Al Jazeera сообщила о гибели четырех палестинцев в Газе
В результате авиаудара израильских сил по жилому дому в Газе погибло не менее четырех палестинцев, еще десятки получили ранения, сообщил катарский телеканал Al Jazeera.
По меньшей мере четверо палестинцев погибли в результате удара израильских ВВС по жилому дому в городе Газа, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera. Атака произошла 21 сентября, когда в доме в момент удара находились люди.
Министерство здравоохранения палестинского анклава сообщило, что за 20 сентября общее число жертв военных действий Израиля в городе Газа и его окрестностях превысило 60 человек. Кроме того, порядка 200 человек были ранены.
Как писала газета ВЗГЛЯД, израильская армия начала наземную операцию в Газе. Международные агентства заявили о массированных и нескончаемых бомбардировках Газы. Комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом.