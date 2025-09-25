Евросоюз готовится к почти полному – и совершенно бессмысленному – запрету выдачи виз гражданам России. Это выглядит полным безумием – особенно на фоне того, как границы ЕС штурмуют агрессивные толпы мигрантов с юга. Но политика важнее всех объективных противопоказаний.4 комментария
Участник программы «Время героев» Сысоев стал помощником главы Тверской области
Герой Российской Федерации, кавалер ордена Мужества, участник второго потока президентской программы «Время героев» Анатолий Сысоев назначен помощником губернатора Тверской области.
Это первое кадровое назначение среди 85 участников второго потока президентской программы «Время героев», стартовавшего в июне 2025 года. Сысоев известен как участник этой программы, направленной на подготовку управленческих кадров из числа отличившихся военнослужащих и участников СВО, говорится на сайте «Время героев».
В своем комментарии Сысоев отметил: «Программа «Время героев» дала возможность развивать свои управленческие и лидерские качества. Планирую применять их для совершенствования системы ЖКХ в родном регионе, а также в строительной сфере. На новой позиции продолжу в том числе работу по развитию мер поддержки ветеранов и участников СВО, а также их семей. Команда региона эффективно работает в этом направлении, поэтому мой опыт будет направлен на конкретные инициативы и проекты через диалог с нашими гражданами».
Губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил, что Сысоев приступил к работе и в ближайшее время войдет в курс дел, чтобы решать задачи в сфере строительства и ЖКХ. Руденя подчеркнул, что Сысоев родился в городе Калинине, является многодетным отцом, воспитывает сына и двух дочерей.
Анатолий Сысоев родился в 1976 году, окончил Нижегородское высшее военно-инженерное командное училище, а также Общевойсковую ордена Жукова академию Вооруженных сил России с отличием. Он награжден рядом государственных наград, среди которых орден Мужества, орден «За военные заслуги» и медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Ранее другие участники «Время героев» также получили значимые назначения. Среди них Артем Жога стал полпредом президента в Уральском федеральном округе, Евгений Первышов – главой Тамбовской области, Мария Костюк избрана губернатором Еврейской автономной области, а Герой России Владимир Сайбель возглавил комиссию по делам ветеранов при президенте России.