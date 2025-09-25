Биржевая цена бензина АИ-92 обновила рекорд

Бензин АИ-92 подорожал до 73,848 тыс. рублей за тонну

Tекст: Денис Тельманов

На торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи стоимость бензина АИ-92 достигла рекордного значения, о чем сообщает ТАСС. Цена составила 73,848 тыс. рублей за тонну, увеличившись на 0,22%. Бензин марки АИ-95 также вырос в цене, достигнув 79,788 тыс. рублей за тонну, что на 0,5% выше предыдущего дня.

Летнее дизельное топливо, напротив, подешевело на 0,17% и теперь стоит 71,94 тыс. рублей за тонну. Топочный мазут подорожал на 3,31%, его стоимость составила 25,921 тыс. рублей за тонну. Авиационный керосин подешевел на 1,69% – до 73 тыс. рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы выросли в цене на 4,26% и стоят 18,829 тыс. рублей за тонну.

Вице-премьер Александр Новак заявил журналистам, что правительство продлит полный запрет на экспорт бензина до конца 2025 года для всех участников рынка. По его словам, запрет также будет введен для непроизводителей дизельного топлива.

Сейчас ограничения на экспорт бензина действуют до 30 сентября для всех участников рынка, а для непроизводителей дизеля – до 31 октября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, биржевые торги завершились очередным рекордом цены на бензин АИ-92, которая впервые превысила 73,68 тыс. рублей за тонну.

Минэнерго отметило, что ведомство постоянно контролирует топливный рынок и формирует запасы нефтепродуктов для сдерживания цен.

Власти обсуждают продление запрета на экспорт бензина и дизельного топлива из России до конца года для всех участников рынка, в том числе нефтеперерабатывающих заводов.