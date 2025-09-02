Стало известно о росте импорта СПГ в Европе в августе

Список рекомендуемых фильмов – это не половина, а дай бог если четверть дела. Пока не очень понятно, что со всем этим богатством будут делать в школе. Отдельный предмет «Киноведение» вроде бы пока вводить не собираются.0 комментариев
В августе поставки сжиженного природного газа на европейские терминалы достигли 9,7 млрд куб. м, что на 33% больше, чем год назад, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).
Европа в августе увеличила импорт сжиженного природного газа (СПГ) на треть по сравнению с прошлым годом, несмотря на снижение темпов закупок, передает ТАСС. Об этом свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).
Объем поставок СПГ с европейских терминалов в газотранспортную систему Евросоюза составил примерно 9,7 млрд куб. м. Этот показатель на 15% ниже июльского уровня, но на 33% выше результатов августа 2024 года.
За восемь месяцев 2024 года Европа импортировала 92,8 млрд куб. м СПГ, что является рекордным объемом. Это на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
