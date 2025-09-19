Мы смотрим на мир не своими глазами. Воспринимаем реальность, осмысляем ее и формируем «собственное» мировоззрение, используя чужие образы. Современная эстетика – пространство актуальной культуры – отчуждает нас от самих себя. Как сбросить узы эстетической оккупации и снова стать свободными, стать самим собой?5 комментариев
Суд арестовал музыканта Болоболова по делу о хранении взрывчатки
Реутовский городской суд Московской области постановил заключить музыканта Владимира Болоболова под стражу на два месяца.
Как сообщил адвокат Оскар Черджиев, суд удовлетворил ходатайство следствия о мере пресечения, передает ТАСС.
По данным следствия, в квартире Болоболова была обнаружена взрывчатка, что и стало поводом для предъявления ему обвинения. Сам музыкант не признает своей вины и отрицает какую-либо причастность к найденным предметам.
Ранее Болоболов уже отбывал 15 суток административного ареста, после чего его задержали в рамках уголовного дела. Защита заявила о намерении обжаловать решение суда.
