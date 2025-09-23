  • Новость часаПосольство России опровергло нарушения воздушных границ Норвегии
    Россия отразила налет украинских «шаров-террористов»
    Эрдоган назвал ситуацию в Газе «дном человечества»
    Глава Нафтогаза заявил об уничтожении нефтепереработки на Украине
    Александра Панкратова-Черного госпитализировали перед спектаклем в Кургане
    Посольство России опровергло нарушения воздушных границ Норвегии
    Глава МВД Польши распорядился открыть границу с Белоруссией
    В Иран доставлены российские истребители МиГ-29 и Су-35
    Навроцкого заподозрили в употреблении стимуляторов на Генассамблее ООН
    Макрон заявил, что Трамп не заслужил Нобелевскую премию
    Сергей Худиев Сергей Худиев Полный отказ от наличных денег может иметь непредсказуемые последствия

    При отмене наличных денег коррупция, наркоторговля и прочее беззаконие задохнется, и мы окажемся в дивном новом мире. Кажется, мы все должны мечтать о том, чтобы это светлое будущее пришло поскорее. Но, как всегда, если что-то может пойти наперекосяк, оно обязательно пойдет наперекосяк.

    15 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Немцы и оружие несовместимы

    Необходим сильный бундесвер для эффективного сдерживания и обороны, говорит германский канцлер Мерц. Так мы все это проходили. Ну, не мы, конечно, а наши деды-отцы. Хотя все мы, русские люди разных поколений, не понимаем одного – почему немцам вообще после того, что они натворили, позволили снова брать в руки оружие.

    10 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Что мешает решать проблему миграции

    Сразу отметаем такой метод лечения проблемы миграции, как строжайший визовый режим и депортация всех подряд, кто не наш. Лет двадцать пять назад такое можно было рассматривать, но теперь проводники данной идеи безнадежно опоздали.

    28 комментариев
    23 сентября 2025, 22:55 • Новости дня

    Индекс Мосбиржи опустился ниже 2700 пунктов на фоне заявлений Трампа

    Tекст: Антон Антонов

    На вечерней сессии индекс Московской биржи продемонстрировал снижение, пробив отметку 2700 пунктов, свидетельствуют данные торгов.

    Индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) к 22.48 мск снижается до 2699,61 пункта (минус 1,51%), передает РИА «Новости».

    В прошлый раз индекс Московской биржи опускался ниже 2700 пунктов в июле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил о возможности «возвращения» Украиной «всей изначальной территории». Он также призвал страны НАТО открывать огонь по российским самолетам при нарушении воздушного пространства альянса.

    23 сентября 2025, 17:05 • Новости дня
    Онищенко: В России должны проверить заявление Трампа о связи парацетамола и аутизма
    Онищенко: В России должны проверить заявление Трампа о связи парацетамола и аутизма
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Если вслед за заявлением Трампа последует публикация соответствующего исследования в авторитетных медицинских изданиях, то российским специалистам его предстоит изучить и вынести свой вердикт, сказал газете ВЗГЛЯД эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Так он прокомментировал заявление президента США, что использование парацетамола беременными женщинами ведет к аутизму у детей. ВОЗ опровергла эту взаимосвязь.

    «Конечно, то, что президент Соединенных Штатов об этом говорит, это удивительно. Обычно такого рода вещи обсуждаются прежде всего на уровне профессионального сообщества, а затем уже выносятся как решение профессионалов. За этим сразу же идет комплекс мер, связанных с изъятием препаратов, их запретом и так далее», – говорит Онищенко.

    «Я ожидаю прежде всего профессиональной реакции. В первую очередь она должна быть от Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ), которая является региональным бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для американского региона. Тем не менее мы понимаем, что раз с таким заявлением выступил президент страны, обладающей серьезной научной базой – значит, это нельзя оставлять без внимания», – рассуждает эпидемиолог.

    По мнению Онищенко, вслед за заявлением Трампа должна последовать публикация соответствующего исследования в авторитетных медицинских изданиях. Российским специалистам его предстоит изучить, перепроверить, опираясь на нашу науку, и вынести вердикт.

    Академик рассказывает, что в связи со стремительным развитием технологий сейчас регулярно делаются новые открытия, которые в некоторых случаях кардинально меняют отношение медицинского сообщества к тому или иному препарату или веществу. Он приводит в пример ситуацию, которая произошла в семидесятые годы в СССР. Тогда специалисты активно использовали высокоэффективный инсектицид ДДТ (дихлордифенилтрихлорметилметан), которым с самолетов обрабатывали лесные массивы, в результате чего уничтожили клеща на всей европейской территории страны. Но в начале восьмидесятых выяснилось, что этот препарат является канцерогенным, накапливается в подземных водах, после чего его использование запретили. Популяция клещей, переносящих боррелиоз (болезнь Лайма) и энцефалит, восстановилась, вернув прежнюю проблему.

    «Были другого рода ошибки: хотя некоторые препараты признавались вредными, потом оказывалось, что они не вредные, и мы к ним снова возвращаемся, но уже потеряв время. Это касается бактериофагов – вирусов, поражающих бактериальные клетки. В 1986-1987 годах мы прекращаем их производство, а теперь снова восстанавливаем. Это результат того, что наука делает новые открытия, углубляется в какие-то темы», – заключил Онищенко.

    Ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов призвал обнародовать научные исследования о риске развития аутизма у детей при приеме парацетамола беременными женщинами, на которые сослался американский президент Дональд Трамп, призывая отказаться от приема данного препарата будущим мамам. По его словам, перед возможным введением ограничений на использование парацетамола, необходимо провести консультации со специалистами и изучить все исследования.

    Напомним, в начале недели президент США Дональд Трамп, выступая с речью в Белом доме, озвучил позицию, связывающую прием тайленола (препарата на основе парацетамола) в период беременности с возможными рисками развития расстройств аутистического спектра (РАС) у ребенка. В свете этого заявления Управление по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов (FDA) будет уведомлять медицинских работников о потенциальной связи между применением парацетамола и увеличением вероятности возникновения аутизма.

    При этом Всемирная организация здравоохранения уже опровергла связь парацетамола с развитием аутизма у детей.

    Комментарии (7)
    23 сентября 2025, 07:19 • Новости дня
    Трамп: В США начнут предупреждать, что парацетамол при беременности повышает риск аутизма

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Врачей в Соединенных Штатах планируют предупреждать, что употребление ацетаминофена во время беременности, известного как парацетамол, способно повысить риски аутизма у детей, заявил президент США Дональд Трамп.

    Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) будет уведомлять врачей, что использование парацетамола во время беременности может быть связано с существенно повышенным риском аутизма, указал Трамп, передает РИА «Новости».

    Напомним, накануне WP узнала о желании Кеннеди-младшего «обвинить» парацетамол в аутизме.

    Роберт Кеннеди-младший в апреле сообщал о планах исследований экотоксинов, которые могут быть связаны с ростом случаев аутизма у детей.

    В 2022 году Трамп называл решение Верховного суда, отменившего конституционные гарантии на прерывание беременности в США, «самой большой победой для жизни».

    Комментарии (3)
    23 сентября 2025, 15:10 • Видео
    «Поворотный момент». Куда выруливает Трамп?

    После церемонии прощания с Чарли Кирком – создателем трамповского «комсомола» – президент США Дональд Трамп написал в социальных сетях, что это «поворотный момент». Америку действительно ждут большие перемены.

    Комментарии (0)
    23 сентября 2025, 19:30 • Новости дня
    Трамп застрял на эскалаторе в ООН

    Трамп заявил о неработающем телесуфлере и эскалаторе в ООН

    Трамп застрял на эскалаторе в ООН
    @ REUTERS/Kylie Cooper

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп со сцены Генассамблеи ООН рассказал о двух вещах, которые, по его словам, получил от организации.

    «Вот эти две вещи я получил от ООН: неработающий эскалатор, неработающий телесуфлер. Спасибо большое за это», – сказал он, передает РИА «Новости».

    Американский лидер подробно рассказал, как шел по эскалатору в здании ООН, который «остановился прямо посередине». Он подчеркнул, что первая леди, если бы не была в отличной форме, могла бы упасть.

    Также Трамп упомянул, что в начале выступления не сработал телесуфлер, однако позже его починили.

    Ранее Трамп обвинил ООН в бездействии при урегулировании конфликтов.

    Комментарии (3)
    23 сентября 2025, 18:23 • Новости дня
    Трамп раскритиковал Индию, Китай и страны НАТО за покупку российской нефти

    Tекст: Валерия Городецкая

    На заседании 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент США Дональд Трамп подверг критике Индию, Китай и американских союзников по НАТО за то, что они продолжают закупать энергоносители из России.

    «Китай и Индия – основные спонсоры продолжающейся войны, поскольку они не перестают приобретать российскую нефть. Но что непростительно, так это что даже страны НАТО не отказались от части энергоносителей из России», – заявил он, передает ТАСС.

    На прошлой неделе Трамп в очередной раз призвал страны Европы прекратить закупки нефти у России.

    Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что страны Европейского союза пытаются создать условия, чтобы прекратить закупки российских энергоносителей.

    Издание Politico писало, что Еврокомиссия планирует полностью прекратить закупки российского сжиженного природного газа к концу 2026 года.

    Комментарии (3)
    23 сентября 2025, 22:14 • Новости дня
    Трамп заявил о возможности «возвращения» Украиной «всей изначальной территории»

    Трамп: При поддержке ЕС Украина может вернуть всю изначальную территорию

    Tекст: Антон Антонов

    Поддержка Евросоюза может позволить Украине вернуть все исходные территории, которые контролировал Киев, и даже «пойти еще дальше», заявил президент США Дональд Трамп.

    «Я думаю, что Украина при поддержке Европы сможет вернуть всю изначальную территорию. Со временем, терпением и финансовой поддержкой Европы и в особенности НАТО, те границы, с которых все началось, могут быть вариантом», – заявил Трамп, добавив, что «Украина могла бы вернуть свою территорию в изначальном варианте и, кто знает, возможно, пошла бы еще дальше».

    Трамп заявил, что для Украины «настало время действовать», так как, по его словам, «Россия испытывает большие экономические проблемы». Он выразил пожелания «всего наилучшего» как Москве, так и Киеву вне зависимости от будущего сценария развития событий, передает РИА «Новости».

    Трамп отметил, что США продолжат поставлять оружие НАТО, а страны альянса могут распоряжаться этим вооружением по своему усмотрению. Кроме того, президент США назвал действия России на Украине «бесцельными». Он охарактеризовал Россию как «бумажного тигра».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о затяжном характере украинского конфликта на встрече с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке. Трамп также призвал страны НАТО открывать огонь по российским самолетам при нарушении воздушного пространства альянса. Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что Вашингтон считает необходимым для Киева согласиться на договоренности по урегулированию конфликта на Украине.

    Комментарии (6)
    23 сентября 2025, 03:40 • Новости дня
    Трамп подписал указ о признании «Антифа» террористами

    Tекст: Антон Антонов

    Американский лидер Дональд Трамп подписал указ о признании движения «Антифа» «внутренней террористической организацией».

    В документе членов «Антифа» обвиняют в «политическом насилии», которое осуществляется для «подавление законной политической активности». Также говорится, что «Антифа» занимается «подрывом верховенства закона», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что «причисляет» движение к террористическим организациям. Эксперты отмечали, что «Антифа» – это слабо организованное идеологическое движение без четкой структуры руководства или иерархии.

    Трамп допустил возможность признания движения «Антифа» террористической организацией после того, как был убит активист Чарли Кирк.

    Комментарии (0)
    23 сентября 2025, 04:02 • Новости дня
    NBС сообщил о попытке мужчины ослепить пилота вертолета Трампа лазерной указкой

    NBС: Пилота вертолета Трампа попытались ослепить лазерной указкой

    Tекст: Антон Антонов

    В субботу вечером в Вашингтоне мужчина попытался ослепить лазерной указкой пилота вертолета президента США Дональда Трампа, сообщает NBС со ссылкой на материалы судебного дела.

    Сотрудник Секретной службы Диего Сантьяго заметил подозрительного мужчину, который пристально смотрел на президентский вертолет Marine One. Когда Сантьяго приблизился, подозреваемый, Джейкоб Сэмюэл Уинклер, включил лазерную указку и направил ее на борт с Трампом, передает РИА Новости со ссылкой на NBC News.

    Сантьяго задержал Уинклера, вырвал из его рук лазер и надел на мужчину наручники. Во время обыска у задержанного обнаружили нож. В ходе допроса мужчина заявил, что якобы не знал о запрете направлять лазер на вертолет. Он добавил, что часто направляет лазер на все подряд, например, на дорожные знаки.

    В материалах сказано, что действия Уинклера создавали риск ослепления пилота и могли привести к аварии, особенно на малой высоте рядом с другими вертолетами и монументом Вашингтону. Подозреваемому грозит до пяти лет тюрьмы и штраф в 250 тыс. долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Трампа было совершено два покушения. 13 июля 2024 года в городе Батлер, штат Пенсильвания, во время предвыборного митинга пуля задела ухо Трампа. Второе покушение было совершено у гольф-клуба во Флориде в сентябре 2024 года.

    Комментарии (0)
    23 сентября 2025, 21:08 • Новости дня
    Трамп призвал сбивать российские самолеты в случае нарушения ими границ НАТО
    Трамп призвал сбивать российские самолеты в случае нарушения ими границ НАТО
    @ REUTERS/Al Drago

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости для стран НАТО открывать огонь по российским самолетам, если те нарушат воздушное пространство альянса.

    «Да, считаю», – сказал Трамп в ответ на вопрос, стоит ли сбивать российские самолеты при входе в воздушное пространство НАТО, передает РИА «Новости».

    Заявление прозвучало на двусторонней встрече Трампа с Владимиром Зеленским, которая прошла на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    Ранее Организация Североатлантического договора пообещала принять жесткие меры в ответ на возможное нарушение воздушных границ государств-участников.

    Польша отказалась сбивать объекты в небе без поддержки НАТО.

    Комментарии (4)
    23 сентября 2025, 15:07 • Новости дня
    Власти Афганистана отказались передать авиабазу Баграм США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель правительства Афганистана Забихулла Муджахид исключил возможность передачи авиабазы Баграм США.

    «[Авиабаза] Баграм – часть территории Афганистана. Она ничем не отличается от любого другого участка афганской земли. Мы никогда не согласимся на сделку или передачу какой-либо части нашей территории. Ни один афганец никогда не позволит, чтобы его земля была захвачена или перешла под контроль иностранцев – ни пяди», – сказал он телеканалу Al Arabiya, передает ТАСС.

    Муджахид также прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о вероятных последствиях отказа Афганистана передать базу. По его словам, афганцы уже пережили «20 лет чего-то плохого», имея в виду период присутствия американских военных.

    Представитель правительства добавил, что Афганистан в настоящий момент проводит «сбалансированную политику» и заинтересован в развитии отношений как с США, так и с Китаем.

    Ранее Трамп пригрозил «ужасными вещами» Афганистану из-за базы Баграм, намекнув на то, что база должна вернуться под управление тем, кто ее построил.

    Издание The Wall Street Journal писало, что Вашингтон рассматривает возможность возвращения ограниченного военного контингента на авиабазу Баграм в Афганистане для проведения контртеррористических операций.

    Комментарии (4)
    23 сентября 2025, 17:36 • Новости дня
    Президент Бразилии заявил о надежде на дипломатическое урегулирование на Украине

    Лула да Силва: Саммит на Аляске дал надежду на дипломатическое урегулирование на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва высказал мнение, что последние переговоры между лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на Аляске внушают надежду на дипломатическое урегулирование украинского конфликта.

    Он подчеркнул, что военного решения кризиса, по мнению большинства мирового сообщества, не существует, передает ТАСС.

    «Все уже понимают, что военного решения конфликта [на Украине] не будет», – заявил Лула да Силва на открытии 80-й сессии Генассамблеи ООН. Он добавил, что встреча Путина и Трампа дала позитивный сигнал по возможностям мирных переговоров.

    Бразильский лидер указал, что для достижения компромисса стороны должны выработать реалистичные пути выхода из кризиса и учесть законные опасения всех участников по вопросам безопасности.

    Ранее в Китае назвали саммит на Аляске шагом к миру.

    Газета New York Times назвала саммит Путина и Трампа дипломатической победой России.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал о стремлении Путина к дипломатическому решению ситуации на Украине.

    Комментарии (0)
    23 сентября 2025, 21:50 • Новости дня
    Трамп предположил сроки конфликта на Украине

    Трамп: Конфликт на Украине продлится еще долго

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп выразил мнение о затяжном характере украинского конфликта на встрече с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке.

    По словам Трампа, «очень тяжелые бои» на Украине создают впечатление, что конфликт не завершится в ближайшее время, передает ТАСС.

    Глава Белого дома подчеркнул, что Россия располагает «очень большой армией».

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Киеву потребуется 120 млрд долларов, если конфликт не завершится в этом году.

    Президент Турции Тайип Эрдоган усомнился в скором завершении конфликта на Украине.

    Комментарии (0)
    23 сентября 2025, 20:44 • Новости дня
    Трамп в ООН назвал слова экологов про изменение климата «величайшим мошенничеством»

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский президент Дональд Трамп подверг сомнению научные прогнозы по изменению климата, выступая на 80-й сессии Генассамблеи ООН.

    Трамп назвал предупреждения об изменении климата «величайшим мошенничеством», передает ТАСС. Он подчеркнул, что, по его мнению, все предсказания ООН и других организаций часто не соответствуют действительности и были сделаны не из добрых побуждений.

    «Климатические изменения – это величайшее мошенничество. Все предсказания ООН и многих других организаций, сделанные зачастую не из добрых побуждений, были неправильными», – заявил Трамп в ходе своего выступления на общеполитической дискуссии.

    Глава Белого дома отметил, что концепция углеродного следа, по его мнению, является «чушью». Он также добавил, что радикальные защитники окружающей среды в США продолжают требовать остановки промышленных предприятий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в ближайшие 20–40 лет центральную часть страны зимой ожидают плюсовые температуры, а на юге станут чаще происходить засухи.

    Ученые сообщили, что ускоренное таяние озер на Шпицбергене приводит к росту выбросов метана, который в 25 раз сильнее воздействует на климат, чем углекислый газ. В июле аномальная жара в Норвегии, Швеции и Финляндии привела к увеличению средних экстремальных температур на два градуса Цельсия и затронула миграцию оленей.

    Комментарии (2)
    23 сентября 2025, 19:10 • Новости дня
    Трамп назвал разрушающие Европу факторы

    Трамп заявил о разрушении Европы миграцией и энергетикой

    Трамп назвал разрушающие Европу факторы
    @ IMAGO/VANESSA CARVALHO/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, заявил, что миграционные проблемы и энергетический кризис разрушают Европу.

    По его словам, эти вопросы представляют собой «двуглавого монстра», наносящего невосполнимый ущерб европейским странам, передает РИА «Новости».

    «Я беспокоюсь о Европе, я люблю Европу, я люблю европейский народ и мне больно, как Европу уничтожают вопросы энергетики и миграции, этот монстр о двух головах уничтожает все на своем пути, мы не можем позволить этому происходить», – заявил Трамп.

    Издание Financial Times писало, что ужесточение миграционных правил в США может привести к увеличению потока мигрантов из Латинской Америки в Европу, особенно в Испанию, где не требуется виза для въезда.

    Комментарии (0)
    23 сентября 2025, 20:02 • Новости дня
    Трамп вновь пригрозил России пошлинами за отказ от сделки по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп объявил о намерении Соединенных Штатов ввести крупные пошлины против России, если не будет достигнута договоренность по мирному урегулированию конфликта на Украине.

    По его словам, такие меры могут быть эффективными только при поддержке европейских стран, передает ТАСС.

    «В случае, если Россия не готова заключить сделку для завершения войны, США полностью готовы ввести мощные пошлины, что, как я полагаю, быстро остановит кровопролитие. Однако чтобы эти меры были эффективными, европейские страны должны к ним присоединиться», – заявил Трамп на сессии Генассамблеи ООН.

    Также американский президент сообщил, что намерен обсудить с представителями европейских государств прекращение закупок российской нефти. По его словам, европейские страны должны немедленно прекратить такие закупки, иначе, как подчеркнул американский лидер, все потраченные усилия окажутся напрасными. Трамп добавил, что дискуссии на эту тему планируется провести во вторник.

    Агентство Bloomberg писало, что Трамп высказался за введение пошлин вместо антироссийских санкций.

    В июле Трамп пригрозил России «жесткими пошлинами» при отсутствии соглашения по Украине.

    Комментарии (0)
    23 сентября 2025, 17:44 • Новости дня
    Трамп обвинил ООН в бездействии при урегулировании конфликтов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп упрекнул ООН в бездействии по вопросам урегулирования международных кризисов, выступая на общеполитических дебатах 80-й сессии Генассамблеи.

    Трамп отметил, что ему самому пришлось заниматься решением семи военных конфликтов и вести переговоры с лидерами стран-участниц, в то время как ООН «не проявила инициативы», передает ТАСС.

    «Очень жаль, что мне пришлось заниматься этим вместо ООН. К сожалению, ООН даже не попыталась помочь в этом. Я разрешил семь войн, имел дело с лидерами каждой из [участвующих в них] стран, но мне ни разу даже не позвонили из ООН с предложением помочь в заключении сделок», – заявил Трамп. Он добавил, что единственное, что получил от ООН, так это неработающие эскалатор и телесуфлер.

    Американский президент также заявил, что организация «не реализует свой потенциал», а выделяемые ей средства «используются нерационально». Он напомнил, что много лет назад предлагал провести реновацию штаб-квартиры ООН за 500 млн долларов, однако, по словам Трампа, в итоге организация потратила на эти цели от 2 до 4 млрд долларов.

    Ранее президент Турции Тайип Эрдоган назвал ООН «мертвой духом» организацией.

    Комментарии (4)
    Россия ищет нестандартные подходы для развития микроэлектроники

    России нужен полный суверенитет в микроэлектронике. Президентом поставлена задача – почти удвоить за шесть лет производство электронной продукции. Однако догонять лидеров рынка бессмысленно, считают в правительстве. России предстоит отвоевать свое особенное место на этом рынке. Где Россия делает успехи, а что приходится закупать за рубежом? Подробности

    Россия сделала США «джентльменское предложение» по ДСНВ

    Россия намерена придерживаться норм ДСНВ даже после истечения его срока действия. По мнению экспертов, таким образом Москва демонстрирует себя в качестве ответственного актора системы глобального ядерного сдерживания. Тем не менее, как отметил Владимир Путин, эта мера будет жизнеспособной лишь при аналогичном ответе со стороны США. Какой сигнал Россия послала Штатам своим предложением? Подробности

    Летчик Су-34: За время СВО изменились самолеты, тактика и цели

    «Базовый самолет Су-34 и его модернизированная модификация отличаются как "запорожец" и "мерседес"». Летчик бомбардировщика Су-34, прямо сейчас принимающий участие в украинской спецоперации, рассказал газете ВЗГЛЯД, как с 2022 года изменились боевые действия в воздухе и что означает возросшая интенсивность использования F-16 на Украине. Подробности

    Без русского леса Финляндия лишается домов и заводов

    Европейская «зеленая повестка», похоже, трещит по швам из-за нежелания Финляндии соблюдать экологические нормы ЕС. А все потому, что страна вынуждена вырубать собственные леса, которые ранее берегла, потребляя российскую древесину. Теперь же страдает не только экология, но и промышленность, и даже потребность финнов в отоплении и жилье. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • «Поворотный момент». Куда выруливает Трамп?

      После церемонии прощания с Чарли Кирком – создателем трамповского «комсомола» – президент США Дональд Трамп написал в социальных сетях, что это «поворотный момент». Америку действительно ждут большие перемены.

    • Зачем США новые санкции против России

      В Евросоюзе заявили, что новый, 19-й, пакет антироссийских рестрикций согласован с администрацией президента США Дональда Трампа. При этом на словах Трамп против новых санкций и хочет продолжить переговоры с Москвой. Как это все понимать?

    • Запад вернет «ухилянтов» на Украину

      В Канаде начали требовать от мигрантов-мужчин с Украины урегулировать все правовые вопросы с украинским министерством обороны. Иными словами, страны Запада, выступающие за продолжение конфликта, начали пополнять ряды ВСУ «ухилянтами». И Канада – это только начало.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

