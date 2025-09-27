Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.0 комментариев
Камбоджа и Таиланд обвинили друг друга в обстрелах на границе
Пограничный конфликт между Камбоджей и Таиландом вновь обострился после взаимных обвинений военных в обстрелах и нарушении режима прекращения огня.
Военные ведомства Камбоджи и Таиланда обвинили друг друга в нарушениях перемирия на границе, передает РИА «Новости». Министерство национальной обороны Камбоджи заявило о трансграничных нападениях тайских войск на камбоджийские позиции в районе Ан-Сес утром 27 сентября, что, по их словам, усилило напряженность на границе. Генерал-лейтенант Мали Сочеата сообщил, что тайские солдаты открыли огонь из минометов и винтовок примерно в 11:52 по местному времени.
В ответ, по данным тайского издания Nation Thailand, представитель Королевской армии Таиланда генерал-майор Винтай Сувари отметил, что в тот же день с 12:00 до 12:30 армия получила сообщения о том, что камбоджийские военные применили стрелковое оружие и гранатометы по тайским позициям в районе Чонг Ан Ма (провинция Убонратчатхани). Сведений о жертвах с обеих сторон не поступало.
Режим прекращения огня между странами действует с полуночи 28 июля 2025 года после вооруженного конфликта, в ходе которого применялись тяжелые вооружения, ракетная и ствольная артиллерия, танки и авиация. Обе стороны продолжают обвинять друг друга в провокациях и нападениях на свои территории. Территориальный спор касается пяти участков границы, не демаркированных со времен Французского Индокитая. Камбоджа добивается разбирательства через Международный суд ООН, но Таиланд отказывается признавать его юрисдикцию в территориальных вопросах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Таиланда заявил об установке мин Камбоджей на границе. Камбоджа применила реактивные системы залпового огня «Град» в приграничной зоне с Таиландом. Таиланд отказался от проведения переговоров с Камбоджей до полного прекращения боевых действий.