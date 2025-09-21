Футболисты «Крыльев Советов» приехали на матч со «Спартаком» на такси

Футболисты «Крыльев Советов» прибыли на матч со «Спартаком» на такси

Tекст: Дмитрий Зубарев

Игроки самарского клуба «Крылья Советов» были вынуждены добираться на матч девятого тура Российской премьер-лиги против «Спартака» на такси, сообщает ТАСС. О необычной ситуации рассказал защитник самарской команды Никита Чернов в своем Telegram-канале.

В пресс-службе «Спартака» уточнили, что команда гостей не смогла воспользоваться клубным автобусом из-за перекрытия дорог в центре Москвы. «Из-за перекрытия улиц в центре Москвы возникли логистические трудности, был риск, что автобус не приедет вовремя. Приносим извинения гостям», – заявили в клубе.

Встреча между «Спартаком» и «Крыльями Советов» состоится в воскресенье на «Лукойл-Арене». Начало матча запланировано на 14:30 по московскому времени.

