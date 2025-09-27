Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.0 комментариев
Додон не нашел себя в списке голосующих на выборах в Молдавии
Игорь Додон, лидер Соцпартии и бывший президент Молдавии, не обнаружил себя в электронном списке избирателей на предстоящих парламентских выборах, сообщили в его пресс-службе.
По словам представителей Додона, «злоумышленники с помощью данных из его удостоверения личности зарегистрировали Игоря Николаевича в качестве голосующего в России». В связи с этим команда политика уже направила запрос на разъяснения в Центральную избирательную комиссию, передает ТАСС.
Несмотря на сложности, пресс-служба подчеркнула, что Додон сможет проголосовать в Кишиневе по дополнительным спискам. Выборы в Молдавии назначены на 28 сентября.
В субботу в аэропорту Кишинева иностранцев начали массово задерживать и отказывать во въезде, что совпало с ограничениями для оппозиции перед выборами.
Накануне ЦИК Молдавии отстранила оппозиционную партию «Великая Молдова» во главе с Викторией Фуртунэ от участия в парламентских выборах из-за подозрений в незаконном финансировании.
Ранее партию «Сердце Молдовы» во главе с Ириной Влах сняли с выборов из-за нарушений финансирования. Лидер Патриотического блока Игорь Додон осудил решение апелляционной палаты Молдавии о приостановке деятельности партии «Сердце Молдовы».