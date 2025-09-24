Украина как была с 1991–2013 годов разделена по языковому признаку, так разделенной и осталась. Школьники Киева, которые выросли и сформировались в условиях майданной, русофобской пропаганды, продолжают использовать русский язык как основной для коммуникации друг с другом.2 комментария
Песков сообщил о поддержке Путина россиянами в условиях экономических трудностей
Подавляющее большинство населения нашей страны абсолютно консолидировано вокруг президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По словам Пескова, большинство граждан России сплочены вокруг президента Владимира Путина, передает радио РБК.
Песков выразил уверенность, что россияне, поддерживающие Путина, готовы к дополнительным экономическим трудностям. По его словам, подобная нагрузка сбалансирована, а в ряде других стран принимаются куда более жесткие антикризисные меры.
Представитель Кремля подчеркнул, что в России ситуация развивается более предсказуемо и стабильно, а макроэкономическая стабильность обеспечивается полностью. Он добавил, что власти при формировании трехлетнего бюджета могут делать долгосрочные прогнозы и гарантировать режим экономической стабильности.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин активно знакомится с вопросами, поступающими от граждан для прямой линии.