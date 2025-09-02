Стало известно о росте импорта СПГ в Европе в августе

Европа в августе на треть увеличила импорт СПГ по сравнению с прошлым годом

Tекст: Дмитрий Зубарев

Европа в августе увеличила импорт сжиженного природного газа (СПГ) на треть по сравнению с прошлым годом, несмотря на снижение темпов закупок, передает ТАСС. Об этом свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Объем поставок СПГ с европейских терминалов в газотранспортную систему Евросоюза составил примерно 9,7 млрд куб. м. Этот показатель на 15% ниже июльского уровня, но на 33% выше результатов августа 2024 года.

За восемь месяцев 2024 года Европа импортировала 92,8 млрд куб. м СПГ, что является рекордным объемом. Это на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, юристы отметили тщетность попыток Евросоюза полностью отказаться от российских газовых обязательств. Евросоюз озвучил планы прекратить закупки газа из России к 2028 году. Евросоюз перенес сроки отказа от российских энергоносителей.