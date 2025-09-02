Список рекомендуемых фильмов – это не половина, а дай бог если четверть дела. Пока не очень понятно, что со всем этим богатством будут делать в школе. Отдельный предмет «Киноведение» вроде бы пока вводить не собираются.0 комментариев
The Globe and Mail: Си Цзиньпин использовал ШОС против Запада
Собрав под эгидой Шанхайской организации сотрудничества лидеров России, Индии, Ирана, КНДР, Пакистана и Белоруссии, Пекин укрепляет све дипломатическое влияние на фоне ослабления позиций Запада, пишет канадская газета The Globe and Mail.
Канадская газета The Globe and Mail считает, что глава КНР Си Цзиньпин использует Шанхайскую организацию сотрудничества в попытках разрушить западный порядок, сложившийся по итогам Второй мировой войны, передает ТАСС. По мнению газеты, вместе с инициативой «Один пояс – один путь» и участием в БРИКС, ШОС стала важнейшим инструментом для подобных усилий Пекина.
The Globe and Mail отмечает, что активность КНР в этом направлении усилилась из-за политики администрации Дональда Трампа, которая привела к отходу старых союзников от США. Газета указывает и на расширение состава ШОС: среди участников организация объединила лидеров России, Индии, Ирана, КНДР, Пакистана и Белоруссии, что демонстрирует дипломатическое влияние Пекина.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минфина США назвал ШОС «показушной» организацией. В издании Axios отметили дружеское общение премьер-министра Индии Моди с президентом России Путиным и председателем КНР Си как послание президенту США Дональду Трампу. Газета The Wall Street Journal заявила о мощном сигнале Трампу от лидеров Китая, России и Индии на саммите ШОС.