ФСБ задержала в Ростовской области замдиректора охраны Минтранса
В Ростовской области по подозрению в организации схемы получения незаконных денежных средств от подчиненных был задержан заместитель директора Северо-Кавказского филиала ведомственной охраны Минтранса России, сообщили в ФСБ.
Один из заместителей директора Северо-Кавказского филиала Управления ведомственной охраны Минтранса России был задержан по подозрению во взятке в Ростовской области, передает ТАСС.
В региональном управлении ФСБ сообщили, что чиновника задержали с поличным при получении денег.
По данным ведомства, задержанный организовал преступную схему, с помощью которой получал незаконные денежные средства от подчинённых сотрудников. Подробности дела пока не раскрываются, однако известно, что он занимал руководящую должность в ведомственной охране Минтранса.
В настоящее время проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о мере пресечения задержанному.
