СМИ: Авиакомпания «Ангара» может прекратить полеты
В работе авиаперевозчика «Ангара» Ространснадзором выявлены массовые нарушения в ходе проверки по авиакатастрофе Ан-24 в Амурской области.
В письме руководителя Ространснадзора Виктора Гулина на имя главы Росавиации Дмитрия Ядрова говорится, что у «Ангары» зафиксированы массовые нарушения, пишут «Известия».
Также в документе отмечается, что выявленные нарушения могут привести к прекращению полетов авиакомпании.
Напомним, 20 августа Росавиация аннулировала сертификат авиационного учебного центра иркутской авиакомпании «Ангара».
Ранее в августе МАК завил, что отчет по авиакатастрофе Ан-24 авиакомпании «Ангара» в Амурской области еще не готов. До этого комитет сообщал об отсутствии отказов систем в Ан-24 перед крушением.