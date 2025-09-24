Путин проиндексировал зарплаты президента и премьера на 7,6%

Бывший чиновник Росимущества сбежал из суда и укрылся в консульстве Армении

Tекст: Денис Тельманов

Борис Авакян, бывший чиновник Росимущества, сбежавший из Кронштадтского районного суда, находится на территории консульства Республики Армения в Петербурге, сообщает 47news. На вечер 23 сентября его местонахождение подтвердилось: Авакян укрылся в здании на Большом проспекте Васильевского острова, которое юридически считается территорией другой страны.

Ранее Авакян имел российское гражданство, но в 2018 году отказался от него и занялся карьерой в Ереване. По информации издания, между Россией и Арменией отсутствует договоренность о взаимной выдаче граждан.

К экс-чиновнику есть претензии правоохранительных органов обеих стран. В России его обвиняют в уклонении от уплаты таможенных платежей, в Армении – в незаконном пересечении границы и легализации доходов, добытых преступным путем.

Прокуратура Петербурга ведет переговоры с дипломатами о выдаче Авакяна. В консульстве Армении на звонок корреспондента заявили, что Авакяна в здании якобы нет, несмотря на сообщения о его пребывании там.

