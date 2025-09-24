Мирошник: Киев создает кровавый фон ГА ООН, 14 мирных жителей убито за трое суток

Tекст: Елизавета Шишкова

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник обвинил киевский режим в создании «кровавого фона» для заседаний Генассамблеи ООН, об этом он написал в своем Telegram-канале. По его словам, за трое суток были убиты 14 мирных жителей, включая троих детей, а 103 человека получили ранения, среди которых семеро несовершеннолетних.

Он отметил, что массированные удары украинских формирований зафиксированы по населенным пунктам Белгородской, Запорожской, Херсонской областей, ДНР, ЛНР и Крыма. Мирошник подчеркнул: «На протяжении вот уже трех дней под массированными ударами находятся населенные пункты, предпринимаются настойчивые попытки организовать атаки на Москву и Подмосковье».

Дипломат добавил, что ВСУ организовали массированные атаки дронами на Белгородском и Херсонском направлениях, а также наносили удары по местам массового скопления людей в Крыму, ДНР и ЛНР. Он считает, что такие действия свидетельствуют о полном отсутствии стремления к мирному урегулированию конфликта на Украине и связаны с визитом Зеленского в Нью-Йорк, который «выпрашивает деньги и оружие на продолжение кровопролития».

Как писала газета ВЗГЛЯД, первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что европейские страны хотят видеть Совбез ООН в «параллельной реальности, в которой Украина не проигрывает на поле боя».

Американская делегация не поддержала в ООН совместное заявление Украины и Евросоюза по вопросу действий России.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что украинской стороне стоит задуматься о переговорах, иначе отсрочка может привести к потере позиций.