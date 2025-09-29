WSJ: Пентагон намерен увеличить запасы ракет из-за возможной войны с Китаем

Tекст: Вера Басилая

Пентагон выразил намерение существенно увеличить запасы ракет в свете возможного конфликта с Китаем, передает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что руководство оборонного ведомства обеспокоено низкими запасами критически важных вооружений и уже провело серию встреч с представителями ведущих американских производителей ракет.

По данным WSJ, речь идет о 12 ключевых системах вооружения, среди которых зенитные комплексы Patriot, противокорабельные ракеты большой дальности, зенитные ракеты SM-6, а также ракеты Precision Strike и AGM-158 JASSM. Представитель Пентагона Шон Парнелл подчеркнул, что США рассматривают «необычные пути расширения американской военной мощи и ускорения производства боевой техники».

В то же время источники отмечают, что внутри администрации и оборонного сектора имеются сомнения в реализуемости столь амбициозных задач. Только сборка некоторых образцов ракет может занять до двух лет, а стоимость масштабной программы может превысить прогнозируемые расходы на десятки млрд долларов. Одобренный недавно законопроект предусматривает лишь 25 млрд долларов дополнительного финансирования в течение ближайших пяти лет, что, по мнению экспертов, недостаточно для выполнения всех заявленных целей.

Ранее США решили выделить 3,5 млрд долларов на пополнение потраченных на защиту Израиля ракет.

Армия США планирует закупить более 13 тыс. зенитных ракет Patriot PAC-3 MSE для пополнения запасов и развития программы «Золотой купол».

Вашингтон ранее столкнулся с нехваткой ракет для комплексов Patriot на фоне военной поддержки на Украине и операций на Ближнем Востоке.