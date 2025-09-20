Совбез Ирана приостановил сотрудничество с МАГАТЭ

Совбез Ирана приостановил контакты с МАГАТЭ из-за санкций

Tекст: Вера Басилая

Высший совет национальной безопасности Ирана принял решение приостановить сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии в ответ на действия так называемой «евротройки» – Британии, Германии и Франции, сообщила гостелерадиокомпания IRIB со ссылкой на заявление Совбеза, передает РИА «Новости».

Решение связано с голосованием в ООН по вопросу восстановления антииранских санкций. При этом точный момент приостановки сотрудничества с МАГАТЭ пока не сообщается, передает ТАСС.

Ранее Иран предупреждал, что при возобновлении санкций будет считать отмененным достигнутое ранее соглашение с МАГАТЭ о взаимодействии после ударов США и Израиля по иранским ядерным объектам.

МИД Ирана заявил, что Тегеран не будет принимать ядерную сделку при прежней позиции «евротройки».

Госсекретарь США Марко Рубио выразил полную поддержку шагам Европы по восстановлению санкций против Ирана.

Страны Европы уведомили Совбез ООН о намерении вновь ввести санкции против Ирана после провала переговоров по ядерной программе.

