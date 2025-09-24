Песков предупредил об ухудшении ситуации для Киева «завтра»

Tекст: Алексей Дегтярев

Позиции Украины в зоне спецоперации могут существенно ухудшиться, если Киев не начнет переговоры сейчас, сказал Песков в интервью РБК, передает ТАСС.

Динамика событий такова, что «для тех, кто не хочет вести переговоры сейчас, завтра и послезавтра позиции будут гораздо хуже».

Песков также подчеркнул, что встреча президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского возможна, но должна быть тщательно подготовлена.

Российский лидер четко обозначил свою позицию и сказал, что готов к встрече.

«Путин, правда, уточнил, что есть смысл встречаться после того, как стороны сделают «домашнюю работу», когда будет произведена подготовка на экспертном уровне. Встречаться без подготовки – это скорее пиар-акция, обреченная скорее на провал», – сказал Песков.

Ранее сам Зеленский во время визита в штаб-квартиру ООН отказался комментировать возможность встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, Путин приглашал Зеленского в Москву и выражал готовность обеспечить ему и делегации Киева безопасность при визите в российскую столицу.