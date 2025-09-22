  • Новость часаПутин объявил о готовности сохранить ограничения по ДСНВ после 2026 года
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Что мешает решать проблему миграции

    Сразу отметаем такой метод лечения проблемы миграции, как строжайший визовый режим и депортация всех подряд, кто не наш. Лет двадцать пять назад такое можно было рассматривать, но теперь проводники данной идеи безнадежно опоздали.

    12 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как трусость и жадность Европы создали миф о русской угрозе на 500 лет

    Поскольку без опеки США иных способов внешнеполитического существования, кроме борьбы с Россией, в Европе изобрести не в состоянии, они обращаются к испытанным методам – мифу о «российской угрозе», который присутствует в европейском общественном сознании с конца XV века.

    12 комментариев
    Никита Миронов Никита Миронов Армии НАТО нуждаются в защите

    Амбиции европейских политиков, готовых воевать с Россией, сильно превосходят реальные возможности их армий. И что не менее важно, превосходят желание вступать в бой самих военных. Служить они еще готовы. Но воевать – нет.

    7 комментариев
    22 сентября 2025, 15:42 • Новости дня

    В Мещанском и Тверском судах Москвы объявлена пожарная эвакуация

    Сотрудники и посетители эвакуированы из зданий Мещанского и Тверского судов

    Tекст: Евгения Караваева

    Мещанский и Тверской суды Москвы экстренно начали эвакуацию после сигнала о пожарной тревоге, людей вывели из здания по громкоговорителю.

    Пожарная эвакуация была объявлена в Мещанском и Тверском судах Москвы, передает ТАСС. Сотрудники и посетители двух учреждений, находящихся в одном здании, покинули помещения.

    По громкоговорителю в коридорах судов прозвучало объявление с просьбой граждан немедленно выйти на улицу и воспользоваться аварийными выходами, предусмотренными для подобных ситуаций.

    Причины срабатывания системы пожарной сигнализации и возможные последствия эвакуации на данный момент не уточняются. О пострадавших информации не поступало.

    Ранее в Москве людей эвакуировали из здания «Детского мира» в Театральном проезде. А накануне в московском Центральном детском магазине на Лубянке произошел взрыв.

    22 сентября 2025, 00:30 • Новости дня
    Аксенов сообщил уточненные данные по погибшим и раненым при атаке БПЛА на Крым

    Аксенов сообщил уточненные данные по погибшим и раненым при атаке на Крым

    @ Alexey Belkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава Республики Крым Сергей Аксенов в Telegram-канале сообщил уточненные данные по погибшим и раненым в результате атаки дронами ВСУ на регион.

    «По уточненным данным, на текущий момент в результате атаки БПЛА в районе ПГТ Форос три человека погибли, 16 получили ранения. Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших», – сказано в посте.

    Аксенов пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим, которым будет оказана необходимая помощь и поддержка, пообещал глава республики.

    Напомним, Минобороны России доложило о гибели двух человек в результате атаки БПЛА ВСУ и 15 пострадавших с ранениями различной тяжести.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава Крыма вечером воскресенья сообщил, что украинские дроны атаковали санаторий «Форос» на Крымском полуострове. Прокуратура Крыма сообщила о том, что ведомство взяло на контроль соблюдение прав пострадавших при атаке дронов на регион и запустила горячую линию. Советник главы Крыма Олег Крючков рассказал, какие повреждения получила школа в Форосе.

    Комментарии (11)
    21 сентября 2025, 23:40 • Новости дня
    Захарова ответила на реплику Макрона о хаосе при изъятии активов России
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала реплику президента Франции Эмманюэля Макрона о последствиях изъятия активов у России.

    Французский лидер заявил, что нарушение правил в отношении замороженных активов России, соблюдению которых привержены в Европе, приведет к «полному хаосу», на что Захарова возразила.

    «Хаоса не будет. Будут меры. Жесткие. И они это знают», – приводит ТАСС комментарий Захаровой.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, еврокомиссар по экономическим вопросам Валдис Домбровскис допустил использование активов России странами G7 для финансирования поддержки Украины.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о жестком ответе Москвы в случае попытки взыскать компенсации по Украине. Минфин США приветствовал намерение стран G7 использовать замороженные российские активы для поддержки Украины.

    Мария Захарова ранее уже обещала жесткий ответ со стороны России в случае хищения ее активов ЕС.

    Комментарии (15)
    21 сентября 2025, 16:48 • Видео
    Запад вернет «ухилянтов» на Украину

    В Канаде начали требовать от мигрантов-мужчин с Украины урегулировать все правовые вопросы с украинским министерством обороны. Иными словами, страны Запада, выступающие за продолжение конфликта, начали пополнять ряды ВСУ «ухилянтами». И Канада – это только начало.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2025, 17:09 • Новости дня
    В Волгоградской области завершился финальный этап игры «Зарница 2.0»
    @ Движение Первых

    Tекст: Дарья Григоренко

    Финальный этап военно-патриотической игры «Зарница 2.0» в Волгоградской области завершился победой армии «Ока», объединившей 240 юношей и девушек из разных регионов страны.

    Финальный этап «Зарницы 2.0» завершился 21 сентября на полигоне «Волжский» в Волгоградской области. В решающем бою встретились две армии – «Ока» и «Кама», в каждой из которых участвовали по 240 юношей и девушек, включая ведомственные и иностранные отряды. Победу одержала армия «Ока», управлял финальным боем Герой России Владислав Головин.

    С успешным проведением финального этапа большой военно-тактической игры участников поздравил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

    «Поздравляю вас с этой важной победой! Сегодня вы – лучшие из трех миллионов участников, которые сражались за честь своих регионов и своей страны. Ваш путь – это не только тренировки и знания, но и настоящая преданность Родине, мужество и настойчивость. Особенно хочу поблагодарить ваших наставников, настоящих героев, ветеранов Специальной военной операции, которые делятся с вами не только опытом, но и своим личным примером. Именно благодаря им вы смогли вырасти настоящей командой, способной побеждать вместе. Финал проходит на легендарной земле Сталинграда – месте гордости и силы нашего народа», – заявил он.

    «Завтра вы получите заслуженные награды на Мамаевом Кургане – символе славы и мужества. Помните, что вы, наследники великих победителей: ваших дедов и прадедов, героев Великой Отечественной войны, а также героев сегодняшнего времени. Вы показали, что настоящее единство и командный дух – главный секрет успеха. Спасибо вам за преданность делу, за силу и смелость. Поздравляю армию «Ока» с блестящей победой и всех участников с достойным выступлением! Вы – наша гордость и надежда страны», – подчеркнул Кириенко.

    По сценарию боя армии должны были захватить населенный пункт «Заря» и удерживать ключевые точки, пока специалисты взламывали хранилища данных условного противника. Армии перед боем установили медицинские пункты, развернули командные штабы, подготовили вооружение, включая гранатометы и минометы, а также провели разминирование минных полей и вывели операторов БПЛА на стартовые позиции.

    Штурм проходил с использованием лазертаг-оборудования. Захват двух или более точек активировал таймер победы для команды. Побеждала армия, удерживающая ключевые точки более 30 минут или дольше остальных по окончании часа игры, после чего победители получили неограниченные подкрепления и зачистили территорию соперника.

    Эмоции участников были на пределе: «Победа в финальном бою это что-то невероятное, сложно даже словами передать все чувства. В тот момент у нас зашкаливал адреналин, сердце билось так сильно, что казалось, слышно было всем вокруг», – поделился Владислав из Тверской области. По словам другого победителя из Владимирской области, командная поддержка и вера в успех помогли достичь победы.

    В 2025 году в проекте приняли участие более 3,1 млн школьников и студентов из 89 регионов России, а также команды из Белоруссии, Абхазии и Южной Осетии. Игра сочетает физическую подготовку с цифровыми технологиями, при поддержке наставников – участников спецоперации и Героев России. Финал поддержали инженерные войска, а прямую трансляцию смотрели около 3 млн зрителей.

    Церемония закрытия и награждение победителей состоится 22 сентября на Мамаевом Кургане, символе славы и мужества России.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2025, 12:00 • Новости дня
    МИД: России известны виновные в атаке дронов ВСУ на Форос в Крыму

    Посол МИД Мирошник: России известны виновные в атаке дронов ВСУ на Форос в Крыму

    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Киевские власти продолжают пытаться посеять страх и панику среди россиян. Чтобы предотвратить преступления ВСУ, едва ли помогут международные договоренности. Офис Владимира Зеленского их нарушает. Поэтому необходимо ограничить военные возможности Украины, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Родион Мирошник. Ранее СКР завел дело о теракте по факту атаки БПЛА на поселок Форос в Крыму.

    «Сейчас в Крыму бархатный сезон. ВСУ в воскресенье наносят циничный и преднамеренный удар по гражданской инфраструктуре полуострова – санаторию, а также школе. Действия украинской стороны – это военное преступление», – подчеркнул Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима. По его словам, киевские власти не оставляют попыток причинить как можно больший ущерб мирному населению.

    «Речь идет о реализации той стратегии, которую провозглашал Владимир Зеленский: цель Киева – посеять страх и панику среди россиян, создать невыносимые условия для жизни, – добавил дипломат. – Произошедшее накануне – проявление и преступных приказов, и исполнения со стороны украинских военнослужащих. Мы знаем, какие подразделения участвовали в атаке. Они получат ответ в рамках военных действий, либо, если доживут, окажутся на скамье подсудимых».

    Мирошник указал и на ответственность западных стран. «Они поставляют Украине компоненты для беспилотных аппаратов. Кроме того, противник при нанесении ударов использует разведывательную информацию и спутниковые данные, которые ему передают члены Североатлантического альянса. Таким образом, члены ЕС и НАТО – спонсоры Киева и соучастники преступлений», – акцентировал собеседник.

    По его мнению, должна последовать международная реакция, а также последствия для тех стран, которые игнорируют нормы и антитеррористических конвенций, и международного гуманитарного права. «Исходя из опыта взаимодействия с украинской стороной, я не вижу на данный момент каких-либо правовых или политических механизмов, которые Украина бы не нарушила», – продолжил посол.

    Он напомнил, что «если Банковой нужно оказать давление, например, на Венгрию, то ВСУ наносят удар по нефтепроводу «Дружба». Среди других инструментов офиса Зеленского – организация провокаций или терактов. «Киевские власти полностью игнорируют нормы международного права. Поэтому их необходимо лишить возможности совершать преступления, ограничив военные возможности Украины. Этим и занимаются наши военные на полях спецоперации», – заключил Мирошник.

    Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на гражданские объекты в поселке Форос в Крыму. Напомним, удар был нанесен дронами с фугасными боезарядами около 19.30 мск воскресенья в курортной зоне, где нет никаких военных объектов, заявили в Минобороны России.

    По словам главы Крыма Сергея Аксенова, были повреждены здание школы в поселке Форос и несколько объектов на территории одноименного санатория. Кроме того, из-за падения обломков сбитого аппарата загорелась сухая трава близ Ялты.

    Советник главы Крыма Олег Крючков уточнил, что при атаке на школу ранен охранник. Полностью разрушен актовый зал и повреждена библиотека, добавил он. Пожар в учебном заведении, возникший после удара дронов, потушили.

    По последним данным, в результате террористических действий ВСУ погибли три человека, еще 16 получили ранения. «Госпитализировано 12 пациентов. Четверо из них в тяжелом состоянии, в состоянии средней тяжести семь человек, в удовлетворительном состоянии один человек, двое в реанимации. Детей среди пострадавших нет», – сообщается в Telegram-канале Федерального медико-биологического агентства России.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова после атаки в Крыму предложила Западу подойти к зеркалу. «Всему НАТО и ЕС, ищущим источник агрессии на Европейском континенте, нужно подойти к зеркалу и увидеть его. Это они являются пульсом дестабилизации и распространения терроризма в Европе, спонсируя киевский режим и поставляя ему вооружения», – сказала она ТАСС.

    Глава крымского парламента Владимир Константинов отметил, что ВСУ совершили преступление против мирных жителей в православный праздник – Рождество Пресвятой Богородицы. «Преступники понесут заслуженное наказание», – написал он в своем Telegram-канале.

    Комментарии (6)
    21 сентября 2025, 21:51 • Новости дня
    Sohu: Россия ответила Японии на развертывание американских ракет у Курил

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона в ответ на развертывание в Японии американских комплексов средней дальности Typhon незамедлительно перебросила на Курилы ракетный комплекс «Бастион», пишет Sohu.

    Москва перебросила на Курилы ракетный комплекс «Бастион» и истребители, ранее дислоцированные в Арктике, пишет Sohu, передает «Газета.Ru».

    Кроме того, Тихоокеанский флот был приведен в полную боевую готовность, а его подводные лодки провели пуски крылатых ракет в Охотском море.

    По мнению портала, эти действия Москвы демонстрируют принцип «око за око» в международных отношениях. По их мнению, действия президента России Владимира Путина стали предупреждением относительно возможных последствий дальнейшей милитаризации региона.

    В августе сообщалось, что в ходе учений на японской территории впервые развернут американские ракетные комплексы средней дальности Typhon на базе Ивакуни.

    После этого на учениях в сентябре Тихоокеанский флот поразил комплексом «Бастион» поразил морскую цель у Курил.

    Также «Бастионы» нанесли удар «Ониксами» на учениях в Арктике.

    Комментарии (5)
    21 сентября 2025, 22:03 • Новости дня
    Аксенов: ВСУ ударили по санаторию в Крыму, погибли люди

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские дроны атаковали санаторий «Форос» на Крымском полуострове, есть погибшие, пострадало 15 человек, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

    Беспилотники поразили несколько объектов на территории санатория, повреждено здание школы в поселке, указал Аксенов в своем Telegram-канале.

    «К сожалению, есть пострадавшие и погибшие. На данный момент количество пострадавших – около 15 человек, число погибших уточняется», – добавил он.

    Из-за падения фрагментов дрона загорелась сухая трава у Ялты.

    На месте работают профильные службы, добавил он.

    Ранее в воскресенье Минобороны сообщало, что над Россией во второй половине дня сбили 22 дрона, в том числе над Крымом – три.

    В ночь на 21 сентября над Крымом сбили 12 дронов.

    Комментарии (8)
    22 сентября 2025, 00:05 • Новости дня
    Маск метафорической фразой объяснил причину убийства Кирка

    Илон Маск метафорической фразой объяснил причину убийства Чарли Кирка

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский предприниматель Илон Маск в день прощания с убитым 10 сентября сторонником президента США Чарли Кирком написал в соцсети метафоричную фразу, которой объяснил, кто и за что расправился с активистом.

    «Чарли был убит Тьмой за то, что показал людям Свет», – написал Маск в соцсети Х.

    Спортивная арена в Аризоне, рассчитанная на более 70 тыс. человек, почти полностью заполнена – на ней проходит панихида по Чарли Кирку. Американский президент Трамп и Маск сидят рядом за пуленепробиваемым стеклом и активно общаются.

    Напомним, 31-летний политический активист и радиоведущий Чарли Кирк  скончался от единственного огнестрельного ранения во время выступления в университете долины Юта в Ореме 10 сентября.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, 22-летнему Тайлеру Робинсону было предъявлено официальное обвинение в убийстве Кирка, незаконном хранении оружия и других преступлениях. Прокуроры заявили, что будут добиваться смертной казни обвиняемого.

    Супруга Чарли Кирка обратившись к тем, кто стоит за этим преступлением и тем, кто скорбит о потере политического активиста и радиоведущего, сообщив о причине убийства мужа.

    Бывший президент США Барак Обама предупредил о «политическом кризисе, подобного которому мы раньше не видели» в связи с убийством Чарли Кирка.

    Предприниматель и сооснователь Telegram Павел Дуров высказался о гибели консервативного политического активиста и радиоведущего Чарли Кирка в США, отметив нападки на свободу слова и тех, кто ее проповедует.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2025, 06:50 • Новости дня
    Ученые выявили новых био-убийц наполеоновской армии в 1812 году
    @ Петер фон Гесс/Hermitage Amsterdam

    Tекст: Ирма Каплан

    При морозе до -30, голодные и преследуемые российскими войсками, казаками и ополченцами, солдаты наполеоновской армии с трудом отступали. Из-за холода и антисанитарии распространились болезни. До сих пор считалось, что эпидемический тиф и окопная лихорадка были болезнями, которые атаковали французские войска, однако ученые выявили генетические доказательства того, что две другие инфекционные болезни уничтожили французскую армию.

    Из более чем полумиллиона человек, которые переправились через реку Неман в июне 1812 года с Наполеоном во главе, чтобы вторгнуться в Россию, только несколько тысяч вернулись живыми через несколько месяцев.

    «ДНК показывает, что паратифозная лихорадка и рецидивирующая лихорадка, передаваемая вшами, стали причиной катастрофического отступления Великой армии, а не эпидемического тифа или окопной лихорадки, как считалось ранее», – пишет испанская ABC.

    Ученые проанализировали ДНК зубов 13 солдат, захороненных в яме с более чем 3200 трупами, обнаруженной в Вильнюсе в 2001 году. Расширенное генетическое секвенирование подтвердило присутствие в четырех из них Salmonella enterica Paratyphi C, бактерии, вызывающей паратиф, и Borrelia recurrentis, возбудителя рецидивирующей лихорадки, переносимой головными вшами, в двух других, говорится в статье.

    Недавние исследования ДНК показали, что паратиф присутствует в Европе на протяжении тысячелетий, и к 1812 году это было уже хорошо известное и задокументированное заболевание. Хотя на протяжении всей кампании Наполеона в России паратиф или брюшной тиф не упоминались ни в одном историческом источнике, исследователи полагают, что он мог остаться незамеченным из-за неспецифичности и разнообразия его симптомов.

    При этом ученые считают 13 образцов недостаточным количеством для однозначных выводов. Они считают, что солдаты могли умереть от сочетания усталости, холода и различных заболеваний, таких как паратиф и рецидивирующая лихорадка, передаваемая головными вшами. Это не гарантирует смерть, но могло значительно ослабить и без того истощенных людей.

    «Наше исследование подтверждает наличие двух ранее не задокументированных патогенов, но потребуется анализ большего количества образцов, чтобы полностью понять спектр эпидемических заболеваний, которые поразили наполеоновскую армию во время отступления», – резюмировали исследователи.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, результаты ДНК-анализа древних останков возле Боготы позволили ученым выделить уникальную родословную группы Чекуа, ранее не известную науке.


    Комментарии (15)
    22 сентября 2025, 09:41 • Новости дня
    Опубликованы кадры разрушений в школе после удара БПЛА ВСУ по Форосу
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Здание школы в поселке Форос на юге Крыма оказалось частично разрушено после удара дронов ВСУ: потолок обрушился, а окна выбиты, следует из опубликованных фото.

    В Сети появились первые фотографии с места разрушений в поселке Форос в Крыму после удара дронов Вооруженных сил Украины, передает ТАСС.

    На снимках, опубликованных агентством, видно, что здание местной школы серьезно пострадало в результате атаки.

    Судя по фотографиям, внутри здания школы обрушился потолок, а окна выбиты. Вокруг здания на земле можно заметить многочисленные обломки, оставшиеся после удара.

    Ранее сообщалось, что при атаке БПЛА ВСУ на Форос были тяжело ранены четыре человека. В результате атаки украинских дронов на Крым погибли два человека. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что всего пострадали 15 человек.

    В поселке Форос при атаке БПЛА пострадал охранник школы, где полностью разрушен актовый зал и повреждена библиотека.

    Минобороны заявило, что ВСУ нанесли террористический удар по Форосу с использованием БПЛА, снаряженных фугасными боезарядами.

    Комментарии (2)
    21 сентября 2025, 17:18 • Новости дня
    В зоне СВО погиб поляк Ежи Тыц, руководивший мемориальным обществом «Курск»
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Гражданин Польши Ежи Тыц, возглавлявший мемориальное общество «Курск» и участвовавший в восстановлении памятников советским воинам, погиб в зоне проведения специальной военной операции, сообщили в правительстве Курской области.

    Тыц был гражданином Польши, он известен своей деятельностью по восстановлению памятников советским солдатам в Польше, передает ТАСС со ссылкой на сообщение областного руководства.

    «На фронте он взял позывной «Зыгмунт» и до конца оставался верен своим убеждениям, сражаясь против неонацистов», – говорится в сообщении.

    Тыц долгие годы возглавлял общество «Курск» в Польше. Под его руководством были восстановлены десятки памятников и воинских захоронений. В мае 2020 года за эту работу его наградили медалью «Памяти героев Отечества».

    Тыц осуществлял свою деятельность, несмотря на жесткое давление русофобских властей Варшавы, которые вынудили его покинуть родину. Последние годы он проживал в России.

    В 2019 году Тыц критиковал занимавшего тогда пост директора музея Второй мировой войны в Гданьске Кароля Навроцкого из-за запрета исполнения песни «Темная ночь».

    Сейчас Навроцкий находится в должности президента Польши, он одержал победу, набрав 50,89% голосов во втором туре выборов.

    Комментарии (3)
    21 сентября 2025, 17:49 • Новости дня
    Трамп пообещал защитить Польшу и Прибалтику от России
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты окажут помощь в обороне Польши и Прибалтики в случае эскалации отношений с Российской Федерацией, заявил американский президент Дональд Трамп.

    «Да, я сделаю это», – сказал Трамп в ответ на вопрос, поможет ли Вашингтон прибалтийским странам и Польше в случае эскалации отношений с Россией.

    Напомним, польский премьер Дональд Туск называл сбитые над территорией страны беспилотники российскими. Польские власти сообщили генсеку НАТО о факте уничтожения нескольких беспилотников. В этом военном блоке отказались признать инцидент с беспилотниками нападением.

    Комментарии (14)
    22 сентября 2025, 00:55 • Новости дня
    Захарова назвала НАТО и ЕС спонсорами терроризма после атаки дронов ВСУ на Крым
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Атаку дронов ВСУ на Ялту и Крым в воскресенье официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала очередным актом терроризма со стороны киевского режима и обратилась к ЕС и НАТО.

    «Всему НАТО и ЕС, ищущим источник агрессии на Европейском континенте, нужно подойти к зеркалу и увидеть его. Это они являются пульсом дестабилизации и распространения терроризма в Европе, спонсируя киевский режим и поставляя ему вооружения», – заявила дипломат в комментарии ТАСС.

    Напомним, Минобороны России доложило о гибели двух человек в результате атаки БПЛА ВСУ и 15 пострадавших с ранениями различной тяжести. Глава Республики Крым Сергей Аксенов уточнил данные по погибшим и раненым.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава Крыма вечером воскресенья сообщил, что украинские дроны атаковали санаторий «Форос» на Крымском полуострове.

    Прокуратура Крыма сообщила о том, что ведомство взяло на контроль соблюдение прав пострадавших при атаке дронов на регион и запустила горячую линию. Советник главы Крыма Олег Крючков рассказал, какие повреждения получила школа в Форосе.

    Комментарии (10)
    22 сентября 2025, 04:15 • Новости дня
    Россия предупредила об угрозе Балтийскому региону из-за действий НАТО
    @ Alexander Welscher/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Балтийский регион оказался под угрозой превращения в зону военных столкновений из-за активизации военной деятельности НАТО и проведения новых операций, включая учения Baltops 2025, заявил посол России в Бельгии Денис Гончар.

    «Чрезвычайно опасными считаем действия альянса в Балтийском море, включая попытки позиционировать его как свой «внутренний водоем», участившиеся масштабные военно-морские учения сродни Baltops 2025, а также запуск с января этого года новой операции «Балтийский часовой», – заявил РИА «Новости»  дипломат.

    Гончар подчеркнул, что начавшаяся с января операция «Балтийский часовой», в рамках которой силы НАТО осуществляют проверки судов, причисляемых к так называемому «российскому теневому флоту», используя сторожевые корабли, патрульные самолеты и беспилотники.

    Новые меры предпринимаются вопреки международному праву и создают дополнительные риски, уточнил посол, задавшись риторическим вопросом, кто же виноват в создании потенциальной зоны военных столкновений?

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Эстонии стартовали двухнедельные учения Pikne («Молния»), в которых задействованы 3 тыс. военнослужащих нескольких стран НАТО.

    Командование армии Литвы заявило о старте учений «Железный кулак» с участием подразделений США и переброской военной техники по региону.

    Комментарии (2)
    22 сентября 2025, 06:20 • Новости дня
    Вдова Чарли Кирка на церемонии прощания объявила о прощении убийцы мужа
    @ REUTERS/Daniel Cole

    Tекст: Ирма Каплан

    Эрика Кирк на cтадионе в Аризоне, где проходили траурные мероприятия в память о консервативном активисте Чарли Кирке, в слезах и дрожащим голосом заявила, что простила человека, обвиняемого в убийстве мужа.

    «Я прощаю его. Я прощаю его, потому что так поступил Христос и так поступил бы Чарли. Ответ на ненависть – это не ненависть. Ответ, который мы знаем из Евангелия, – это любовь, и всегда любовь. Любовь к нашим врагам и любовь к тем, кто нас преследует», – приводит ее слова NBC News.

    Напомним, 31-летний политический активист и радиоведущий Чарли Кирк  скончался от единственного огнестрельного ранения во время выступления в университете долины Юта в Ореме 10 сентября.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, 22-летнему Тайлеру Робинсону было предъявлено  официальное обвинение в убийстве Кирка, незаконном хранении оружия и других преступлениях. Прокуроры заявили, что будут добиваться смертной казни обвиняемого.

    Супруга Чарли Кирка обратившись к тем, кто стоит за этим преступлением и тем, кто скорбит о потере политического активиста и радиоведущего, сообщила о причине убийства мужа.

    Предприниматель и сооснователь Telegram Павел Дуров высказался о гибели консервативного политического активиста Кирка, отметив нападки на свободу слова и тех, кто ее проповедует.

    Илон Маск в день панихиды метафорической фразой объяснил причину убийства Чарли Кирка. А гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев приложил видео с ответами Чарли Кирка на вопросы об украинском кризисе, назвав его самым пророссийским консерватором США.

    Комментарии (17)
    21 сентября 2025, 18:28 • Новости дня
    Нетаньяху заявил, что будет бороться против государственности Палестины
    @ Denes Erdos/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил о готовности выступить против признания палестинской государственности на международных площадках, включая ООН.

    Израильское правительство намерено бороться с попытками признания палестинской государственности на всех возможных международных площадках, включая ООН, заявил Нетаньяху, передает ТАСС.

    По его словам, Израиль будет бороться с «клеветнической пропагандой» и против призывов к созданию палестинского государства, поскольку таковое «поставит под угрозу наше существование и станет абсурдной наградой для терроризма».

    Нетаньяху также сказал, что уже в середине следующей недели посетит США для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и проведения встречи с президентом США Дональдом Трампом.

    Премьер заявил, что представит в ООН правду Израиля и изложит свое видение «истинного мира, мира, проистекающего из силы».

    В воскресенье государство Палестина признали Канада, Австралия и Британия.

    Премьер Канады Марк Карни заявил, что палестинское руководство обязалось провести необходимые реформы и всеобщие выборы в 2026 году.

    Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас сообщил, что Палестина проведет комплекс реформ в ответ на признание Британией независимости Палестинского государства.

    Комментарии (27)
    Европа ускорилась к газовой зависимости от США

    Евросоюз решил ускорить на год отказ от российского СПГ: теперь полный запрет на закупки топлива намечен на 1 января 2027 года, а не к концу того же года, как планировалось ранее. Этот шаг станет частью 19-го пакета санкций и, по мнению экспертов, отражает желание Брюсселя продемонстрировать Вашингтону готовность расчистить рынок для американского газа. Подробности

    Зачем Европе миф о «вторжении» российских боевых самолетов

    Угрозы уничтожения российских боевых самолетов посыпались внезапно из стран Евросоюза. «Налицо чрезмерная и неуместная враждебность», заявляют эксперты. Почему все заявления о «нарушении воздушного пространства» российскими истребителями лживы и бездоказательны – и чего на самом деле хотят добиться столь агрессивной риторикой в ЕС и НАТО? Подробности

    «Дети меня и вправду вытащили»

    «Дети спрашивают, было ли мне страшно. Я отвечаю: «Не представляете, насколько страшно». И показываю им на свои волосы – насколько я поседел». Ветеран СВО Сергей Грызов рассказал газете ВЗГЛЯД о том, что его жена за тысячи километров почувствовала, как он едва не погиб – и как работа детского театрального режиссера сегодня помогает ему в реабилитации от психологических травм. Подробности

    Антироссийские меры MI5 и MI6 доказывают кризис британских спецслужб

    Стало известно о появлении одновременно сразу двух инициатив британских разведки и контрразведки, и обе они связаны с Россией. Речь идет об усилении борьбы со шпионажем, с одной стороны, и о появлении новых методов работы с информаторами в России, с другой. Почему и то и другое, скорее всего, обернется провалом британских спецслужб? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации