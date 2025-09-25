Сикорский был готов дать убежище подозреваемому во взрыве газопроводов украинцу

Tекст: Вера Басилая

Газета Rzeczpospolita пишет, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский был готов предоставить убежище и вручить польский орден украинцу Владимиру Ж., подозреваемому властями Германии в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», передает ТАСС.

По информации издания, Сикорский неоднократно высказывал идею о предоставлении убежища в непубличных беседах. Варшава не признала вину Владимира Ж. доказанной, так как он фигурировал лишь как один из подозреваемых.

Ранее газета Die Zeit сообщила, что следователи ФРГ установили личности всех подозреваемых в диверсии на газопроводах и выдали ордера на арест шести граждан Украины. Седьмой участник диверсионной группы, возможно, погиб в декабре 2024 года на востоке Украины. Среди подозреваемых назван инструктор по дайвингу Владимир Ж.

Ранее власти Польши отказались выдать Германии подозреваемого в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» Владимира Ж.

По данным немецких СМИ, подозреваемый бежал из Польши и пересек границу с Украиной на автомобиле украинского посольства.

Украинский гражданин Сергей Кузнецов, которого в Европе считают виновным в подрыве «Северных потоков», в случае передачи Германии попадет в тюрьму «закрытого содержания».