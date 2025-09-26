ФОМ: Деятельность Путина одобряет 82% опрошенных россиян

Путин: Россия запустит ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом к 2030 году

Tекст: Дарья Григоренко

Путин подчеркнул: «Сейчас перехожу к главному, чем, считаю, Россия может гордиться, потому что уже в 2030 году мы в России, в Томской области, планируем запустить первую в мире ядерную энергетическую систему с замкнутым топливным циклом», передает РИА «Новости».

Президент России заявил о скором исчерпании урановых ресурсов, ссылаясь на данные ОЭСР По его словам, при оптимистичном сценарии запасов урана, составляющих около восьми млн тонн, может хватить только до 2090 года. Однако Путин подчеркнул, что фактическое истощение может наступить уже в 2060-х годах: «Это все очень быстро, на наших глазах может все это произойти», – отметил президент, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Путин также сообщил, что четверть мировых запасов урана находится в месторождениях, где этот элемент добывают как попутный компонент. В связи с этим Россия готовится к запуску революционного проекта: «В Томской области мы планируем запустить первую в мире ядерную энергетическую систему с замкнутым топливным циклом», – рассказал президент. Он уточнил, что 95% отработавшего топлива будет вновь неоднократно использоваться в реакторах, что позволит практически полностью решить проблему накопления радиоактивных отходов и снизить зависимость от новых урановых ресурсов.

Кроме того, все испытания передовых материалов для замкнутого топливного цикла будут проводиться на базе Международного центра исследований, который создается в Ульяновской области. Путин пригласил ученых из разных стран к участию в развитии этих технологий, отметив, что речь идет о начале новой эпохи в атомной энергетике.



Международный форум World Atomic Week («Мировая атомная неделя»), где прозвучало заявление, посвящен атомной сфере и смежным отраслям. Мероприятие приурочено к 80-летию российской атомной отрасли и проходит с 25 по 28 сентября в Москве.

Напомним, президент России Владимир Путин в четверг посетил музей «Атом» на ВДНХ в Москве в рамках Глобального атомного форума. Российский лидер ранее прибыл на Глобальный атомный форум. Он провел неформальную встречу с участниками мероприятия.