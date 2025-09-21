Politico сообщила о планах Макрона создать блок против Израиля и США на ГА ООН

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент Франции Эмманюэль Макрон собирается на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН объединить ряд стран с целью признания Палестины государством, чтобы создать противовес Израилю и США, передает ТАСС со ссылкой на газету Politico. Источники издания отмечают, что среди государств, готовых объявить о признании Палестины, – Австралия, Андорра, Бельгия, Британия, Канада, Люксембург, Мальта, Португалия и Франция.

Один из собеседников Politico считает, что такой шаг станет «дипломатической победой» Парижа и усилит давление на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с целью остановить военную операцию в секторе Газа.

Однако газета подчеркивает, что инициатива Макрона высвечивает разобщенность внутри Евросоюза. Германия и Италия пока не готовы признавать Палестину, а премьер-министр Британии Кир Стармер, хотя и поддерживает идею Макрона, может отказаться участвовать в заседании.

