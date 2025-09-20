  • Новость часаБалицкий предупредил о последствиях катастрофы на ЗАЭС для Европы
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Европа ускорилась к газовой зависимости от США
    Российская фигуристка Аделия Петросян отобралась на Олимпиаду в Италии
    Зеленский предложил Румынии и Польше вступить в войну с дронами
    Американские IT-гиганты запретили выезд из США иностранным сотрудникам
    Названа возможная причина обрушения в школе в Москве
    В ЦБ допустили однозначную ключевую ставку в 2026 году
    ISU извинился за использование украинской песни в видео с Гуменником
    Зеленский заявил о создании нового рода войск ВСУ
    Белый дом сообщил о переходе бизнеса TikTok под контроль США
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Новый миропорядок меняет маршруты нефти и газа

    Америка не скрывает цели: переразметить мировой энергетический спрос в пользу своих производителей. Китай и Индия борются за новые дисконты. Россия, будучи одновременно изолируемой и необходимой, продолжает употреблять искусство возможного во благо своей экономики...

    11240 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Государство повернулось лицом к проблеме миграции

    Можно много говорить про ограничения миграции, но если выбить из-под нее экономические стимулы, максимально осложнить ведение «теневой» деятельности – тогда стоимость как бы «дешевого» труда вдруг станет не такой уж и дешевой.

    19 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Нужно вернуться к русской жизни

    Мы смотрим на мир не своими глазами. Воспринимаем реальность, осмысляем ее и формируем «собственное» мировоззрение, используя чужие образы. Современная эстетика – пространство актуальной культуры – отчуждает нас от самих себя. Как сбросить узы эстетической оккупации и снова стать свободными, стать самим собой?

    19 комментариев
    20 сентября 2025, 19:55 • Новости дня

    ХАМАС опубликовал снимки 47 заложников и предложил попрощаться

    Tекст: Вера Басилая

    ХАМАС опубликовал фотографии 47 израильских заложников и призвал проститься с ними на фоне активизации военной операции в Газе.

    Фотографии 47 израильских заложников были опубликованы военным крылом движения ХАМАС, передает РБК.

    Снимки опубликованы в Telegram-канале «Бригад аль-Кассама» с подписями на арабском и иврите. В публикации содержался призыв попрощаться с заложниками на фоне начавшейся израильской военной операции в Газе.

    «Из-за непреклонности Нетаньяху и покорности Замира; прощальное фото к начале операции в Газе», – говорится в описании к снимкам.

    На вечер 20 сентября в городах Израиля запланированы массовые митинги, участники которых требуют остановить военные действия для сохранения жизней заложников.

    Ранее ХАМАС пригрозил смертью заложников в ответ на военную операцию Израиля в Газе.

    Комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил начало наступления на город Газа.

    18 сентября 2025, 12:38 • Новости дня
    Рар объяснил слова Мерца о будущем Германии без евреев

    Политолог Рар: Преклонение перед Израилем – в генах правящей элиты современной Германии

    Рар объяснил слова Мерца о будущем Германии без евреев
    @ Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/ZB/Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    Политики ФРГ придерживаются правила никогда ничего плохого не говорить о евреях. Так сложилось, что немецкие элиты испытывают чувство вины перед евреями в большей степени, нежели перед народами СССР, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Фридрих Мерц на фоне попыток Европы изолировать Израиль заявил о невозможности хорошего будущего Германии без евреев.

    «Фридрих Мерц во время церемонии открытия восстановленной синагоги в Мюнхене расплакался. Произошло ли это из-за избытка чувств или было расчетливым действием, чтобы понравиться элитам и получить хвалу в мейнтримных СМИ?», – риторически отметил германский политолог Александр Рар.

    Как бы то ни было, канцлер Германии придерживается действующей в стране идеологии, добавил он. «Все политики ФРГ придерживаются правила никогда ничего плохого не говорить о евреях, каяться в совершенных против народа злодеяниях. Преклонение перед Израилем – в генах каждого члена немецкой правящей элиты. Без этого в стране просто невозможно построить карьеру», – пояснил собеседник.

    Более того, это одно из требований США и стран Европы, продолжил эксперт. «Немцам сплошь и рядом напоминают, что их «вернули» в европейскую семью только из-за чистосердечного покаяния за совершенные грехи Третьего рейха», – указал Рар. По его словам, спустя 80 лет после окончания Второй мировой войны о гитлеровских преступлениях «мельком позабыли», но «моральное наказание» за Холокост будет нести – во всяком случае формально – еще как минимум нынешнее поколение немцев.

    Примечательно в этой связи то, что немецкие элиты испытывают чувство вины перед евреями в большей степени, нежели перед народами СССР, «против которых Германия вела войну на уничтожение», сказал аналитик. «Во времена холодной войны политики сопоставляли Советский союз с гитлеровским тоталитаризмом, и в западном менталитете это осталось. Мерц вырос в этой ненависти к СССР», – напомнил политолог.

    «К сожалению, такой менталитет сегодня преобладает в правящих и интеллектуальных кругах не только немцев, но и европейцев в целом. В школах и университетах Европы с давнего времени рассказывают об ужасах Холокоста. Однако об убитых советских гражданах в военные годы вспоминать там не принято», – заключил Рар.

    Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что у Германии без живущих в ней евреев не может быть хорошего будущего. «Федеративная Республика была бы навсегда уничтожена без еврейской жизни, без еврейской культуры в нашей стране», – сказал он, выступая на мероприятии, организованном Центральным советом евреев.

    Политик считает, что критика Израиля допустима, но она не должна служить поводом для антисемитизма. «Наша страна страдает духовно, когда эта критика становится поводом для ненависти к евреям или когда она даже приводит к требованиям, чтобы Федеративная Республика отвернулась от Израиля», – сказал Мерц.

    Канцлер Германии отметил, что потрясен новой вспышкой антисемитизма и испытывает стыд как немец и представитель послевоенного поколения. По его словам, долгом Берлина остается выполнение обещания «никогда больше». «С этого момента я объявляю войну всем формам старого и нового антисемитизма в Германии от имени всего федерального правительства ФРГ», – подчеркнул политик.

    Напомним, Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия готова рассмотреть вопрос санкций против «экстремистских министров» Израиля и частичное приостановление торговых элементов соглашения ЕС–Израиль. Это вызвало раскол среди политиков Германии. Берлин отказался поддержать введение санкций ЕС против еврейского государства.

    «Повернуться спиной к Израилю не может быть вариантом для Германии. Я надеюсь, что председатель Еврокомиссии пересмотрит свою позицию и отзовет свои заявления», – заявил лидер ХСС в Бундестаге Александр Хоффманн. По его мнению, давление на Израиль лишь сыграет на руку ХАМАС и не приблизит мир.

    В ночь на 16 сентября ЦАХАЛ начал очередную наземную операцию в секторе Газа. На этом фоне международная комиссия ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории выпустила 72-страничный доклад, в котором признала действия правительства Биньямина Нетаньяху и израильских военных в анклаве геноцидом. Газета ВЗГЛЯД писала, что Израиль пошел на риск превращения в КНДР.

    Комментарии (13)
    18 сентября 2025, 03:53 • Новости дня
    МОК объяснил отказ отстранять Израиль от соревнований
    МОК объяснил отказ отстранять Израиль от соревнований
    @ Mandoga Media/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Международный олимпийский комитет (МОК) объяснил отказ отстранить Израиль от соревнований за военную операцию в секторе Газа, заявив о том, что эта страна соблюдает принципы Олимпийской хартии.

    «Национальный олимпийский комитет Израиля, как и палестинский признаны МОК и имеют одинаковые права. Оба блюдут Олимпийскую хартию, и мы продолжаем работать с ними, чтобы попытаться смягчить последствия нынешнего конфликта для спортсменов», – цитирует портал Marca ответ МОК.

    МОК приводит в качестве примера последние Олимпийские игры в Париже, где  команды обеих делегаций участвовали, а их спортсмены мирно сосуществовали под одной крышей в Олимпийской деревне.

    Давление на МОК с целью принятия возможных мер против Израиля основано на том, что уже произошло, когда он ввел санкции в отношении спортсменов из России и Белоруссии после начала украинского конфликта.

    Кроме того, олимпийский орган постановил ряд требований, которым должны соответствовать российские и белорусские спортсмены для участия в Париже в 2024 году в качестве нейтральных спортсменов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, испанский премьер-министр Педро Санчес предложил международным спортивным организациям запретить участие Израиля из-за событий в Газе.

    Комиссия ООН по расследованию событий на палестинских территориях обвинила руководителей Израиля, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху, в  подстрекательстве к геноциду в секторе Газа.

    Комментарии (21)
    20 сентября 2025, 12:29 • Видео
    Израиль припугнули исламской ядерной бомбой

    Саудовская Аравия и Пакистан заключили военное соглашение о совместной обороне, соединив потенциал саудовских денег и пакистанского ядерного оружия. Это не только ответ Израилю, но и кризис стратегии США на Ближнем Востоке.

    Комментарии (0)
    20 сентября 2025, 11:14 • Новости дня
    Объявлено время признания Палестины десятью странами ООН

    Франс Пресс анонсировал признание Палестины десятью странами ООН

    Объявлено время признания Палестины десятью странами ООН
    @ David Canales/SOPA/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Нью-Йорке десять государств намерены официально объявить о признании Палестины на конференции на полях Генассамблеи ООН 22 сентября, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного советника президента Франции Эммануэля Макрона.

    Десять стран заявят о признании Палестины в рамках конференции на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Франс Пресс. Советник президента Франции уточнил, что решение будет оглашено на специальном мероприятии в понедельник и решение принять участие в признании уже приняли Франция, Андорра, Австралия, Бельгия, Канада, Люксембург, Португалия, Мальта, Великобритания и Сан-Марино.

    Президент Франции Эммануэль Макрон выступит с речью, в которой официально объявит о признании Палестины, его выступление назначено на 15:00 по местному времени (22:00 мск). Макрон также будет председательствовать на конференции совместно с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, который присоединится по видеосвязи.

    Напомним, что СССР официально признал Палестинское государство 18 ноября 1988 года. С января 1990 года в Москве работает посольство Государства Палестина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль пригрозил Франции после заявления о признании Палестины. Кабмин Британии потребовал от Кира Стармера признать Палестину. Эмманюэль Макрон заявил о намерении признать Государство Палестина на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре.

    Комментарии (3)
    18 сентября 2025, 04:20 • Новости дня
    Мерц заявил о невозможности хорошего будущего Германии без евреев
    Мерц заявил о невозможности хорошего будущего Германии без евреев
    @ Amrei Schulz/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Канцлер Германии Фридрих Мерц в 75-ю годовщину Центрального совета евреев высказался за неотъемлемые обязательства страны перед Израилем, которые она будет соблюдать, потому что возможность для критики правительства всегда должна быть, но она не должна служить поводом для антисемитизма.

    «Наша страна страдает духовно, когда эта критика становится поводом для ненависти к евреям или когда она даже приводит к требованиям, чтобы Федеративная Республика отвернулась от Израиля. Приверженность Германии существованию и безопасности государства Израиль является неотъемлемой частью нормативных основ нашей страны», – цитирует Мерца Tagesschau.

    По словам Мерца, Центральный совет стал «спасательным кругом демократической культуры».

    «Федеративная Республика была бы навсегда вырвана с корнем без еврейской жизни, без еврейской культуры в нашей стране», – сказал политик, уточнив, что факт обретения евреями дома в Германии, – это «дар» для ФРГ.

    «Сегодня я хотел бы сказать евреям Германии: без вас у ФРГ не может быть хорошего будущего», – заявил Мерц.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, среди политиков Германии оказались те, кто отказался поддержать введение санкций ЕС против Израиля.

    Председатель комитета Бундестага по обороне Томас Ревекамп отметил, что признание Палестины Германией возможно только после завершения мирного процесса. Более половины немцев при этом поддерживает признание Палестины независимым государством.

    Во время церемонии открытия восстановленной синагоги в Мюнхене канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал бороться с любыми проявлениями антисемитизма, заявив, что испытывает стыд за ситуацию в стране.

    Комментарии (16)
    17 сентября 2025, 21:53 • Новости дня
    Еврокомиссия приостановила финансовую поддержку Израиля

    ЕК приостановила финансовую поддержку Израиля из-за операции в Газе

    Еврокомиссия приостановила финансовую поддержку Израиля
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Еврокомиссия приостанавливает финансовую поддержку Израиля из-за его военной операции в секторе Газа, заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

    По словам фон дер Ляйен, «ужасающие события, происходящие ежедневно в секторе Газа, должны прекратиться. Необходимо немедленное прекращение огня, беспрепятственный доступ для всей гуманитарной помощи и освобождение всех заложников, удерживаемых ХАМАС», передает ТАСС.

    Как отметили в Еврокомиссии, приостановка поддержки затрагивает будущие ассигнования на 2025–2027 годы, а также действующие проекты институционального взаимодействия с Израилем. Кроме того, под действие решения попадают инициативы в рамках Регионального механизма сотрудничества ЕС – Израиль.

    В то же время в ЕК подчеркивают, что эти меры не затрагивают гуманитарные программы, сотрудничество с гражданским обществом и мемориал Холокоста «Яд Вашем». Евросоюз сохраняет статус крупнейшего донора гуманитарной помощи и поддерживает принцип сосуществования двух государств.

    Напомним, комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, израильский МИД назвал доклад ООН о ситуации с голодом в секторе Газа сфабрикованным в поддержку ХАМАС. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил начало наступления на город Газа. Ряд стран объявили о намерении признать палестинское государство на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

    Комментарии (2)
    19 сентября 2025, 05:10 • Новости дня
    В перестрелке на границе с Иорданией погибли двое израильских военных

    Tекст: Антон Антонов

    В результате стрельбы у контрольно-пропускного пункта «Алленби» на границе Израиля и Иордании погибли двое израильских военных, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

    Погибли 68-летний подполковник запаса Ицхак Харош и 20-летний сержант Оран Хершко, передает ТАСС.

    Харош проходил службу в резервном подразделении гражданской администрации на Западном берегу реки Иордан. Хершко был в подразделении координации связи с иностранными силами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Израиля сообщила о случившейся стрельбе у КПП «Алленби» возле одноименного моста через реку Иордан. Погранпереход через этот мост используют главным образом палестинцы с Западного берега и иностранные туристы. Стрелявший был нейтрализован на месте.


    Комментарии (0)
    18 сентября 2025, 21:40 • Новости дня
    Анонсировано заседание СБ ООН по Газе и Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в секторе Газа и по конфликту на Украине состоятся 23 сентября.

    Как уточнили в постпредстве Республики Корея при ООН, исполняющей функции председателя Совбеза в сентябре, оба мероприятия запланированы на первый день недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН, передает ТАСС.

    Брифинг по Газе пройдет с 13.00 до 16.00 по времени Нью-Йорка (20.00–23.00 мск) с темой «Ситуация на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос». Следом с 16.00 до 19.00 (23.00–02.00 мск) состоится заседание по Украине по вопросу «Поддержание мира и безопасности на Украине».

    Ожидается, что оба мероприятия пройдут с участием представителей стран высокого уровня.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее сообщила, что выступление главы ведомства Сергея Лаврова на сессии Генассамблеи ООН предварительно назначено на 27 сентября.

    Напомним, журналисты пула Лаврова получили визы США с ограничением передвижения.

    В августе президент России Владимир Путин определил состав российской делегации для участия в Генассамблее ООН.

    Комментарии (0)
    19 сентября 2025, 06:44 • Новости дня
    Небензя возложил ответственность за «парализованный» СБ ООН на США

    Небензя: СБ ООН парализован по воле США

    Tекст: Антон Антонов

    Позиция США относительно действий Израиля приводит к тому, что СБ ООН оказался парализован, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    После того, как Вашингтон вновь наложил вето при голосовании по проекту резолюции с требованием немедленного прекращения огня в Газе, Небензя заявил: «СБ ООН так и будет оставаться свидетелем катастрофы, парализованный не какими-то своими структурными проблемами, а по воле, точнее из-за ее отсутствия, одной-единственной делегацией».

    Он призвал американских коллег признать, что их «тихая дипломатия на земле» саботируется самим Израилем, а не «здравыми голосами мирового сообщества», передает ТАСС.

    Небензя указал на «агрессивную вылазку» Израиля «против суверенного Катара». По словам дипломата, действия Израиля стали «ударом по самой идее достижения договоренностей». Он подчеркнул, что агрессивная операция против Катара, одного из главных посредников на переговорах, обесценила заявления Израиля о готовности к дипломатии и сделкам.

    Небензя также подверг критике поведение США, обвинив Вашингтон в использовании визового рычага. Он призвал американские власти пересмотреть решение об отказе в выдаче виз членам палестинской делегации для участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.

    По мнению Небензи, пока США не пересмотрят свою позицию по кризису в Газе и не воспримут многостороннюю дипломатию в ООН как важный инструмент, прорывов на Ближнем Востоке ожидать не стоит.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе заседания Совбеза ООН США в шестой раз за два года заблокировали резолюцию, требующую снятия ограничений на гуманитарную помощь в Газе.

    Израиль нанес удар по зданию в Дохе, где находились представители ХАМАС. Израиль также пригрозил изгнать ХАМАС из Катара.

    Комментарии (0)
    18 сентября 2025, 20:41 • Новости дня
    ХАМАС пригрозил смертью заложников из-за операции Израиля в Газе

    Tекст: Дарья Григоренко

    Израиль отказался от освобождения заложников, начав расширенную наземную операцию в Газе, заявило палестинское движение ХАМАС.

    Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале военного крыла радикалов – группировки «Бригады Иззэддина аль-Кассама». ХАМАС предупредил, что пленные находятся в разных районах города, передает ТАСС.

    В сообщении группировки говорится: «Ваши пленные находятся в разных районах города, и поскольку [премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху решил убить их всех, мы тоже не будем стремиться к тому, чтобы сохранить им жизнь. Начало операции в Газе и ее расширение означает, что вы не получите ни живых, ни мертвых заложников, их всех ждет судьба [пропавшего без вести 37 лет назад израильского летчика] Рона Арада».

    Ранее президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что Израиль стал явной угрозой мировому порядку после нападения на представителей движения ХАМАС в Дохе. Комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом.

    Арабские и исламские страны на саммите приняли совместную декларацию о необходимости заморозки членства Израиля в ООН.

    Комментарии (0)
    18 сентября 2025, 22:59 • Новости дня
    США в шестой раз заблокировали резолюцию в СБ ООН по Газе

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе заседания Совбеза ООН США в шестой раз за два года заблокировали резолюцию, требующую снятия ограничений на гуманитарную помощь в Газе.

    Соединенные Штаты в шестой раз за два года наложили вето на резолюцию по сектору Газа в Совете Безопасности ООН, передает ТАСС.

    Вашингтон вновь остался единственным членом Совбеза, проголосовавшим против документа. Остальные члены Совбеза, включая Россию, Китай, Британию и Францию, поддержали предложение.

    Авторами резолюции стали десять непостоянных членов Совета Безопасности: Алжир, Дания, Греция, Гайана, Пакистан, Панама, Республика Корея, Сьерра-Леоне, Словения и Сомали. В документе содержится требование «немедленного, достойного и безоговорочного освобождения всех заложников» и призыв к правительству Израиля убрать все ограничения на ввоз гуманитарной помощи.

    Резолюция также настаивает на обеспечении безопасного и беспрепятственного распределения гуманитарной помощи по всему сектору Газа и полном восстановлении базовых услуг в регионе.

    Ранее колумнист турецкой газеты Hurriyet заявил, что Израиль оказывает влияние на позицию США по вопросу Газы.

    Комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом.

    Арабские и исламские страны на саммите приняли совместную декларацию с призывом заморозить членство Израиля в ООН.

    Еврокомиссия приостановила финансовую поддержку Израиля.

    Комментарии (0)
    18 сентября 2025, 20:25 • Новости дня
    Двое израильтян были застрелены возле КПП «Алленби» на границе с Иорданией

    Tекст: Денис Тельманов

    По меньшей мере два гражданина Израиля погибли в результате вооруженного нападения возле пограничного перехода с Иорданией, где произошла перестрелка.

    Двое израильтян были застрелены неизвестным боевиком у погранперехода «Алленби» на границе Израиля и Иордании, передает ТАСС. Инцидент произошел рядом с пунктом пропуска, когда нападавший открыл огонь по находившимся там людям.

    По информации телеканала Al Hadath, стрелявший был водителем грузовика с гуманитарной помощью, которая предназначалась для палестинцев в секторе Газа. Израильские военные оперативно нейтрализовали нападавшего на месте происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров и вице-премьер Иордании Айман ас-Сафади подписали соглашение о взаимной отмене виз.

    В Египте началася подготовка палестинцев для будущего контингента безопасности, который должен будет занять позиции в секторе Газа после окончания конфликта.

    Более 300 россиян, возвращавшихся с хаджа, застряли в транзитных аэропортах Иордании и ОАЭ из-за обострения обстановки на Ближнем Востоке.

    Комментарии (0)
    19 сентября 2025, 14:10 • Новости дня
    Посол Палестины счел доклад ООН о геноциде Израиля закономерным

    Посол Палестины Нофаль: Доклад ООН о геноциде Израиля закономерен

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль прокомментировал доклад комиссии ООН, признавшей действия Израиля в секторе Газа геноцидом.

    «Это закономерно. Так должно быть», – сказал Нофаль, передает ТАСС. Он подчеркнул, что палестинская сторона с первого дня выступает против убийств мирных жителей, независимо от их национальности или вероисповедания.

    Дипломат также отметил, что Израиль уже два года продолжает односторонние убийства в регионе, что, по его словам, является геноцидом.

    Кроме того, Нофаль рассказал о проблемах с выдачей виз членам палестинской делегации для участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Если визы не будут выданы, Палестина намерена подключиться к мероприятию по видео-конференц-связи, так как заседание имеет большое значение для страны.

    Напомним, глава независимой международной комиссии ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории Нави Пиллэй заявила, что руководство Израиля, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху, подстрекали к геноциду в Газе.

    Израильский МИД назвал доклад ООН о ситуации с голодом в секторе Газа сфабрикованным в поддержку ХАМАС.

    Комментарии (0)
    17 сентября 2025, 21:48 • Новости дня
    В результате авиаудара Израиля по Ливану погибли два командира «Хезболлы»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Израильские ВВС нанесли авиаудар по городу Баальбек, расположенному на востоке Ливана, сообщили СМИ.

    По данным телеканала Al Hadath, целью удара стал район Эль-Асира, находящийся вблизи одной из городских мечетей. В результате были убиты два представителя военного руководства шиитского движения «Хезболла», передает ТАСС.

    Также сообщается, что вместе с командирами погиб еще один шиитский боец.

    Ранее израильские военные провели авиаудары по нескольким районам юга Ливана, поразив в том числе ракетную установку боевиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате удара израильского беспилотника на юге Ливана был ликвидирован командир спецназа шиитской группировки, а его автомобиль был уничтожен ракетами.

    Комментарии (0)
    18 сентября 2025, 14:04 • Новости дня
    Армия Израиля анонсировала получение лазерной системы ПВО «Железный луч»

    Израиль собрался принять на вооружение передовую систему ПВО «Железный луч»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израиль впервые в мире начнет использовать боевую лазерную систему ПВО «Железный луч», способную перехватывать ракеты, снаряды и беспилотники, сообщили в Минобороны страны.

    Армия обороны Израиля получила на вооружение систему противовоздушной обороны «Железный луч», передает ТАСС.

    Система разработана компаниями Rafael и Elbit Systems. «Железный луч» успешно прошла испытания, перехватывая ракеты, снаряды и беспилотники. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что его страна стала первой в мире, эксплуатирующей подобные системы. «Железный луч» предназначена для перехвата ракет малой дальности, снарядов и беспилотников с помощью лазера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, разработанный компанией LazerBuzz лазерный комплекс для уничтожения дронов планируют испытать на территории спецоперации до конца октября. Армия США объявила конкурс по созданию лазеров для борьбы с беспилотниками. Испытания первого прототипа лазерного антидронового комплекса в рамках проекта «Посох» пройдут на мишенях-имитаторах украинского дрона «Лютый» с дистанции 1,5 километра.

    Комментарии (0)
    19 сентября 2025, 08:28 • Новости дня
    Израиль пригрозил закрытием французского консульства в Иерусалиме из-за Палестины

    Израиль пригрозил закрытием консульства Франции в Иерусалиме из-за Палестины

    Tекст: Вера Басилая

    Израиль рассматривает варианты жесткого ответа, включая возможное закрытие французского консульства в Иерусалиме, на планы Парижа признать государственность Палестины, сообщает Politico.

    Источники Politico сообщают, что Израиль готовит жесткий ответ на возможное признание Францией государственности Палестины, передает ТАСС.

    По информации издания, обсуждаются различные сценарии, среди которых ускорение аннексии Западного берега реки Иордан, где работает Палестинская национальная администрация, а также закрытие французского консульства в Иерусалиме. Еще одной мерой может стать воздействие на объекты, находящиеся во владении Франции на территории Израиля, включая известное христианское место паломничества – Святилище Элеоны.

    Заместитель министра иностранных дел Израиля Шаррен Хаскель ранее в интервью французскому радио заявила, что закрытие французского дипломатического представительства в Иерусалиме, которое существовало еще до создания государства Израиль в 1948 году, в повестке дня премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

    По словам одного из европейских дипломатов, Израиль не остановится ни перед чем в плане ответных действий, и развитие событий может привести к серьезному ухудшению отношений между странами.

    Дипломат отметил, что президент Эмманюэль Макрон стал одной из ключевых фигур, продвигающих признание Палестины, что уже осложнило диалог между Парижем и Тель-Авивом. Сейчас Палестину признали 148 стран – членов ООН, а ее посольства или постоянные представительства открыты в 95 государствах. Советский Союз, правопреемницей которого стала Россия, признал Палестину еще в 1988 году.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон получил отказ во въезде в Израиль до изменения своей позиции. Макрон заявил о намерении признать Палестину на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре.

    Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк предупредил о приближении точки невозврата по созданию двух государств из-за действий Израиля в Газе.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что безопасность Израиля невозможна без признания права палестинцев на собственное государство, что создает угрозу стабильности региона.

    Комментарии (0)
    Главное
    ЕС решил ограничить поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба»
    НАТО проведет консультации по жалобе Эстонии на Россию
    Взрывы прогремели в Запорожье, Днепропетровске и Чернигове
    В Европе начали обсуждать передачу Украине активов России в виде кредита
    Ющенко призвал Киев идти на Москву
    Матвиенко назвал «разглобализацию» культуры миссией «Интервидения»
    Сотрудника Внуково оштрафовали за 364 посещения бизнес-зала

    Каких автомобилей коснется новый утилизационный сбор

    Рост утилизационного сбора с 1 ноября напугал автомобилистов ростом цен. Это вылилось в ажиотажный спрос на иномарки, которые везут из третьих стран, в том числе из Китая и Южной Кореи. Однако новый сбор коснется только определенных автомобилей и не затронет массовый сегмент. К чему готовиться автомобилистам? Подробности

    Перейти в раздел

    Британцы довели Трампа до рукоприкладства

    Находясь с визитом в Британии, президент США Дональд Трамп грубо нарушил этикет, похлопав по спине короля Карла III. Но Трамп не виноват, так как был взволнован: в Лондоне ему пришлось пережить немало неприятных ощущений. Зато тот политический переворот, который светит британцам, наверняка придется ему по душе. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия подготовила ответ на агрессию Запада против Калининграда

    «Это не просто тренировка – это демонстрация Западу готовности к обороне Калининграда». Такими словами военные эксперты оценивают только что завершившиеся масштабные учения «Запад-2025». Как опыт спецоперации сказался и на технике, и на сценарии учений – и каким образом отрабатывалась защита Калининградской области? Подробности

    Перейти в раздел

    «Исламский ядерный зонтик» сыграет на руку Китаю

    Удар Израиля по Катару привел к крупным политическим последствиям – военной консолидации исламских стран. Саудовская Аравия (самое богатое государство Ближнего Востока) и Пакистан (обладатель ядерного оружия) подписали соглашение, согласно которому «нападение на одну сторону считается нападением на другую». Можно ли сказать, что перед нами начало создания «исламского НАТО»? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Израиль припугнули исламской ядерной бомбой

      Саудовская Аравия и Пакистан заключили военное соглашение о совместной обороне, соединив потенциал саудовских денег и пакистанского ядерного оружия. Это не только ответ Израилю, но и кризис стратегии США на Ближнем Востоке.

    • США отказали Британии по русскому вопросу

      Визит президента США Дональда Трампа в Великобританию, с точки зрения России, прошел замечательно, с точки зрения британской власти – плохо, а с точки зрения самого Трампа – невыносимо. Переговоры получились душные.

    • Канцлер Мерц долго не протянет

      Согласно новому соцопросу YouGov, самой популярной политической силой в ФРГ стала «Альтернатива для Германии», ее рейтинг поддержки достиг 27%. Блок канцлера Фридриха Мерца ХДС-ХСС имеет 26% на двоих с тенденцией к дальнейшему снижению. Что это значит на практике?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации