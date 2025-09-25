Евросоюз готовится к почти полному – и совершенно бессмысленному – запрету выдачи виз гражданам России. Это выглядит полным безумием – особенно на фоне того, как границы ЕС штурмуют агрессивные толпы мигрантов с юга. Но политика важнее всех объективных противопоказаний.0 комментариев
На Дальнем Востоке увеличился вылов лосося
Вылов лосося, сельди и минтая вырос на Дальнем Востоке
Рыбохозяйственный сектор России в 2025 году показал устойчивую динамику, при этом на Дальнем Востоке увеличился промышленный вылов минтая и сельди.
Лососевая путина в 2025 году идет с хорошим курсом, объемы добычи значительно превышают внутренние потребности, сообщила глава Минсельхоза России Оксана Лут на заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам.
По ее словам, на Дальнем Востоке увеличился вылов сельди и минтая, а рыбохозяйственный комплекс работает стабильно. В то же время Лут отметила снижение вылова сардины иваси в текущем году, передает РИА «Новости»..
Она заявила: «Мы будем рассчитывать на октябрь, будем смотреть, как меняется ситуация».
Министр добавила, что ведомство внимательно следит за динамикой этого сегмента.
Глава Росрыболовства Илья Шестаков в начале сентября сообщал, что вылов лососевых в России в 2025 году ожидается на уровне 340-350 тыс. тонн. Ранее, в марте, он также прогнозировал, что общий вылов водных биологических ресурсов в стране по итогам года может достигнуть 5 млн тонн.
Напомним, в июне 2024 года российская и японская стороны впервые за три года согласовали квоты на вылов лосося для японских рыбаков в российской исключительной экономической зоне (ИЭЗ).