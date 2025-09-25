Всемирный день мечты и День моря отмечается 25 сентября

Tекст: Ирма Каплан

Всемирный день мечты – первый из торжеств 25 сентября. Есть версия, что идея этого торжества пришла к педагогу Колумбийского университета Озиому Эгвуонву, который с 2012 года предложил отмечать День мечты. Еще одна версия указывает автором торжества идей и вдохновения борца за права чернокожих в США Мартина Лютера Кинга, который в 1963 году у мемориала Линкольна в Вашингтоне произнес знаменитую речь «У меня есть мечта».

Всемирный день моря учредили на 10-й сессии Ассамблеи Международной морской организацией (IMO) с тем, чтобы с 1978 года отмечать его и напоминать людям о проблемам экологической безопасности морских перевозок, о важности сохранения биоресурсов. Ранее День моря отмечали 17 марта, а с 1980 года предложили праздновать его в один из дней последней недели сентября. В какой именно – решает правительство каждой страны.

Всемирный день фармацевта 25 сентября является профпраздником специалистов, чья деятельность связана с реализацией лекарственных препаратов, их изготовлением, проверкой качества, обеспечением надлежащих условий хранения.

Дата приурочена к дню основания Международной фармацевтической федерации (FIP) – организации, представляющей и защищающей интересы фармацевтической отрасли, науки и промышленности. Организация была образована в 1912 году в ходе Всемирного конгресса в Турции, в честь этой даты в 2009 году Совет FIP призвал ежегодно во всех странах, чьи организации входят в FIP, отмечать Всемирный день фармацевта.

Еще в мировом масштабе 25 сентября отмечается Вceмиpный дeнь cнoвидeний, Всемирный день легких. В России это Дeнь пaмяти poccийcкoгo пoлкoвoдцa Петра Багратиона.

При этом в США в этот четверг празднуют День запойного просмотра сериалов и День лобстера, в Науру – День молодежи, в Мозамбике – День революции.

Именинным пирогом стоит угостить 25 сентября Ceменa, Федopa, Aлeкceя, Никoлaя, Ивaнa и Aфaнacия.