Участник программы «Время героев» Сысоев стал помощником главы Тверской области

Tекст: Дарья Григоренко

Это первое кадровое назначение среди 85 участников второго потока президентской программы «Время героев», стартовавшего в июне 2025 года. Сысоев известен как участник этой программы, направленной на подготовку управленческих кадров из числа отличившихся военнослужащих и участников СВО, говорится на сайте «Время героев».

В своем комментарии Сысоев отметил: «Программа «Время героев» дала возможность развивать свои управленческие и лидерские качества. Планирую применять их для совершенствования системы ЖКХ в родном регионе, а также в строительной сфере. На новой позиции продолжу в том числе работу по развитию мер поддержки ветеранов и участников СВО, а также их семей. Команда региона эффективно работает в этом направлении, поэтому мой опыт будет направлен на конкретные инициативы и проекты через диалог с нашими гражданами».

Губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил, что Сысоев приступил к работе и в ближайшее время войдет в курс дел, чтобы решать задачи в сфере строительства и ЖКХ. Руденя подчеркнул, что Сысоев родился в городе Калинине, является многодетным отцом, воспитывает сына и двух дочерей.

Анатолий Сысоев родился в 1976 году, окончил Нижегородское высшее военно-инженерное командное училище, а также Общевойсковую ордена Жукова академию Вооруженных сил России с отличием. Он награжден рядом государственных наград, среди которых орден Мужества, орден «За военные заслуги» и медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Ранее другие участники «Время героев» также получили значимые назначения. Среди них Артем Жога стал полпредом президента в Уральском федеральном округе, Евгений Первышов – главой Тамбовской области, Мария Костюк избрана губернатором Еврейской автономной области, а Герой России Владимир Сайбель возглавил комиссию по делам ветеранов при президенте России.