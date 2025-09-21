Амбиции европейских политиков, готовых воевать с Россией, сильно превосходят реальные возможности их армий. И что не менее важно, превосходят желание вступать в бой самих военных. Служить они еще готовы. Но воевать – нет.2 комментария
Десятки человек отравились сэндвичами в провинции Гуйчжоу в Китае
В провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая после употребления сэндвичей были госпитализированы десятки человек с нарушениями работы печени и почек, передает в воскресенье агентство Синьхуа.
Десятки человек, в том числе дети, были госпитализированы в уезде Сишуй городского округа Цзуньи в результате предполагаемого отравления сэндвичами, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Синьхуа.
Как уточняется в сообщении агентства, пациенты поступили с нарушениями функции печени и почек после употребления сэндвичей, произведенных местным пищевым комбинатом. Всего из партии, вызвавшей отравление, было продано 208 сэндвичей в восьми магазинах региона.
С момента инцидента 18 сентября большинство пострадавших проходили лечение в местной больнице, а некоторые были переведены в другие больницы за пределами уезда. Члены семей госпитализированных сообщили о продолжающемся лечении.
Местные власти сообщили о временом закрытии магазинов, реализовавших опасную продукцию. В настоящее время проводится эпидемиологическое расследование причин массового отравления.
