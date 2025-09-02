The Globe and Mail: Си Цзиньпин использовал ШОС против Запада

Tекст: Дмитрий Зубарев

Канадская газета The Globe and Mail считает, что глава КНР Си Цзиньпин использует Шанхайскую организацию сотрудничества в попытках разрушить западный порядок, сложившийся по итогам Второй мировой войны, передает ТАСС. По мнению газеты, вместе с инициативой «Один пояс – один путь» и участием в БРИКС, ШОС стала важнейшим инструментом для подобных усилий Пекина.

The Globe and Mail отмечает, что активность КНР в этом направлении усилилась из-за политики администрации Дональда Трампа, которая привела к отходу старых союзников от США. Газета указывает и на расширение состава ШОС: среди участников организация объединила лидеров России, Индии, Ирана, КНДР, Пакистана и Белоруссии, что демонстрирует дипломатическое влияние Пекина.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минфина США назвал ШОС «показушной» организацией. В издании Axios отметили дружеское общение премьер-министра Индии Моди с президентом России Путиным и председателем КНР Си как послание президенту США Дональду Трампу. Газета The Wall Street Journal заявила о мощном сигнале Трампу от лидеров Китая, России и Индии на саммите ШОС.