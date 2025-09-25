Синоптики спрогнозировали ночные заморозки в Москве

Гидрометцентр спрогнозировал ночные заморозки в Москве в последнюю ночь сентября

Tекст: Мария Иванова

Снижение температуры до минус 4 градусов ожидается в Москве и Московской области в ночь на 30 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

«По предварительным прогнозам, во вторник, 30 сентября, на фоне небольшой облачности без осадков, ночью ожидается от минус 4 до плюс 1 градуса», – заявил представитель ведомства. Днем температура воздуха может подняться до плюс 13 градусов.

В ночь на понедельник, 29 сентября, синоптики также обещают переменную облачность без осадков и не исключают похолодания до минус 1 градуса. Днем столбики термометров покажут от 6 до 11 градусов тепла. При этом средняя суточная температура на этой неделе будет немного ниже климатической нормы.

Атмосферное давление в регионе продолжит расти из-за влияния антициклона, движущегося с запада. В выходные возможны небольшие дожди, которые постепенно будут смещаться на юг, уступая место более холодному воздуху. По прогнозам, заток холода будет сопровождаться ветрами северной четверти.

Уже предстоящей ночью в Москве ожидается плюс 2-4 градуса, в центре города – до плюс 7 градусов. В Московской области температура опустится до нуля – плюс 5 градусов. Днем в конце рабочей недели синоптики прогнозируют до 15 градусов тепла, ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду.

В субботу, 27 сентября, ночью облачность с прояснениями и местами небольшой дождь. Воздух в регионе прогреется до плюс 5-7 градусов, а днем в Москве и Подмосковье ожидается до плюс 13 градусов на фоне небольшого и местами умеренного дождя.

Напомним, минувшей ночью температура воздуха в некоторых регионах центра Европейской России уже опустилась ниже нуля.

Накануне сообщалось, что в Подмосковье ожидается похолодание до нуля градусов.

К концу недели синоптики предупредили о возможном мокром снеге в Москве.