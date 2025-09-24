Украина как была с 1991–2013 годов разделена по языковому признаку, так разделенной и осталась. Школьники Киева, которые выросли и сформировались в условиях майданной, русофобской пропаганды, продолжают использовать русский язык как основной для коммуникации друг с другом.6 комментариев
Путин проиндексировал зарплаты президента и премьера на 7,6%
Зарплаты президента России и председателя правительства были проиндексированы на 7,6% впервые за два года.
Вышедший указ главы государства Владимира Путина предписывает повысить денежное вознаграждение лиц, занимающих эти высшие государственные посты, с 1 октября 2025 года в 1,076 раза, передает ТАСС.
«Повысить с 1 октября 2025 года в 1,076 раза денежное вознаграждение лиц, замещающих [указанные] государственные должности Российской Федерации», – сказано в документе.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин объявил о повышении МРОТ на 20% с 2026 года.