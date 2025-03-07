Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Каи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот где ужас.6 комментариев
Дело заведено после массового отравления детей в Подмосковье
Уголовное дело возбуждено по факту отравления несовершеннолетних продуктами питания в городе Красноармейск в Московской области, сообщили в региональном ГСУ СК.
Дело возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.
Отмечается, что 6 марта пятеро школьников 2013 года рождения в общеобразовательном учреждении съели снеки неизвестной марки, произведенные в Китае. Через некоторое время им стало плохо, их госпитализировали с отравлением.
Сейчас их жизни ничего не угрожает.
Следователи, криминалисты вместе с представителями прокуратуры и Роспотребнадзора осмотрели место происшествия, изъяли камеры и нереализованную партию товара, а также сертификаты соответствия.
Торговый павильон опечатан и закрыт.
Ранее в одной из школ Хабаровска зафиксировали вспышку кишечной инфекции, отравились 25 детей, было возбуждено уголовное дело.