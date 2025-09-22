Суд отправил виновных по делу об отравлении напитком «Мистер сидр» в колонию

Суд приговорил производителей «Мистер сидр» к колонии за смерть 50 человек

Tекст: Мария Иванова

Красноглинский районный суд Самары признал виновными Артема Айрапетяна и Анара Гусейнова по делу о производстве опасного напитка «Мистер сидр», сообщает ТАСС. Согласно обвинению, их действия привели к массовому отравлению и гибели 50 человек.

В ходе оглашения приговора судья заявила: «Гусейнова и Айрапетяна признать виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ. <…> Назначить Гусейнову наказание в виде лишения свободы на срок девять лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Назначить Айрапетяну наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима».

Дело рассматривалось по статье о производстве или сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц.

Трагедия с отравлением «Мистер сидром» произошла в 2023 году и вызвала широкий общественный резонанс. Суд признал, что именно действия подсудимых привели к гибели людей.

Отметим, ранее гособвинение затребовало по девять лет и девять месяцев для двух обвиняемых по делу о производстве суррогатного напитка «Мистер сидр».

В 2023 году в России от этого напитка отравились более ста человек.

Бывший полицейский и еще двое фигурантов получили реальные сроки по делу о хищении метилового спирта, который стал причиной гибели более 30 человек в регионах России.