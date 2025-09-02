Янукович выступил с неожиданным заявлением

Янукович в новом заявлении заявил о недопустимости вступления Украины в НАТО и ЕС

Tекст: Денис Тельманов

Бывший президент Украины Виктор Янукович выступил с завлением, в котором заявил, что всегда являлся «категорическим и убежденным противником» вступления Украины в НАТО, передает РИА «Новости». По его словам, такая перспектива стала бы катастрофой для страны и прямой дорогой к гражданской войне.



«Я был всегда категорическим и убежденным противником вступления Украины в НАТО. Я всегда четко и отчетливо понимал, что это катастрофа для Украины. Это путь в никуда. Это прямая дорога к гражданской войне», – заявил Янукович журналистам.

Кроме того, Янукович рассказал, что Европейский союз во время переговоров с Киевом о членстве не проявлял понимания экономических сложностей Украины. Он подчеркнул, что лично контролировал процесс сближения с ЕС, однако столкнулся с высокомерным отношением европейских партнеров.



Президент России Владимир Путин на саммите ШОС отметил, что попытки Запада втянуть Украину в НАТО стали одной из причин кризиса в стране.

