщалось также, что украинский футболист провел отдельный разговор с Сафоновым, а на матч Суперкубка УЕФА они летели в соседних креслах. При этом Забарный не подписался на Сафонова в социальных сетях, несмотря на то, что последовал за другими футболистами клуба.

    «Эта украинизация повальная – что спорта, что международной повестки в целом – уже всем надоела. Она мешает развиваться мировому спорту, она его разрушает. Она наносит колоссальный ущерб мировой культуре, тормозит развитие сотрудничества, взаимодействия, и она является абсолютно искусственно внедренной. Все уже устали. Я сейчас не про нас говорю, а просто мировое сообщество уже устало. Оно видит лицемерие киевского режима, оно понимает, что это тупиковая модель. И помимо всего прочего, мне кажется, та же самая Западная Европа увидела, кого воспитала, когда поближе рассмотрела так называемых украинских беженцев», – заявила Захарова.

    Ранее на юниорском чемпионате Европы по прыжкам в воду украинская спортсменка Вероника Андращук отказалась фотографироваться с россиянками после совместного награждения.

    В прошлом году бронзовый призер Паралимпиады в Париже в прыжках в длину украинец Александр Литвиненко оскорбил завоевавшего золотую медаль россиянина Евгения Торсунова, назвав его «недоразумением».

    Комментарии (0)
    3 сентября 2025, 15:42 • Новости дня
    Египет объявил о создании мобильных клиник для туристов из России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Египетское управление здравоохранения объявило о запуске мобильных клиник для обслуживания туристов из России.

    Глава управления Ахмед ас-Собки провел встречу с российским послом Георгием Борисенко, где стороны обсудили совместные проекты в области здравоохранения и внедрение российского опыта в ядерной медицине, передает РИА «Новости».

    В заявлении управления отмечается, что мобильные клиники и новые отделения семейной медицины будут предоставлять россиянам расширенные услуги, способствуя развитию медицинского туризма. Ас-Собки анонсировал также предстоящую встречу с крупнейшими российскими страховыми компаниями для формирования комплексных пакетов медицинских и стоматологических услуг с пониженными ценами для туристов.

    Среди ключевых проектов в партнерстве с Россией глава управления выделил будущий международный центр диагностики и лечения опухолей с использованием ядерной медицины и лучевой терапии, который планируется открыть в одной из египетских провинций.

    Ранее президент России Владимир Путин назвал Египет ключевым партнером России в Африке.

    В мае в Екатерининском зале Кремля состоялась встреча президента России Владимира Путина и президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси.

    Комментарии (0)
    3 сентября 2025, 17:20 • Новости дня
    Путин заявил о возможности договориться о прекращении конфликта на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил уверенность в возможности достичь договоренности о прекращении конфликта на Украине.

    На пресс-конференции после визита в Китай он подчеркнул, что здравый смысл может сыграть ключевую роль в урегулировании ситуации, передает ТАСС.

    «Если здравый смысл все-таки восторжествует, то договориться о приемлемом варианте прекращения этого конфликта можно. И я из этого исхожу», – заявил Путин.

    Ранее Путин назвал искоренение причин кризиса на Украине целью России. Он также заявил о скорой возможности завершить украинский конфликт. Российский лидер подчеркивал стремление России к завершению конфликта на Украине.

    Комментарии (0)
    3 сентября 2025, 10:01 • Новости дня
    Полицейские пресекли канал незаконной миграции в Волгоградской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Волгоградской области раскрыли схему массовой фиктивной регистрации приезжих из Средней Азии, задержаны трое подозреваемых, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    По данным следствия, трое жителей Волгограда за денежное вознаграждение организовали фиктивную постановку на миграционный учет более 1,2 тыс. мигрантов из стран Средней Азии, указала Волк в своем Telegram-канале.

    Злоумышленники заключали с приезжими фиктивные трудовые договоры и регистрировали их в жилых домах одного из садоводческих обществ Волгограда. На деле иностранцы проживали в других районах области и не работали у организаторов схемы.

    В ходе обысков по местам жительства подозреваемых и в их офисе сотрудники полиции и Росгвардии изъяли паспорта, документы, фиктивные договоры и другие доказательства. Возбуждено уголовное дело.

    Двоим задержанным суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, третьему фигуранту назначено обязательство о явке. Миграционная регистрация всех иностранцев, участвовавших в схеме, аннулирована, им выданы предписания покинуть Россию. Продолжается установление других соучастников и эпизодов преступной деятельности.

    Ранее в Москве правоохранители выявили подозреваемых, организовавших производство фальшивых справок, патентов и паспортов для нелегальных мигрантов в столице.

    Ранее в Петербурге вскрыли группировку, фиктивно оформившую на учет тысячи нелегальных мигрантов.

    Комментарии (0)
    3 сентября 2025, 14:38 • Новости дня
    Медведев посетил Ржевский мемориал Советскому солдату

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев возложил венок к Ржевскому мемориалу Советскому солдату.

    Мероприятие прошло в рамках рабочей поездки Медведева в Тверскую область, передает ТАСС.

    На церемонии также присутствовали помощник президента Владимир Мединский и губернатор Игорь Руденя.

    После возложения венка Медведев намерен встретиться с представителями поискового отряда «Волонтерская рота» и активистами организации «Молодая гвардия Единой России».

    Ржевский мемориал был открыт в июне 2020 года в память о советских солдатах, погибших в тяжелых боях под Ржевом в 1942–1943 годах. Центральная фигура комплекса – 25-метровый воин, превращающийся в силуэт журавлей, олицетворяющий души павших.

    В июне в День памяти и скорби президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

    Комментарии (0)
    3 сентября 2025, 16:44 • Новости дня
    Путин оценил свою поездку в Китай

    Путин назвал результаты своей поездки в Китай позитивными

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин положительно высказался о результатах своей поездки в Китай.

    «Что касается результатов, то они весьма позитивные, на мой взгляд», – сказал он представителям СМИ, передает РИА «Новости».

    Напомним, Путин в воскресенье прибыл в Китай.

    Он принял участие в масштабном параде в Пекине по случаю 80-й годовщины победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне.

    Кроме того, президент России провел ряд встреч, в том числе с вьетнамским лидером Лыонг Кыонгом, президентом Конго Дени Сассу-Нгессо, главой Индонезии Прабово Субианто и другими лидерами.

    Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала, что визит Путина в Китай закрепит новый баланс сил.

    Комментарии (0)
    3 сентября 2025, 14:14 • Новости дня
    Путин поздравил Вьетнам с 80-летием независимости

    Путин поздравил президента Вьетнама Кыонга с 80-летием независимости республики

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом поздравил его с 80-летием провозглашения независимости республики.

    «В начале нашей беседы хочу поздравить вас и весь народ Вьетнама с отмечавшимся вчера 80-летием провозглашения независимости», – сказал он, передает РИА «Новости».

    Путин также подчеркнул, что сотрудничество между Россией и Вьетнамом по различным направлениям в последние годы стало более интенсивным. «Мне даже трудно перечислить все направления нашего взаимодействия. В последние годы оно интенсифицируется», – отметил он.

    Во вторник Социалистическая Республика Вьетнам отметила 80-летие создания первого социалистического государства на ее территории – Демократической республики Вьетнам.

    В понедельник Путин встретился сначала с премьером Фам Минь Тинем во время саммита ШОС в Китае, а затем и с президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом.

    Ранее Путин назвал Вьетнам одним из самых надежных партнеров России.

    В прошлом году российский лидер посетил Вьетнам с государственным визитом. По его итогам было подписано более десяти документов о стратегическом партнерстве.

    Комментарии (0)
    3 сентября 2025, 14:17 • Новости дня
    Лидер Вьетнама поблагодарил Путина за участие военных России в параде в Ханое

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Социалистической Республики Вьетнам Лыонг Кыонг выразил признательность президенту России Владимиру Путину за то, что российские войска приняли участие в параде ко Дню независимости республики в Ханое.

    «Вам также спасибо за то, что вы направили российских военных во Вьетнам для участия в параде», – заявил Кыонг Путину во время встречи, передает ТАСС.

    Ранее Путин поздравил президента Вьетнама Кыонга с 80-летием независимости республики.

    В прошлом году российский лидер посетил Вьетнам с государственным визитом. По его итогам было подписано более десяти документов о стратегическом партнерстве.

    Комментарии (0)
    3 сентября 2025, 20:25 • Новости дня
    Москва и Курск заключили соглашение о сотрудничестве

    Собянин и Хинштейн подписали соглашение о сотрудничестве Москвы и Курска

    Tекст: Валерия Городецкая

    Столичные власти и администрация Курской области договорились о совместных проектах, включая открытие филиала Музея современного искусства и развитие городской инфраструктуры.

    Документ о сотрудничестве был подписан в Москве врио губернатора Курской области Александром Хинштейном и мэром столицы Сергеем Собяниным, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Соглашение предполагает совместную работу над программой восстановления и развития Курской области, а также поддержку Москвы в преобразовании Курска к его 1000-летию.

    Москвичи активно помогают жителям Курской области с первых дней спецоперации на Украине, предоставляя гуманитарную помощь, технику, транспорт и поддержку инфраструктуры. За последний год столица направила в регион несколько тонн гуманитарных грузов, предоставила уборочную технику и помогла с ремонтом городских объектов.

    В рамках новых договоренностей будет открыт филиал Московского музея современного искусства в Курске, а также Дом Курска в Москве. Планируется продвижение курских товаров и брендов, а также проведение совместных культурных мероприятий и выставок.

    Соглашение также расширяет сотрудничество в сфере образования, молодежной политики, науки и спорта. Курские образовательные учреждения регулярно участвуют в программах и форумах, проводимых в Москве, а молодежные делегации региона принимают участие в федеральных и региональных молодежных проектах.

    «Это соглашение не просто формальность: это серьезный шаг, который позволит нам расширить связи между нашими предприятиями, создавать новые проекты развития в сфере городского хозяйства, медицины, науки, спорта, культуры», – подчеркнул Хинштейн.

    Комментарии (0)
    Трамп сообщил о готовности увеличить военный контингент США в Польше
    Путин пошутил над Песковым в Пекине
    На Украине отвергли приглашение Путина к встрече с Зеленским в Москве
    Каллас назвала саммит России, Китая и КНДР вызовом миру
    Путин заявил о рисках для мировой экономики при передаче активов России Украине
    Ганчев рассказал о продвижении российских войск в Купянске
    Граждане Украины приговорены в Грузии к заключению за участие в беспорядках

    Для исторического контракта с Китаем по газу настал самый лучший момент

    После долгого молчания Россия и Китай наконец подписали меморандум по строительству «Силы Сибири – 2». И хотя меморандум еще не само коммерческое соглашение – это уже большой шаг вперед. Эксперты не исключают скорого заключения твердого контракта, потому что дальше переговорные позиции Китая будут только слабеть. Подробности

    Без НАТО Украина сможет постоять в очереди в Евросоюз

    Владимир Путин напомнил, что Россия никогда не возражала против вступления Украины в Евросоюз, но категорически против ее членства в НАТО. Президент подчеркивает, что обеспечение безопасности Украины не должно осуществляться за счет безопасности других государств. Как отмечают эксперты, даже в условиях противостояния с Западом Россия выступает с позиций защитника геополитического баланса, а не противника евроинтеграции. Подробности

    Безэкипажные катера вернули Россию в Дунай

    Россия уничтожила с помощью безэкипажного катера (БЭК) украинский разведывательный корабль проекта «Лагуна» «Симферополь». Для российских военных это первая подобная операция, ранее БЭКи для уничтожения кораблей противника не применялись. Как говорят эксперты, это только начало, а в будущем новыми целями ВМФ РФ могут стать украинские катера, подводные средства и береговая инфраструктура. Подробности

    Главная спецслужба Украины дождалась удара от агентов Запада

    В Службе безопасности Украины крайне нервно отреагировали на подозрение в коррупции, врученное скандальному генералу Витюку. Как человек, который много знает, он опасен для режима Владимира Зеленского, если попадет в нужные руки. А бывший начальник украинских хакеров попал в нужные руки. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    • Канцлер Германии слишком много на себя берет

      Канцлер Германии Фридрих Мерц отметился двумя громкими заявлениями. Согласно одному из них, Германия находится в конфликте с Россией, что ранее отрицалось. Согласно другому, Мерц спас НАТО от распада. В чем тут суть? И где здесь ложь?

    • Историческое примирение КНР и Индии назло США

      Саммит ШОС в китайском Тяньцзине продолжается, а к 3 сентября плавно перерастет в военный парад и празднования юбилея победы во Второй мировой войне. В центре внимания – лидеры России, КНР и Индии. Исторические события происходят прямо на наших глазах.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации