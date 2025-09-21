Америка не скрывает цели: переразметить мировой энергетический спрос в пользу своих производителей. Китай и Индия борются за новые дисконты. Россия, будучи одновременно изолируемой и необходимой, продолжает употреблять искусство возможного во благо своей экономики...3 комментария
Названы страны с наибольшим гендерным разрывом в зарплате
Россия вошла в тройку стран с наибольшим гендерным разрывом зарплат
Наибольший разрыв в зарплате между женщинами и мужчинами среди стран G20 по итогам прошлого года был зафиксирован в Южной Корее, Индии и России, следует из данных статистических служб разных стран и открытых данных.
Согласно исследованию, женщины в Южной Корее зарабатывают на 32,5% меньше мужчин, в Индии – на 30,41% и в России – на 30,36% по итогам 2023 года, передает РИА «Новости».
В ряде других стран G20 разница в оплате труда между мужчинами и женщинами также превышает 20%. Так, в Саудовской Аравии разрыв составляет 28,2%, в Турции – 27,1%, в Британии – 26,8%. В Аргентине, Японии, Италии, Франции и Мексике этот показатель колеблется от 21,6% до 26,33%.
Чуть меньший разрыв наблюдается в Бразилии, где женщины зарабатывают на 18,1% меньше мужчин, а в США – на 17,3%. В Индонезии и Германии этот показатель составляет 16,6% и 15,6% соответственно.
Самый низкий разрыв среди стран G20 отмечен в Австралии – 10,7%, Канаде – 12,6% и Китае – 13%. Исследование основывается на данных национальных статистических служб и открытых источников.
