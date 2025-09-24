Украина как была с 1991–2013 годов разделена по языковому признаку, так разделенной и осталась. Школьники Киева, которые выросли и сформировались в условиях майданной, русофобской пропаганды, продолжают использовать русский язык как основной для коммуникации друг с другом.2 комментария
Мирошник обвинил Киев в создании «кровавого фона» ГА ООН
На фоне проведения недели высокого уровня Генассамблеи ООН удары ВСУ по населенным пунктам привели к гибели 14 мирных жителей, среди которых трое детей, сообщил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник обвинил киевский режим в создании «кровавого фона» для заседаний Генассамблеи ООН, об этом он написал в своем Telegram-канале. По его словам, за трое суток были убиты 14 мирных жителей, включая троих детей, а 103 человека получили ранения, среди которых семеро несовершеннолетних.
Он отметил, что массированные удары украинских формирований зафиксированы по населенным пунктам Белгородской, Запорожской, Херсонской областей, ДНР, ЛНР и Крыма. Мирошник подчеркнул: «На протяжении вот уже трех дней под массированными ударами находятся населенные пункты, предпринимаются настойчивые попытки организовать атаки на Москву и Подмосковье».
Дипломат добавил, что ВСУ организовали массированные атаки дронами на Белгородском и Херсонском направлениях, а также наносили удары по местам массового скопления людей в Крыму, ДНР и ЛНР. Он считает, что такие действия свидетельствуют о полном отсутствии стремления к мирному урегулированию конфликта на Украине и связаны с визитом Зеленского в Нью-Йорк, который «выпрашивает деньги и оружие на продолжение кровопролития».
Как писала газета ВЗГЛЯД, первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что европейские страны хотят видеть Совбез ООН в «параллельной реальности, в которой Украина не проигрывает на поле боя».
Американская делегация не поддержала в ООН совместное заявление Украины и Евросоюза по вопросу действий России.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что украинской стороне стоит задуматься о переговорах, иначе отсрочка может привести к потере позиций.