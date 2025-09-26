Начался прием заявок на премию «Россия – страна возможностей»

Подать заявку может любой гражданин России старше 18 лет, вне зависимости от места проживания или работы. Регистрация открыта на официальном сайте премии до 16 октября 2025 года.

Премия отмечает людей и регионы, которые создают условия для развития других. В новом сезоне появилась специальная номинация для регионов – «Регион возможностей». Она предназначена для субъектов, которые поддерживают инициативы граждан, развивают таланты и формируют комфортную среду для жизни.

В 2024 году заявки на премию подали более 33 тыс. человек из 89 регионов России и 27 стран мира, финалистами стали 100 человек из 37 регионов. Самому старшему финалисту было 69 лет, самому младшему – 21 год. В числе финалистов есть и авторы крупных экопроектов, и молодые инновационные предприниматели.

Генеральный директор президентской платформы Андрей Бетин отметил: «В основе премии – сообщество настоящих патриотов, для которых успех измеряется масштабом создаваемых возможностей для других». По его словам, участники объединяются, чтобы реализовывать проекты, меняющие жизнь людей в разных регионах страны, а сама премия становится инструментом формирования национального актива.

Премия оценивает не только достижения, но и личную историю, поведение и влияние участника на сообщество. Специальный экспертный совет из более 200 специалистов будет рассматривать, как финалисты поддерживают традиционные ценности, развивают патриотизм и формируют культуру созидания.

В 2025 году премия включает десять номинаций, отражающих ключевые направления развития: служение и созидание, наука и технологии, экология, спорт и уличная культура, добрые дела, предпринимательство, культура, медиа, образование и поддержка участников СВО.