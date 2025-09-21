Десятки человек отравились сэндвичами в провинции Гуйчжоу в Китае

Tекст: Дмитрий Зубарев

Десятки человек, в том числе дети, были госпитализированы в уезде Сишуй городского округа Цзуньи в результате предполагаемого отравления сэндвичами, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Синьхуа.

Как уточняется в сообщении агентства, пациенты поступили с нарушениями функции печени и почек после употребления сэндвичей, произведенных местным пищевым комбинатом. Всего из партии, вызвавшей отравление, было продано 208 сэндвичей в восьми магазинах региона.

С момента инцидента 18 сентября большинство пострадавших проходили лечение в местной больнице, а некоторые были переведены в другие больницы за пределами уезда. Члены семей госпитализированных сообщили о продолжающемся лечении.

Местные власти сообщили о временом закрытии магазинов, реализовавших опасную продукцию. В настоящее время проводится эпидемиологическое расследование причин массового отравления.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Китае казнили воспитательницу детского сада за отравление детей. В Екатеринбурге госпитализировали двадцать лицеистов с острым гастроэнтеритом. После массового отравления детей в Подмосковье возбудили уголовное дело.