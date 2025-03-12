В Екатеринбурге 20 лицеистов госпитализированы с острым гастроэнтеритом

Tекст: Александра Юдина

По данным ведомства, 20 учеников специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) УрФУ госпитализированы из общежития с острым гастроэнтеритом, всего за помощью обратились 27 обучающихся, передает ТАСС.

На месте работают пять бригад скорой помощи им. В. Ф. Капиноса и врач-инфекционист территориального центра медицины катастроф Свердловской области. Медики продолжают выявлять заболевших, информация уточняется. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области начало эпидрасследование.

Специалисты уточняют число заболевших и обследуют учреждение. В пресс-службе УрФУ сообщили, что службы университета вместе с врачами и Роспотребнадзором уточняют информацию о причинах заболевания.

Минздрав Свердловской области проведет осмотр всех 206 учащихся лицея, где произошла вспышка гастроэнтерита. Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков поручил министру здравоохранения Андрею Карлову провести оперативный осмотр всех учащихся для выявления возможных пострадавших. Главе Минздрава также поручили проанализировать объем коечного фонда и подготовить дополнительные места в инфекционных палатах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 6 марта пятеро школьников 2013 года рождения в общеобразовательном учреждении в Московской области съели снеки неизвестной марки, произведенные в Китае. Через некоторое время им стало плохо, их госпитализировали с отравлением.

До этого в одной из школ Хабаровска зафиксировали вспышку кишечной инфекции, отравились 25 детей, было возбуждено уголовное дело.