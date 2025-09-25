Полиция объявила в розыск мужчину после избиения женщины в магазине

Tекст: Денис Тельманов

Полиция разыскивает мужчину, который нанес удар по лицу женщине в магазине города Подольска, передает РИА «Новости». Инцидент произошел 24 сентября, когда неизвестный мужчина ударил местную жительницу при ее малолетнем ребенке.

По словам начальника управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяны Петровой, на место была вызвана полиция, проводится проверка.

Петрова сообщила: «24 сентября в дежурную часть 1-го отдела полиции УМВД России по городскому округу Подольск поступило сообщение от местной жительницы о том, что в одном из магазинов на улице Давыдова неизвестный мужчина нанес ей удар в лицо в присутствии ее малолетнего ребенка. Сотрудниками полиции проводится проверка».

Полиция принимает все возможные меры для поимки злоумышленника. В интернете появилось видео, на котором мужчина бьет в лицо женщину, выходящую из магазина с ребенком и сумками. Женщина попыталась дать отпор, но получила еще несколько ударов и была вынуждена сесть на пол, защищая голову руками.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Выборгском районе Петербурга охранник магазина скончался в больнице после ножевого ранения, полученного при попытке остановить агрессивного покупателя.

В Кемерово женщина совершила нападение на парикмахера и устроила погром в салоне, за что была задержана. В подмосковном Щелкове пьяный мужчина из Волгоградской области напал с ножом на посетителей и персонал магазина, ранив троих человек.