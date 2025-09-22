PersVeilig сообщила о семи раненых в ходе беспорядков в Гааге журналистах

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, семь журналистов получили ранения в ходе беспорядков, вспыхнувших после демонстрации против миграционной политики в Гааге, передает РИА «Новости».

Тер Велде уточнил: «К нам обратились семь журналистов, которые получили ранения (в ходе беспорядков в Гааге)». Он также добавил, что количество пострадавших журналистов может увеличиться.

Демонстрация прошла на поле Маливелд и закончилась столкновениями между отдельными группами протестующих и полицией. Агрессивные участники подожгли полицейский автомобиль и бросали камни в сотрудников правоохранительных органов, из-за чего полиция применила дубинки и водометы.

Во второй половине дня у Центрального вокзала Гааги были стянуты дополнительные силы полиции, включая спецназ и конную полицию. По периметру правительственного комплекса Бинненхоф выставили полицейские машины.

Несмотря на разгон демонстрации, отдельные группы продолжали провоцировать полицию возле вокзала. Полицейские с дубинками задерживали наиболее агрессивных участников.

В ходе беспорядков участники выбили стекла в штаб-квартире партии «Демократы 66» и подожгли мусорный бак у входа. По информации лидера партии, никто не пострадал при этих инцидентах. Полиция задержала 37 человек, пострадали четверо сотрудников правоохранительных органов.

