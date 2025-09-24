Большинство и в культуре, и в других интеллектуальных сферах по-прежнему занимает нейтральную позицию: моя хата с краю, я занимаюсь чистым искусством (наукой), отстаньте от меня со своей СВО. Для таких людей «кшатрий» равносилен фельдфебелю, которого дали ему в Вольтеры.6 комментариев
Песков предупредил об ухудшении ситуации для Киева «завтра»
Украинской стороне стоит задуматься о переговорах, поскольку отсрочка может привести к потере позиций, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Позиции Украины в зоне спецоперации могут существенно ухудшиться, если Киев не начнет переговоры сейчас, сказал Песков в интервью РБК, передает ТАСС.
Динамика событий такова, что «для тех, кто не хочет вести переговоры сейчас, завтра и послезавтра позиции будут гораздо хуже».
Песков также подчеркнул, что встреча президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского возможна, но должна быть тщательно подготовлена.
Российский лидер четко обозначил свою позицию и сказал, что готов к встрече.
«Путин, правда, уточнил, что есть смысл встречаться после того, как стороны сделают «домашнюю работу», когда будет произведена подготовка на экспертном уровне. Встречаться без подготовки – это скорее пиар-акция, обреченная скорее на провал», – сказал Песков.
Ранее сам Зеленский во время визита в штаб-квартиру ООН отказался комментировать возможность встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Напомним, Путин приглашал Зеленского в Москву и выражал готовность обеспечить ему и делегации Киева безопасность при визите в российскую столицу.