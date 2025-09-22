Tекст: Дмитрий Зубарев

Военные действия группировки «Север» 21 сентября проходили в Харьковской и Сумской областях, передает Telegram-канал «Северный ветер». На правом фланге Сумского направления морпехи продвинулись на 200 метров в лесах возле Варачино, закрепившись на новых рубежах. Противник предпринял четыре контратаки, все оказались безуспешными: две у Степового (Ленинское), по одной у Андреевки и Юнаковки. В результате было взято в плен пять украинских военных.

В Сумской области отмечается снижение укомплектованности 80 отдельной штурмовой бригады ВСУ до 40%, особенно ощущается нехватка офицеров. На Теткинском и Глушковском участках существенных изменений не произошло, противник не проявлял активности.

На Харьковском направлении, несмотря на ожесточенное сопротивление ВСУ, «Северяне» продвигались в лесу западнее Синельниково и наносили удары по блокированным украинским частям. За сутки противник дважды пытался деблокировать окруженные в лесу группы, но был вынужден отступить с потерями. На левобережье Волчанска штурмовые группы овладели восемью техническими зданиями, общее продвижение составило до 100 метров.

На участке Меловое-Хатнее продвижение составило до 500 метров за сутки, взято в плен шесть украинских военнослужащих. В Липцах артиллерия и FPV-дроны уничтожили огневые точки ВСУ, гаубицу «Мста-Б» и миномет. На Великобурлукском направлении уничтожен танк Т-72 и три пикапа.

Общие потери противника за сутки превысили 210 человек, из них свыше 110 в Сумской и более 100 в Харьковской области. В плен попали 11 украинских военных. Среди уничтоженной техники: САУ 2С3 «Акация», гаубицы, минометы, БпЛА, антенны связи, склады ГСМ и материальных средств, станции Starlink.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы группы «Северяне» пресекли попытку боевиков ВСУ прорваться в Брянскую область. Командиры ВСУ в населенном пункте Юнаковка угрожали своим подчиненным обстрелом с использованием FPV-дронов. Украинские военные пытались вернуть утраченные позиции в Сумской области, но безуспешно.