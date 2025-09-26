  • Новость часаРоссия и Иран подписали соглашение о строительстве АЭС «Хормоз»
    Китай готов изменить мировые центры хранения золота
    Алиев с трибуны ГА ООН заявил о гибели Каспийского моря
    Каллас заявила о неспособности ЕС единолично поддерживать Украину
    Трамп поспорил с женой на борту вертолета (видео)
    Российские войска освободили сумскую Юнаковку
    Путин назвал нелепой ситуацию с членством России в БДИПЧ ОБСЕ
    Юшков: Турция не выполнит требование Трампа об отказе от газа и нефти из России
    Депутаты в Словакии одобрили закрепление двух полов в конституции
    Названа возможная причина срочного сбора военного командования США
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Остров Эпштейна – это часть колониальной истории Запада

    Можно ли удивляться нынешним секс-скандалам в Великобритании и США? Современные политики Запада лишь продолжают дело своих прадедов. Единственное их отличие в том, что они уже не едут на Восток, а подобно миллиардеру Эпштейну занимаются сексуальной эксплуатацией у себя дома.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Как Россия создала первый Евросоюз и почему он не получился

    Мировая революция продолжает свое шествие по планете и, кажется, близится к своему завершению. Ее сегодняшние знаки: неконтролируемая миграция, идеологии всесмешения (ЛГБТ–БЛМ), почти всеобщая власть финансовой олигархии. Ее сегодняшние лица: Соросы, клика неоконов, евробюрократия. Однако, как и во времена Священного союза, нарастает сопротивление.

    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Бессмысленный визовый удар ЕС по России

    Евросоюз готовится к почти полному – и совершенно бессмысленному – запрету выдачи виз гражданам России. Это выглядит полным безумием – особенно на фоне того, как границы ЕС штурмуют агрессивные толпы мигрантов с юга. Но политика важнее всех объективных противопоказаний.

    26 сентября 2025, 13:39 • Новости дня

    Начался прием заявок на премию «Россия – страна возможностей»

    С 26 сентября граждане России с 18 лет смогут подать заявки на участие во втором сезоне премии, организуемой президентской платформой «Россия – страна возможностей».

    Подать заявку может любой гражданин России старше 18 лет, вне зависимости от места проживания или работы. Регистрация открыта на официальном сайте премии до 16 октября 2025 года.

    Премия отмечает людей и регионы, которые создают условия для развития других. В новом сезоне появилась специальная номинация для регионов – «Регион возможностей». Она предназначена для субъектов, которые поддерживают инициативы граждан, развивают таланты и формируют комфортную среду для жизни.

    В 2024 году заявки на премию подали более 33 тыс. человек из 89 регионов России и 27 стран мира, финалистами стали 100 человек из 37 регионов. Самому старшему финалисту было 69 лет, самому младшему – 21 год. В числе финалистов есть и авторы крупных экопроектов, и молодые инновационные предприниматели.

    Генеральный директор президентской платформы Андрей Бетин отметил: «В основе премии – сообщество настоящих патриотов, для которых успех измеряется масштабом создаваемых возможностей для других». По его словам, участники объединяются, чтобы реализовывать проекты, меняющие жизнь людей в разных регионах страны, а сама премия становится инструментом формирования национального актива.

    Премия оценивает не только достижения, но и личную историю, поведение и влияние участника на сообщество. Специальный экспертный совет из более 200 специалистов будет рассматривать, как финалисты поддерживают традиционные ценности, развивают патриотизм и формируют культуру созидания.

    В 2025 году премия включает десять номинаций, отражающих ключевые направления развития: служение и созидание, наука и технологии, экология, спорт и уличная культура, добрые дела, предпринимательство, культура, медиа, образование и поддержка участников СВО.

    26 сентября 2025, 03:20 • Новости дня
    Алиев с трибуны ГА ООН заявил о гибели Каспийского моря
    @ Sergey Bulkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Стремительное обмеление Каспийского моря происходит не из-за климата, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на Генеральной ассамблее ООН.

    Он отметил, что в 2022 году на саммите прикаспийских государств затрагивал тему  ухудшения состояния окружающей среды Каспийского моря. Теперь ситуация гораздо хуже – Каспийское море стремительно мелеет.

    «Главная причина не в изменении климата. Необходимы совместные усилия прикаспийских государств, чтобы остановить экологическую катастрофу с непредсказуемыми последствиями. Азербайджан также готов к тесному сотрудничеству с ООН в целях решения этой проблемы», – приводит слова Алиева РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уровень Каспийского моря достиг самой низкой отметки за всю историю наблюдений – менее минус 29 метров по балтийской системе высот.

    Президент России Владимир Путин год назад на встрече с губернатором Астраханской области отмечал необходимость проведения научного анализа состояния Волги и Каспийского моря, чтобы избежать дальнейшего обмеления Каспия.

    Президент Казахстана Токаев 1 сентября назвал ситуацию с обмелением Каспия критической.

    25 сентября 2025, 19:07 • Новости дня
    Посетить выставку «Путешествие по России» теперь можно прямо из дома
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На сайте Национального центра «Россия» официально представили новый цифровой проект – виртуальный тур по экспозиции «Путешествие по России». Благодаря ему миллионы пользователей смогут отправиться в захватывающее онлайн-путешествие по стране, не покидая своих домов.

    Теперь любой пользователь интернета может совершить иммерсивную экскурсию по выставке «Путешествие по России» благодаря технологии панорамной съемки 360 градусов, говорится в сообщении НЦ «Россия» .

    Запуск виртуальной экскурсии стал значимым этапом в реализации миссии Национального центра по сохранению культурного наследия и популяризации достижений страны. Теперь, как отмечают организаторы, об истории и богатствах России сможет узнать любой желающий, имеющий доступ в интернет. Это особенно важно для соотечественников, которые живут за границей.

    Онлайн-тур позволяет подробно рассмотреть уникальные экспонаты, связанные с промышленностью, наукой, традициями и природой всех регионов – от Калининградской области до Камчатки. Посетители могут перемещаться по залам, увеличивать интересующие объекты и читать дополнительные материалы.

    Экспозиция «Путешествие по России» в НЦ «Россия» открылась весной 2025 года. Пространство площадью более трех тыс. кв. м поделено на восемь зон – каждая посвящена одному из федеральных округов: от Дальнего Востока и Сибири до Центральной России, Арктики и Северо-Запада.

    25 сентября 2025, 11:58 • Видео
    Диктатура Майи Санду: быть или не быть

    В воскресение в Молдавии пройдут парламентские выборы. Они могут положить конец диктатуре президента Майи Санду, так как Молдавия – парламентская республика. Если же режим устоит, республику ждут трагические последствия, предупреждает российская разведка.

    25 сентября 2025, 19:45 • Новости дня
    Лавров: НАТО и Евросоюз объявили моей стране настоящую войну и прямо в ней участвуют
    Лавров: НАТО и Евросоюз объявили моей стране настоящую войну и прямо в ней участвуют
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Сергей Лавров обвинил страны Запада в развязывании войны против России через конфликт на Украине и прямом военном участии.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что НАТО и Евросоюз объявили России настоящую войну, используя в качестве инструмента Украину, передает ТАСС. По его словам, кризис на Украине был спровоцирован коллективным Западом, который теперь прямо участвует в конфликте против России.

    На совещании министров иностранных дел «Группы двадцати» (G20) Лавров сказал: «Наглядный пример – спровоцированный коллективным Западом кризис на Украине, руками которой НАТО и Евросоюз хотят объявить, объявили уже моей стране настоящую войну и прямо в ней участвуют». Он подчеркнул, что действия Запада стали прямым вмешательством в конфликт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом вопросы деятельности ОБСЕ на фоне будущего председательства Швейцарии в 2026 году.

    Лавров выступил за немедленное снятие торгово-экономической и финансовой блокады Кубы и призвал исключить страну из списка спонсоров терроризма. Москва выразила готовность к сотрудничеству с Вашингтоном для поиска решений по устранению причин украинского кризиса.

    26 сентября 2025, 02:20 • Новости дня
    Названа возможная причина срочного сбора военного командования США
    Названа возможная причина срочного сбора военного командования США
    @ Mattie Neretin/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Военный министр США Пит Хегсет созвал высших военных командиров на необычную встречу в начале следующей недели в Вирджинии перед тем, как правительство страны может прекратить работу из-за спора о финансировании между президентом Дональдом Трампом и демократами в Конгрессе.

    «Военный министр выступит перед высшим военным руководством в начале следующей недели, – заявил в четверг официальный представитель Пентагона Шон Парнелл.

    Он не назвал причину встречи и не сказал, что Хегсет планировал сообщить высокопоставленным офицерам, передает Bloomberg.

    Президент Трамп и вице-президент Вэнс выразили недоумения опасениями в СМИ и обществе.

    «Почему это имеет такое большое значение? Вы ведете себя так, будто это что-то плохое» – недоумевал Трамп.

    «На самом деле в этом нет ничего необычного, и я думаю, странно, что вы, ребята, сделали из этого такую большую историю», – добавил Вэнс.

    Как писала газета Washington Post сообщила, Хегсет попросил адмиралов и генералов, расквартированных по всему миру, собраться во вторник на базе морской пехоты в Куантико.

    «Это последний день финансового года, всего за день до возможного шатдауна, когда поездки представителей правительства, могут быть запрещены. Поездки могут быть разрешены во время отключения, если это будет сочтено необходимым», – пишет Bloomberg.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США в марте подписал документ, который обеспечивает финансирование до конца финансового года, завершающегося 30 сентября.

    В сентябре Трамп допустил возможность  приостановки работы правительства после того как Сенат отклонил проект временного бюджета.

    25 сентября 2025, 18:50 • Новости дня
    Глава Пентагона экстренно собрал высшее военное командование США

    WP: Пентагон вызвал сотни генералов и адмиралов на совещание в Вирджинии

    @ Francis Chung/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Впервые за долгое время почти все высшие военные чины США, включая находящихся за границей, были срочно вызваны на личную встречу в Вирджинии, сообщила газета Washington Post со ссылкой на источники.

    Глава Пентагона Пит Хегсет распорядился срочно собрать сотни высших военных чиновников на встречу в штате Вирджиния, передает РИА «Новости». Как сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники, приказ касается почти всех офицеров в звании бригадного генерала и выше, в том числе командующих из зон конфликтов по всему миру.

    В издании отмечается, что даже находящиеся за границей командиры обязаны лично прибыть на совещание. Один из источников заявил: «Люди очень обеспокоены. Они не понимают, что это значит».

    Другой собеседник подчеркнул, что подобная практика для Пентагона крайне необычна: «Так обычно не делают».

    Совещание состоится в следующий вторник на базе морской пехоты Куантико недалеко от Вашингтона. Представитель Пентагона Шон Парнелл отказался раскрывать повестку совещания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон объявил о новых правилах работы для журналистов, предусматривающих возможность запрета доступа за публикацию не одобренной властями информации.

    Президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании Министерства обороны США в Военное министерство.

    26 сентября 2025, 09:43 • Новости дня
    Путин назвал нелепой ситуацию с членством России в БДИПЧ ОБСЕ
    Путин назвал нелепой ситуацию с членством России в БДИПЧ ОБСЕ
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на встрече с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой назвал нелепой ситуацию с членством России в БДИПЧ ОБСЕ, сообщили в Кремле.

    Путин на встрече с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой назвал нелепой ситуацию с членством России в БДИПЧ ОБСЕ. По словам Путина, Россия предоставляет организации все возможности, однако не получает никакой отдачи в вопросах защиты собственных граждан, сообщается на сайте Кремля.

    «Вы правы. Такая ситуация как-то выглядит нелепо, когда мы предоставляем все возможности, а в ответ ничего с той стороны не происходит. Ну Бог с ними. Мы отдельно подумаем, что с этим делать», – заявил президент России.

    Памфилова заявила президенту, что БДИПЧ ОБСЕ является «абсолютно закрытой и недемократичной» структурой. Она подчеркнула, что организация не защищает права россиян ни по одному направлению, в том числе избирательные права и права журналистов. Памфилова также раскритиковала взносы, которые Россия платит в организацию, усомнившись в их необходимости и назвав деятельность БДИПЧ ОБСЕ фарсом, особенно в контексте ситуации в Молдавии.

    Ранее президент России Владимир Путин провел встречу с главой ЦИК Эллой Памфиловой в Кремле.

    Элла Памфилова заявила, что избирательная кампания прошла на удивление спокойно, без характерных для мирного времени проблем.

    Владимир Путин отметил укрепление политической системы России несмотря на сложности.

    25 сентября 2025, 14:56 • Новости дня
    Медведев ответил на угрозы Зеленского российским чиновникам

    Медведев предупредил Зеленского о невозможности укрыться от российского оружия

    Медведев ответил на угрозы Зеленского российским чиновникам
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев напомнил главе киевского режима Владимиру Зеленскому о наличии у России оружия, от которого не спасет «никакое бомбоубежище».

    Зампред Совбеза России в Max прокомментировал слова Владимира Зеленского, который в интервью американскому порталу Axios призвал российских чиновников убедиться, что они «знают местонахождение своих укрытий».

    «Они должны знать, где расположены бомбоубежища... Если они не остановят войну, они им понадобятся», – заявил Зеленский.

    Медведев в ответ заявил, что Зеленскому стоит помнить другое: «Россия может применить такое оружие, от которого бомбоубежище не поможет. И американцам об этом следует помнить».

    Ранее Дмитрий Медведев разъяснил последствия идеи «киевских и прочих придурков» о «бесполетной зоне над Украиной».

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    25 сентября 2025, 21:44 • Новости дня
    Спектакль «Лето одного года» снят с репертуара БДТ по решению Фрейндлих и Басилашвили
    Спектакль «Лето одного года» снят с репертуара БДТ по решению Фрейндлих и Басилашвили
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    Показы спектакля «Лето одного года» завершились в БДТ в Санкт-Петербурге по решению Олега Басилашвили и Алисы Фрейндлих, которые теперь заняты новыми проектами.

    Спектакль «Лето одного года» снят с репертуара Большого драматического театра (БДТ) имени Георгия Товстоногова по решению самих исполнителей главных ролей – Алисы Фрейндлих и Олега Басилашвили, передает РИА «Новости».

    В официальном заявлении театра подчеркивается: «Решение завершить показ спектакля »Лето одного года« было принято артистами – Олегом Басилашвили и Алисой Фрейндлих. Они почувствовали, что спектакль прожил долгую жизнь и настало время с ним попрощаться».

    В театре также сообщили, что оба актера чувствуют себя хорошо и уже работают над новыми проектами, подробности которых пока не раскрываются. Представители БДТ выразили уверенность, что зрителей ждут еще не раз встречи с этими артистами на сцене.

    «Лето одного года» впервые вышел на сцену БДТ в декабре 2010 года. За 15 лет спектакль показали 221 раз, он пользовался неизменной популярностью у зрителей, которые приходили увидеть на одной сцене сразу двух любимых артистов театра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, год назад после спектакля «Лето одного года» в БДТ им. Г.А. Товстоногова зрители поздравили Олега Басилашвили с его 90-летним юбилеем.

    В июле 2025 года в Большом драматическом театре Петербурга актриса Алиса Фрейндлих получила орден «За заслуги перед Отечеством» I степени за вклад в искусство.

    25 сентября 2025, 15:56 • Новости дня
    Минобороны опубликовало карту освобожденных с начала года территорий в зоне СВО

    Минобороны: ВС России с начала года освободили в зоне СВО 4 714 кв км

    Минобороны опубликовало карту освобожденных с начала года территорий в зоне СВО
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Подразделения Вооруженных сил России с начала года освободили более 4 714 квадратных километров на различных участках в зоне специальной военной операции.

    По данным из Telegram-канала ведомства, свыше 3 308 квадратных километров было освобождено в Донецкой народной республике.

    В Луганской народной республике российские войска заняли более 205 квадратных километров, а в Харьковской области – свыше 542 квадратных километров. В Запорожской области освободили более 261 квадратного километра, в Сумской области – свыше 223 квадратных километров, в Днепропетровской области – более 175 квадратных километров.

    Во вторник Минобороны сообщило, что российские войска освободили Переездное в ДНР.

    До этого российские войска освободили Калиновское в Днепропетровской области.

    25 сентября 2025, 14:47 • Новости дня
    Глава ВТБ не захотел получать зарплату в цифровых рублях
    Глава ВТБ не захотел получать зарплату в цифровых рублях
    @ Пелагия Тихонова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава ВТБ Андрей Костин заявил журналистам на XXII Международном банковском форуме, что пока не хочет получать зарплату в цифровых рублях.

    «Нет, не хочу. Я пока ношу обычный (рубль)», – сказал Костин в ответ на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

    На прошлой неделе председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков стал первым гражданином России, который получил зарплату в цифровых рублях. По его словам, он планирует и дальше использовать этот формат выплат и отмечает интерес коллег к новой системе.

    Костин также высказался о перспективах Базельских стандартов банковского регулирования. «Я считаю, что Базель III умрет, умрет своей собственной смертью, умрет потихонечку, год за годом», – заявил он. Глава ВТБ сослался на мнение немецкого банкира из заметки агентства Bloomberg, подчеркнув, что новые требования могут подорвать способность европейских банков поддерживать долгосрочные проекты, важные для национальной обороны.

    Ранее Костин уже высказывался критически о применении принципов «Базеля» в нынешних условиях и предлагал создать российский стандарт банковского регулирования под названием «Воронеж-1».

    Напомним, казначейство России впервые выплатило зарплату в цифровых рублях.

    Ранее стало известно о запуске выплат пенсий и пособий в цифровых рублях по выбору.

    25 сентября 2025, 21:25 • Новости дня
    Трамп пообещал не использовать выражение «бумажный тигр»
    Трамп пообещал не использовать выражение «бумажный тигр»
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп пообещал не употреблять термин «бумажный тигр», критикуя Россию. При этом он скептически отозвался о росийских успехах на поле боя.

    «Я никогда никого не назову «бумажным тигром», – сказал глава Белого дома во время встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, передает РИА «Новости». В то же время Трамп раскритиковал темпы продвижения росийских войск в зоне СВО.

    Напомним, ранее он назвал действия России на Украине «бесцельными» и охарактеризовал Россию как «бумажного тигра».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы США, заявил, что Россия традиционно ассоциируется с медведем, а бумажных медведей не бывает. По его словам, высказывание Трампа о России как о «бумажном тигре» стало следствием его общения с Владимиром Зеленским.

    25 сентября 2025, 23:28 • Новости дня
    Увеличилось число пострадавших от удара ВСУ «Градом» по Белой Березке в Брянской области

    Увеличилось число пострадавших от удара ВСУ «Градом» по Брянской области

    Tекст: Ирма Каплан

    Варварский удар ВСУ нанесли вечером по поселку Белая Березка, били «Градом» по мирным жителям, сообщил в Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз, добавив, что число пострадавших увеличилось.

    «Количество раненых мирных жителей увеличилось до девяти. <...> Пострадавшие оперативно доставлены в больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь», – сказано в посте.

    Богомаз уточнил, что пострадавшим окажут необходимая поддержку и материальную помощь.

    Напомним, ранее в этот день в результате массированного удара ВСУ с применением РСЗО «Град» по поселку Белая Березка в Брянской области были ранены мирные жители, среди пострадавших оказался ребенок.

    25 сентября 2025, 17:42 • Новости дня
    Путин: Россия запустит ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом к 2030 году
    Путин: Россия запустит ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом к 2030 году
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия планирует к 2030 году запустить первую в мире ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом, заявил президент Владимир Путин на международном форуме «Мировая атомная неделя» в Москве.

    Путин подчеркнул: «Сейчас перехожу к главному, чем, считаю, Россия может гордиться, потому что уже в 2030 году мы в России, в Томской области, планируем запустить первую в мире ядерную энергетическую систему с замкнутым топливным циклом», передает РИА «Новости».

    Президент России заявил о скором исчерпании урановых ресурсов, ссылаясь на данные ОЭСР По его словам, при оптимистичном сценарии запасов урана, составляющих около восьми млн тонн, может хватить только до 2090 года. Однако Путин подчеркнул, что фактическое истощение может наступить уже в 2060-х годах: «Это все очень быстро, на наших глазах может все это произойти», – отметил президент, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Путин также сообщил, что четверть мировых запасов урана находится в месторождениях, где этот элемент добывают как попутный компонент. В связи с этим Россия готовится к запуску революционного проекта: «В Томской области мы планируем запустить первую в мире ядерную энергетическую систему с замкнутым топливным циклом», – рассказал президент. Он уточнил, что 95% отработавшего топлива будет вновь неоднократно использоваться в реакторах, что позволит практически полностью решить проблему накопления радиоактивных отходов и снизить зависимость от новых урановых ресурсов.

    Кроме того, все испытания передовых материалов для замкнутого топливного цикла будут проводиться на базе Международного центра исследований, который создается в Ульяновской области. Путин пригласил ученых из разных стран к участию в развитии этих технологий, отметив, что речь идет о начале новой эпохи в атомной энергетике.

    Международный форум World Atomic Week («Мировая атомная неделя»), где прозвучало заявление, посвящен атомной сфере и смежным отраслям. Мероприятие приурочено к 80-летию российской атомной отрасли и проходит с 25 по 28 сентября в Москве.

    Напомним, президент России Владимир Путин в четверг посетил музей «Атом» на ВДНХ в Москве в рамках Глобального атомного форума. Российский лидер ранее прибыл на Глобальный атомный форум. Он провел неформальную встречу с участниками мероприятия.

    26 сентября 2025, 01:50 • Новости дня
    Трамп в беседе с Эрдоганом раскритиковал российскую армию
    Трамп в беседе с Эрдоганом раскритиковал российскую армию
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президента Дональд Трамп во время встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом раскритиковал действия российской армии, заявив, что несколько недель на поле боя нет никакого прогресса.

    «После всех этих изнуряющих бомбардировок за последние две недели они практически не отвоевали территорий. Подумайте об этом: вообще ни клочка земли. <...>Я думаю, пришло время остановиться», – приводит слова главы Белого дома портал Notus.

    На этой же встрече с Эрдоганом президент США отметил, что, критикуя Россию, не будет называть ее «бумажным тигром».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что Украина при поддержке со стороны ЕС и НАТО якобы может военным путем вернуть утраченные территории и выйти на границы 2022 года, охарактеризовав при этом Россию как «бумажного тигра».

    В свою очередь, российское Минобороны 24 сентября доложило, что в районе Клебан-Быкского водохранилища бойцы ВС России уничтожили основную часть украинской группировки, а при форсировании Жеребца – прорвали оборону ВСУ.

    В четверг, 25 сентября, стало известно о финальной фазе освобождения Кировска в ДНР, российские штурмовики ведут зачистку города. Минобороны также опубликовало карту освобожденных с начала года территорий в зоне СВО.

    25 сентября 2025, 14:39 • Новости дня
    Саркози получил пять лет тюрьмы за деньги от Каддафи

    Саркози получил пять лет тюрьмы за финансирование избирательной кампании из Ливии

    Саркози получил пять лет тюрьмы за деньги от Каддафи
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший президент Франции Николя Саркози приговорен к пяти годам тюрьмы по делу о незаконном финансировании избирательной кампании, сообщил канал BFMTV.

    Бывший президент Франции Николя Саркози приговорен к пяти годам лишения свободы по делу о финансировании его предвыборной кампании 2007 года из Ливии, передает ТАСС.

    Кроме тюремного срока, Саркози назначили штраф в размере 100 тыс. евро.

    Согласно решению суда, Саркози признан виновным в соучастии в преступной группе. При этом его оправдали по статьям о сокрытии хищения государственных средств и пассивной коррупции.

    Ранее Саркози признан виновным по делу о финансировании избирательной кампании из Ливии.

    Французская прокуратура в марте потребовала для него семь лет заключения по этому делу.

    Россия и Иран подписали соглашение о строительстве АЭС «Хормоз»
    Бельгия раскритиковала идею кредита Украине за счет активов России
    Премьер Дании обвинила Россию в инцидентах с дронами в датских аэропортах
    Трамп пообещал запретить Израилю аннексию Западного берега Иордана
    Жена Овечкина устроила фотосессию с флагом России в Вашингтоне
    В Ленобласти зафиксировали 19 смертей после употребления алкоголя
    В России утверждены новые стандарты качества пива

    Китай готов изменить мировые центры хранения золота

    Шанхай хочет составить конкуренцию Нью-Йорку, Лондону и Цюриху и стать новым хранителем иностранных золотых резервов. Пекин активно начал завлекать другие страны к покупке золотых слитков и хранению их у себя. Это может помочь Китаю усилить роль юаня как резервной валюты в противовес доллару и создать альтернативный Западу финансовый мир. Подробности

    «Поворотный момент» Трампа напомнил о политике Сталина

    «Это поворотный момент». Так президент США Дональд Трамп подписал фотографию, на которой он стоит лицом к стадиону людей, пришедших проститься с Чарли Кирком. Имеется в виду, что Америка разделилась на до и после: теперь пришло время для уничтожения внутренних врагов. Иными словами, Трамп начинает репрессии. Но преуспеет ли? Подробности

    Россия находит ответ против украинской «Бабы-яги»

    Российские войска установили с ВСУ паритет по выпуску и применению тяжелых ударных беспилотников, самым знаменитым образцом которого является украинская «Баба-яга». В чем особенности аппаратов данного класса, почему эксперты считают, что такие БПЛА могут даже заменить бомбардировочную авиацию – и какие подобные беспилотники Россия применяет сегодня в зоне спецоперации? Подробности

    Деньги Каддафи привели в тюрьму бывшего президента Франции

    «Саркози наконец-то получил свой новый пятилетний срок». Такими словами французские политологи иронизируют над первым в истории обвинительным приговором, вынесенным бывшему президенту Франции. За что Николя Саркози признан виновным и при чем тут убитый в результате французского вмешательства ливийский лидер Муаммар Каддафи? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Диктатура Майи Санду: быть или не быть

      В воскресение в Молдавии пройдут парламентские выборы. Они могут положить конец диктатуре президента Майи Санду, так как Молдавия – парламентская республика. Если же режим устоит, республику ждут трагические последствия, предупреждает российская разведка.

    • Власти США перехитрили Зеленского

      Владимир Зеленский заявил, что позиции Украины и США опять сблизились. Теперь, мол, Вашингтон больше доверяет Киеву, чем Москве. Этому заявлению предшествовала его встреча с президентом США Дональдом Трампом. Что произошло на ней на самом деле?

    • «Поворотный момент». Куда выруливает Трамп?

      После церемонии прощания с Чарли Кирком – создателем трамповского «комсомола» – президент США Дональд Трамп написал в социальных сетях, что это «поворотный момент». Америку действительно ждут большие перемены.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

