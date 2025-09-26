Мировая революция продолжает свое шествие по планете и, кажется, близится к своему завершению. Ее сегодняшние знаки: неконтролируемая миграция, идеологии всесмешения (ЛГБТ–БЛМ), почти всеобщая власть финансовой олигархии. Ее сегодняшние лица: Соросы, клика неоконов, евробюрократия. Однако, как и во времена Священного союза, нарастает сопротивление.0 комментариев
ФОМ: Деятельность Путина одобряет 82% опрошенных россиян
Большинство опрошенных россиян (82%) одобряют деятельность президента России Владимира Путина, следует из опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).
Подавляющее большинство россиян одобряют деятельность президента России Владимира Путина, передает РАПСИ.
Согласно данным Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), 82% респондентов выразили одобрение работе главы государства. Кроме того, уровень доверия президенту по данным ФОМ составляет 81%.
Свои данные опубликовал и Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) за период с 15 по 21 сентября. Как отмечает ВЦИОМ, показатель одобрения деятельности президента достиг 76,3%. На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 79,5% опрошенных.