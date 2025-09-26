  • Новость часаПутин назвал нелепой ситуацию с членством России в БДИПЧ ОБСЕ
    26 сентября 2025, 10:40 • Новости дня

    ФОМ: Деятельность Путина одобряет 82% опрошенных россиян

    Tекст: Вера Басилая

    Большинство опрошенных россиян (82%) одобряют деятельность президента России Владимира Путина, следует из опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

    Подавляющее большинство россиян одобряют деятельность президента России Владимира Путина, передает РАПСИ.

    Согласно данным Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), 82% респондентов выразили одобрение работе главы государства. Кроме того, уровень доверия президенту по данным ФОМ составляет 81%.

    Свои данные опубликовал и Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) за период с 15 по 21 сентября. Как отмечает ВЦИОМ, показатель одобрения деятельности президента достиг 76,3%. На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 79,5% опрошенных.

    25 сентября 2025, 17:42 • Новости дня
    Путин: Россия запустит ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом к 2030 году
    Путин: Россия запустит ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом к 2030 году
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия планирует к 2030 году запустить первую в мире ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом, заявил президент Владимир Путин на международном форуме «Мировая атомная неделя» в Москве.

    Путин подчеркнул: «Сейчас перехожу к главному, чем, считаю, Россия может гордиться, потому что уже в 2030 году мы в России, в Томской области, планируем запустить первую в мире ядерную энергетическую систему с замкнутым топливным циклом», передает РИА «Новости».

    Президент России заявил о скором исчерпании урановых ресурсов, ссылаясь на данные ОЭСР По его словам, при оптимистичном сценарии запасов урана, составляющих около восьми млн тонн, может хватить только до 2090 года. Однако Путин подчеркнул, что фактическое истощение может наступить уже в 2060-х годах: «Это все очень быстро, на наших глазах может все это произойти», – отметил президент, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Путин также сообщил, что четверть мировых запасов урана находится в месторождениях, где этот элемент добывают как попутный компонент. В связи с этим Россия готовится к запуску революционного проекта: «В Томской области мы планируем запустить первую в мире ядерную энергетическую систему с замкнутым топливным циклом», – рассказал президент. Он уточнил, что 95% отработавшего топлива будет вновь неоднократно использоваться в реакторах, что позволит практически полностью решить проблему накопления радиоактивных отходов и снизить зависимость от новых урановых ресурсов.

    Кроме того, все испытания передовых материалов для замкнутого топливного цикла будут проводиться на базе Международного центра исследований, который создается в Ульяновской области. Путин пригласил ученых из разных стран к участию в развитии этих технологий, отметив, что речь идет о начале новой эпохи в атомной энергетике.

    Международный форум World Atomic Week («Мировая атомная неделя»), где прозвучало заявление, посвящен атомной сфере и смежным отраслям. Мероприятие приурочено к 80-летию российской атомной отрасли и проходит с 25 по 28 сентября в Москве.

    Напомним, президент России Владимир Путин в четверг посетил музей «Атом» на ВДНХ в Москве в рамках Глобального атомного форума. Российский лидер ранее прибыл на Глобальный атомный форум. Он провел неформальную встречу с участниками мероприятия.

    25 сентября 2025, 17:30 • Новости дня
    Путин анонсировал запуск серийного производства плавучих АЭС

    Путин: Россия вскоре запустит серийное производство плавучих АЭС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия планирует в ближайшее время начать массовое производство малых плавучих атомных электростанций, сообщил президент Владимир Путин.

    Выступая на международном форуме «Мировая атомная неделя» в Москве, глава государства отметил развитие проектов не только наземных, но и плавучих АЭС, передает РИА «Новости».

    «Я добавлю также, что мы развиваем проекты и малых, как наземных, так и плавучих АЭС. Совсем скоро будем производить их серийно», – заявил Путин.

    В начале сентября Путин сообщил о строительстве плавучей атомной электростанции на Чукотке.

    Путин в четверг прибыл на Глобальный атомный форум. Он провел неформальную встречу с участниками мероприятия и осмотрел выставку в музее «Атом».

    Диктатура Майи Санду: быть или не быть

    В воскресение в Молдавии пройдут парламентские выборы. Они могут положить конец диктатуре президента Майи Санду, так как Молдавия – парламентская республика. Если же режим устоит, республику ждут трагические последствия, предупреждает российская разведка.

    25 сентября 2025, 23:17 • Новости дня
    Путин принял в Кремле гендиректора МАГАТЭ Гросси
    Путин принял в Кремле гендиректора МАГАТЭ Гросси
    @ Скриншот с видео Telegram-канала «Кремль. Новости»

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин вечером в четверг встретился в Кремле с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.

    В Представительском кабинете Первого корпуса Кремля Путин и глава МАГАТЭ Гросси пожали друг другу руки и сели за большой светлый стол.

    Путин и Гросси ранее в четверг виделись на полях форума World Atomic Week в павильоне «Атом» на ВДНХ и могли неформально пообщаться. На этом форуме Путин заявил, что Россия планирует к 2030 году запустить первую в мире ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси объявил о намерении баллотироваться на пост генерального секретаря ООН. По данным СМИ, Гросси рассчитывает получить поддержку администрации США и их союзников для своей кандидатуры.

    25 сентября 2025, 17:48 • Новости дня
    Путин заявил о росте спроса на энергетику для ИИ
    Путин заявил о росте спроса на энергетику для ИИ
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на международном форуме «Мировая атомная неделя» в Москве заявил о возрастающей востребованности энергоресурсов для искусственного интеллекта.

    Он подчеркнул, что мирный атом все чаще рассматривается как ключевой энергетический ресурс для долгосрочного и ускоренного развития. По словам Путина, отношение общества к атомной энергетике меняется, она все больше воспринимается как экологически чистая технология, открывающая новые возможности.

    Глава государства отметил, что для такой смены парадигмы есть фундаментальные причины, и это связано не только с надежностью современных атомных энергоблоков.

    «Важно и другое – наступает принципиально новый технологический уклад, повсеместно внедряется искусственный интеллект, для обработки колоссальных массивов данных требуются значительные энергетические ресурсы», – приводит слова Путина сайт Кремля.

    Он обратил внимание на прогнозы, согласно которым только за это десятилетие потребление электроэнергии дата-центрами вырастет более чем втрое. Президент подчеркнул, что Россия уже создает модульные системы обработки данных на своих атомных электростанциях, поскольку именно они способны обеспечивать равномерное и постоянное электроснабжение, необходимое для работы таких центров.

    Путин в четверг прибыл на Глобальный атомный форум. Он провел неформальную встречу с участниками мероприятия и осмотрел выставку в музее «Атом».

    25 сентября 2025, 17:25 • Новости дня
    Путин: Мы отвергаем так называемый технологический колониализм

    Путин: Россия поддерживает партнеров в развитии атомной отрасли

    Путин: Мы отвергаем так называемый технологический колониализм
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не ставит партнеров в зависимость от своих технических решений.

    По словам Путина, Россия последовательно содействует развитию национальных отраслей своих партнеров, оказывая необходимую поддержку для формирования компетентных специалистов и инфраструктуры в области атомной энергетики, передает РИА «Новости».

    «Мы отвергаем так называемый технологический колониализм, то есть не ставим наших партнеров в зависимость от российских технических решений, а напротив, помогаем создать свою собственную, суверенную национальную атомную отрасль, включая подготовку кадров, формирование центров компетенций», – подчеркнул глава государства во время Международного форума «Мировая атомная неделя».

    Путин в четверг прибыл на Глобальный атомный форум. Он провел неформальную встречу с участниками мероприятия и осмотрел выставку в музее «Атом».

    Напомним, на ВДНХ официально открылся международный форум «Мировая атомная неделя», приуроченный к юбилею атомной промышленности и сопровождающийся уникальной отгрузкой реакторов.

    26 сентября 2025, 01:05 • Новости дня
    Пашинян заявил о заинтересованности Армении малыми модульными АЭС
    Пашинян заявил о заинтересованности Армении малыми модульными АЭС
    @ Пресс-служба Кремля

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент Путин в приветственном слове к армянской делегации поблагодарил их за визит на форум «Мировая атомная неделя», отметив, что Росатом как раз работает над продлением срока работы АЭС, которая обеспечивает 30% электроэнергии Армении.

    «Вы правильно заметили, что мы тесно сотрудничаем с Российской Федерацией и работаем над продлением срока эксплуатации Армянской атомной электростанции до 2036 года. Мы сейчас работаем и ищем удобные для Армении проекты малых модульных атомных вариантов», – приводит слова Пашиняна пресс-служба Кремля.

    Премьер-министр Армении уточнил, что и по этому вопросу с Россией ведется «очень активный диалог», страна «очень эффективно сотрудничает с корпорацией «Росатом».

    Пашинян отметил, что роль атомной энергетики растет, и она глобально считается  экологической.

    Встреча с Пашиняном завершит серию международных переговоров Путина после мероприятий Международного форума по атомным и смежным отраслям в павильоне «Атом».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер Армении Пашинян в августе подчеркнул тесное партнерство и активный диалог между Арменией и Россией во время встречи с президентом Путиным.

    В ходе встречи президента России Путина с генеральным директором МАГАТЭ Гросси 25 сентября российский лидер отметил конструктивное взаимодействие сторон и поблагодарил за это своего визави.

    26 сентября 2025, 00:50 • Новости дня
    Путин принял в Кремле премьер-министра Армении Пашиняна
    Путин принял в Кремле премьер-министра Армении Пашиняна
    @ Скриншот с видео Telegram-канала «Кремль. Новости»

    Tекст: Ирма Каплан

    В Кремле началась встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в представительском кабинете Первого корпуса Кремля.

    C российской стороны во встрече также участвуют пресс-секретарь Дмитрий Песков, помощник Юрий Ушаков, замминистра иностранных дел Дмитрий Любинский и другие, уточнила пресс-служба Кремля.

    С армянской стороны участвую вице-премьер Армении Мгер Григорян, замминистра иностранных дел Мнацакан Сафарян, пресс-секретарь премьер-министра Назели Багдасарян и другие.

    Встреча с Пашиняном завершит серию международных переговоров Путина после мероприятий Международного форума по атомным и смежным отраслям в павильоне «Атом».

    25 сентября 2025, 16:12 • Новости дня
    Путин прибыл на Глобальный атомный форум

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин прибыл на Глобальный атомный форум, приуроченный к 80-летнему юбилею атомной промышленности России.

    В форуме примут участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, исполняющий обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайн, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, передает ТАСС.

    Кроме того, форум посетят представители Ирана, Узбекистана, Египта, Нигера и ряда специализированных организаций.

    После завершения официальной части форума у Путина запланированы встречи с руководителями иностранных делегаций.

    Накануне Кремль анонсировал выступление Путина на атомном форуме.

    25 сентября 2025, 17:10 • Новости дня
    Путин с иностранными лидерами осмотрел выставку в музее «Атом»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в четверг посетил музей «Атом» на ВДНХ в Москве в рамках Глобального атомного форума.

    Российский лидер осмотрел экспозицию вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, исполняющим обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайном, премьер-министром Армении Николом Пашиняном, премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом и генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, передает ТАСС.

    В мероприятии также участвовали представители Ирана, Узбекистана, Египта, Нигера и ряда специализированных организаций. Гостей встречал генеральный директор Росатома Алексей Лихачев, который рассказал о проектах госкорпорации.

    Экспозиция в музее подробно отражает историю и новейшие достижения атомной отрасли России, а также использование технологий Росатома в энергетике, медицине, материаловедении и цифровой сфере. Представленные разработки применяются для улучшения качества жизни миллионов людей по всему миру.

    Путин в четверг прибыл на Глобальный атомный форум. Он провел неформальную встречу с участниками мероприятия.

    Напомним, на ВДНХ официально открылся международный форум «Мировая атомная неделя», приуроченный к юбилею атомной промышленности и сопровождающийся уникальной отгрузкой реакторов.

    25 сентября 2025, 18:15 • Новости дня
    Путин заявил о наступлении нового этапа в мировой энергетике
    Путин заявил о наступлении нового этапа в мировой энергетике
    @ Сергей Булкин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время заседания Глобального атомного форума, проходящего в рамках Мировой атомной недели, заявил о формировании нового технологического уклада.

    По его словам, все больше стран и крупных компаний рассматривают атомную энергетику как важнейший ресурс для долгосрочного ускоренного развития. Он отметил, что в обществе формируется новый взгляд на атомную энергетику как на экологически чистую технологию, предоставляющую значительные перспективы.

    «Все больше стран, крупных компаний видят в мировом атоме важнейший энергетический ресурс для долгосрочного ускоренного развития», – подчеркнул глава государства, слова которого приводит сайт Кремля. Путин также добавил, что фундаментальные причины смены парадигмы заключаются не только в надежности технологий, но и в глобальном переходе к новому технологическому укладу.

    Ранее президент России анонсировал запуск серийного производства плавучих АЭС. Путин заявил о поддержке партнеров в атомной отрасли, а также сообщил о планах запустить ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом к 2030 году.

    25 сентября 2025, 16:28 • Новости дня
    Путин провел неформальную встречу с участниками Глобального атомного форума

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин встретился с главами иностранных делегаций на Глобальном атомном форуме в павильоне «Атом» на ВДНХ.

    В числе участников беседы присутствовал генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Видеозапись опубликована в Telegram-канале Кремля.

    Путин в четверг прибыл на Глобальный атомный форум.

    Напомним, на ВДНХ официально открылся международный форум «Мировая атомная неделя», приуроченный к юбилею атомной промышленности и сопровождающийся уникальной отгрузкой реакторов.

    25 сентября 2025, 17:54 • Новости дня
    Путин заявил о самой высокой востребованности российских АЭС в мире

    Путин сообщил о мировом лидерстве российских проектов атомных электростанций

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские атомные электростанции выделяются на мировом рынке благодаря высоким стандартам безопасности и устойчивости к внешним воздействиям, заявил президент России Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин заявил, что атомные электростанции, созданные по российскому дизайну, пользуются наибольшим спросом в мире, сообщает РИА «Новости».

    По его словам, такие станции отличаются высоким уровнем безопасности и устойчивости к внешним воздействиям.

    Путин подчеркнул на международном форуме «Мировая атомная неделя»: «Благодаря безопасности, устойчивости к внешнему воздействию атомные станции, построенные по российскому дизайну, являются самыми востребованными в мире».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия запланировала в ближайшее время начать массовое производство малых плавучих атомных электростанций.

    Путин сообщил о планах возведения уникальной плавучей атомной станции на Чукотке.

    25 сентября 2025, 23:40 • Новости дня
    Путин в беседе с Гросси отметил конструктивное сотрудничество по всем направлениям

    Путин в беседе с Гросси отметил конструктивное сотрудничество с МАГАТЭ

    Tекст: Ирма Каплан

    В ходе встречи президента России Владимира Путина с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси российский лидер отметил конструктивное взаимодействие сторон и поблагодарил за это своего визави.

    «Хочу вас поблагодарить за то, что вы приехали и принимаете участие в наших мероприятиях по линии Росатома, а это, в принципе, традиционное у нас уже мероприятие, посвященное развитию атомной энергетики в России и в мире», –  приводит пресс-служба Кремля слова российского президента.

    Путин отметил, что сотрудничество с МАГАТЭ налажено практически по всем направлениям, что касается развития российской энергетики, участия России  в реализации проектов за границами страны и других вопросов, в частности, атомной безопасности в мире.

    «Хочу вас за это конструктивное взаимодействие поблагодарить и со своей стороны заверить, что мы будем делать все, что от нас зависит, для того чтобы поддержать вашу работу», – сказал президент России.

    Напомним, вечером четверга в Представительском кабинете Первого корпуса Кремля встретились президент России Путин и глава МАГАТЭ Гросси, они пожали друг другу руки и сели за большой светлый стол переговоров.

    Во встрече приняли участие также гендиректор госкорпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев и глава кабинета гендиректора МАГАТЭ Яцек Анджей Былица.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин и Гросси ранее в четверг виделись на полях форума World Atomic Week в павильоне «Атом» на ВДНХ и могли неформально пообщаться. На этом форуме Путин заявил, что Россия планирует к 2030 году запустить первую в мире ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом.

    25 сентября 2025, 17:59 • Новости дня
    Путин дал прогноз о росте совокупной мощности АЭС в мире

    Путин заявил о росте совокупной мощности АЭС в мире в 2,5 раза

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил о прогнозе МАГАТЭ, согласно которому к середине XXI века суммарная мощность атомных электростанций в мире увеличится более чем в 2,5 раза и приблизится к тысяче гигаватт.

    Выступая на международном форуме «Мировая атомная неделя» в Москве, Путин отметил, что основной рост спроса на мирную атомную энергетику обеспечат страны Глобального Юга и Востока, которые активно развивают технологический и индустриальный потенциал.

    «Стремление к развитию, к использованию в этих целях мирного атома мы безусловно поддерживаем», – подчеркнул президент, его слова приводит сайт Кремля.

    Путин также добавил, что только Россия обладает компетенциями во всей технологической цепочке ядерной энергетики. По его словам, именно благодаря безопасности и устойчивости к внешним воздействиям российский дизайн атомных станций пользуется наибольшим спросом в мире.

    Путин в четверг прибыл на Глобальный атомный форум. Он провел неформальную встречу с участниками мероприятия и осмотрел выставку в музее «Атом».

    Ранее президент России анонсировал запуск серийного производства плавучих АЭС. Путин заявил о поддержке партнеров в атомной отрасли, а также сообщил о планах запустить ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом к 2030 году.

    25 сентября 2025, 17:38 • Новости дня
    Путин заявил о соблюдении Россией обязательств по атомным технологиям

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия строго соблюдает все контрактные обязательства перед зарубежными партнерами по атомным технологиям, заявил президент РФ Владимир Путин на международном форуме «Мировая атомная неделя» в Москве.

    Путин отметил: «Мы строго выполняем взятые на себя контрактные обязательства (по атомным технологиям – прим. ВЗГЛЯД). Я хочу это подчеркнуть – строго все выполняем вне зависимости от какой бы то ни было политической конъюнктуры», передает РИА «Новости».

    Напомним, президент России Владимир Путин в четверг посетил музей «Атом» на ВДНХ в Москве в рамках Глобального атомного форума. Российский лидер ранее прибыл на Глобальный атомный форум. Он провел неформальную встречу с участниками мероприятия.

