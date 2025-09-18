  • Новость часаВласти ДНР заявили о прорыве обороны ВСУ в Ямполе
    Когда массовое дезертирство солдат ВСУ перерастет в бегство
    МОК объяснил отказ отстранять Израиль от соревнований
    Верховный лидер Афганистана запретил интернет
    Пушков: Сенатор США связал администрацию Буша с терактами 11 сентября
    Агент Киева переоделся в пенсионерку, чтобы заложить бомбу в Петербурге
    Трамп объявил «Антифа» террористической организацией
    Европейский дипломат исключил полный отказ Европы от нефти России
    Спецслужбы Польши признали поражение жилого дома ракетой из F-16
    Прямую линию с Путиным назначили на декабрь
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский В России происходит революция беспилотников

    Ожидается, что к концу 2025 года в России будет производиться до 1 млн различных гражданских дронов. Происходящее позволяет говорить о настоящей беспилотной революции в России. И очевидно, что главным ее катализатором выступила СВО.

    0 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Объявит ли Трамп войну империи Сороса

    Убийство Кирка дает Трампу карт-бланш на войну с бандой финансиста-террориста Сороса. Звездный ли это час революции Трампа? Или это тщательно расставленная для него ловушка? И главный вопрос – решится ли Трамп на объявление тотальной войны?

    4 комментария
    Дмитрий Дабб Дмитрий Дабб Третья мировая еще не началась из-за таких американцев, как Редфорд

    Прощальная роль законспирированного нациста в «Мстителях» – это шутка того же рода, как если бы Лия Ахеджакова сыграла Ильзу Кох.

    7 комментариев
    18 сентября 2025, 10:10 • Новости дня

    Командир сообщил о неумении ВСУ пользоваться оружием НАТО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Новониколаевке украинские солдаты столкнулись с трудностями при использовании западных гранатометов, рассказал командир штурмового взвода 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Кот.

    По его словам, множество украинских военнослужащих в Новониколаевке Днепропетровской области не умели пользоваться вооружением НАТО, передает ТАСС.

    Кот добавил, что при последнем штурме был взят трофей – ручной одноразовый американский гранатомет вместе с украинским пленным. Командир отметил: «Пленный объяснил нам, что у них таких много, и никто не умеет ими пользоваться».

    Трофейный экземпляр планируют разместить в экспозиции полевого музея трофеев бригады.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России показало кадры зачистки Новониколаевки от украинских боевиков. Российские войска освободили Новониколаевку в Днепропетровской области. Боец Вооруженных сил России рассказал о случаях мародерства со стороны ВСУ в этом населенном пункте.

    17 сентября 2025, 21:24 • Новости дня
    Герасимов заявил о наступлении российских войск на всех направлениях в зоне СВО
    Герасимов заявил о наступлении российских войск на всех направлениях в зоне СВО
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска развивают наступление почти по всей линии боевых действий в зоне специальной военной операции, наиболее напряженная обстановка сохраняется на Красноармейском направлении, сообщил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов во время инспекции группировки войск «Центр».

    Герасимов отметил, что противник перебросил на Красноармейское направление дополнительные силы в ущерб остальным участкам, передает ТАСС. Герасимов лично проинспектировал группировку «Центр» на Красноармейском направлении и заслушал доклады командиров подразделений о текущей обстановке. По его словам, группировка «Запад» продолжает развивать наступление в Купянске, а штурмовые подразделения Южной группировки продвигаются в Северске.

    Начальник Генштаба добавил, что российские войска вошли в Плешеевку, а бои на Александро-Калиновском направлении ведутся вблизи Константиновки. ВСУ полностью выбиты из Серебрянского лесничества, бои продолжаются в Ямполе.

    Группировка «Восток» развивает наступление в Днепропетровской и Запорожской областях, также продолжается уничтожение противника, заблокированного южнее Клебан-Быкского водохранилища.

    Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Герасимов не присутствовал на учениях «Запад-2025» в Нижегородской области, поскольку координирует проведение спецоперации на Украине.

    В июле Герасимов проинспектировал группировку войск «Центр».

    Комментарии (13)
    17 сентября 2025, 12:42 • Новости дня
    Бойцы «Севера» уничтожили диверсантов ВСУ у границы с Курской областью
    Бойцы «Севера» уничтожили диверсантов ВСУ у границы с Курской областью
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мотострелковый полк группировки «Север» пресек попытку проникновения диверсантов ВСУ на границу Курской области, уничтожив их в Сумской области.

    Военнослужащие 352-го мотострелкового полка группировки «Север» обнаружили и уничтожили группу диверсантов ВСУ на территории Сумской области, передает ТАСС.

    По данным Минобороны, противник пытался приблизиться к российской границе в районе населенного пункта Теткино. Воздушная разведка выявила движение врага, после чего огневая поддержка нанесла прицельный удар из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов «Утес».

    В Минобороны подчеркнули, что украинские диверсанты не оставляют попыток проникновения на российскую территорию, однако их действия оперативно фиксируются разведкой, а координаты сразу передаются расчетам для поражения целей.

    В ведомстве особо отметили: «Боевиков отправляют на «мясные» штурмы. В каждом таком накате полно наемников, которые нашли свой покой, так и не дойдя до русской земли».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в интернете появились фото украинских боевиков, замаскированных под бойцов спецназа России. Российские войска уничтожили диверсионную группу ВСУ под Горловкой. Российские военные также уничтожили разведгруппу ВСУ в Курской области.

    Комментарии (0)
    17 сентября 2025, 20:10 • Видео
    Зеленскому предстоят «трудные решения»

    «Зеленскому придется заключить сделку», – заявил президент США Дональд Трамп, направляясь в Лондон. Сам Владимир Зеленский примерно в то же время заявил, что властям Украины, вероятно, «придется принимать трудные решения». О чем идет речь?

    Комментарии (0)
    18 сентября 2025, 09:28 • Новости дня
    Власти ДНР заявили о прорыве обороны ВСУ в Ямполе
    Власти ДНР заявили о прорыве обороны ВСУ в Ямполе
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские штурмовые отряды прорвали линию обороны украинских войск в Ямполе, где продолжаются интенсивные боевые действия, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, российские военные прорвали оборону украинских войск в поселке Ямполь, передает ТАСС.

    Как сообщил Кимаковский, «наши штурмовые группы смогли прорвать оборону противника в Ямполе, но там идут ожесточенные бои».

    Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил о наступлении российских войск на всех направлениях в зоне спецоперации на Украине. Передовые части ВС России вышли к населенному пункту Ямполь в ДНР. ВС Украины за сутки потеряли более 1,5 тыс. военнослужащих в зоне спецоперации.

    Комментарии (2)
    17 сентября 2025, 20:52 • Новости дня
    Силовики сообщили о разгроме бригады ВСУ в Серебрянском лесу

    Российские силовики заявили о полном разгроме 119-й бригады ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские силовые структуры сообщили о полном уничтожении 119-й бригады теробороны ВСУ в Серебрянском лесничестве, где она потеряла технику и людей.

    О полном разгроме 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в Серебрянском лесничестве сообщили российские силовые структуры, передает ТАСС.

    Ветеран силовых структур отметил: «На сегодняшний день можно с уверенностью говорить, что 119-я бригада теробороны ВСУ полностью разбита и исчезла с лица земли».

    По его словам, киевское руководство пытается создать видимость, что подразделение отправилось в Сумскую область, однако фактически его выживших распределили для пополнения других подразделений ВСУ.

    Собеседник агентства рассказал, что родственники ликвидированных бойцов обвиняют командование бригады в неэффективных приказах, приведших к большим потерям.

    Ранее источники в силовых структурах отмечали, что в ходе выполнения задач в Серебрянском лесу бригада почти полностью утратила технику и личный состав. Оставшихся солдат перевели на сумское направление для восполнения потерь других соединений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска завершают освобождение и зачистку территории Серебрянского лесничества на Украине.

    В районе Серебрянского лесничества оказались окружены две бригады украинских войск, в том числе элитные операторы беспилотников.

    Подразделения ВСУ за последние сутки около десяти раз предпринимали попытки вернуть утраченные позиции у населенного пункта Серебрянка в ДНР, атакуя с разных направлений.

    Комментарии (0)
    17 сентября 2025, 12:25 • Новости дня
    ВС России поразили задействованные в интересах ВСУ ж/д объекты
    ВС России поразили задействованные в интересах ВСУ ж/д объекты
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам железнодорожной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ.

    Кроме того удары наносились по местам хранения и запуска БПОА большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты 357 беспилотников.

    В северо-западной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер противника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 84 865 беспилотников, 628 ЗРК, 25 138 танков и других бронемашин, 1 592 боевые машины РСЗО, 29 657 орудий полевой артиллерии и минометов, 42 034 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне ВС России поразили логистический узел распределения западной техники ВСУ.

    Ранее ВС России поразили используемую в интересах ВСУ транспортную инфраструктуру. 

    ВС России за прошлую неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по объектам ВСУ.

    Комментарии (0)
    17 сентября 2025, 14:40 • Новости дня
    Украинские беспилотники атаковали здание правительства Белгородской области

    БПЛА ВСУ нанесли удары по зданию правительства Белгородской области

    Tекст: Вера Басилая

    В результате атаки беспилотников на административное здание в Белгороде были повреждены кровля и окна, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

    Здание правительства Белгородской области подверглось атаке беспилотников Вооруженных сил Украины, сообщил Гладков в Telegram-канале.

    По его словам, были повреждены кровля и остекление здания. Он подчеркнул, что, по предварительным данным, никто не пострадал.

    Гладков заявил, что специалисты уже оценивают объем нанесенного ущерба. В настоящее время оперативные службы работают на месте происшествия.

    Ранее два БПЛА были сбиты над территорией Белгородской области. До этого в Белгородской области после удара FPV-дрона погиб мужчина.

    Комментарии (0)
    18 сентября 2025, 02:28 • Новости дня
    Число пропавших без вести солдат в 425-м ОШП ВСУ «Скала» приблизилось к батальону

    Число пропавших без вести солдат в 425 ОШП ВСУ «Скала» приблизилось к батальону

    Tекст: Ирма Каплан

    Солдаты 425-го отдельного штурмового полка (ОШП) ВСУ числятся массово пропавшими без вести, что подтверждается сведениями из публикаций родственников в соцсетях, сообщили в российских силовых структурах.

    «Родные боевиков 425-го ОШП «Скала» собрали воедино публикации о поиске пропавших без вести военнослужащих полка за 2025 год. На опубликованных видео из нескольких частей все пропавшие без вести, о которых стало известно благодаря соцсетям. Авторы заявляют, что количество пропавших сравнимо с численностью батальона», – рассказали ТАСС источники в российских силовых структурах.

    По имеющимся сведениям, подразделение участвует в боях на Сумском и Харьковском направлениях с весны 2025 года.

    Ранее сообщалось, что родственники пропавших солдат обращались к украинским  Минобороны и Службе безопасности с просьбой наказать командование полка из-за многочисленных случаев исчезновений.

    В силовых структурах России отметили, что новобранцев отправляют на передовую без подготовки, а отказавшихся подчиняться командиры избивают до смерти. Также отмечается, что людей с серьезными заболеваниями направляют в подразделения, отвлекающие противника во время штурмов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, группа хакеров KillNet взломала базу данных Генштаба ВСУ и обнародовала информацию о 1,7 млн погибших и пропавших без вести украинских военных.

    В августе родственники погибших и пропавших военнослужащих 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ собирались выйти на митинг, чтобы потребовать информацию о судьбе своих близких.

    Командование 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ не организует вывоз тел погибших бойцов с позиций возле Садков в Сумской области, скрывая реальное число потерь, сообщили в российских силовых структурах.

    Комментарии (0)
    17 сентября 2025, 12:47 • Новости дня
    ВС Украины за сутки в зоне СВО потеряли более 1,5 тыс. военнослужащих

    Tекст: Мария Иванова

    В результате ударов российских группировок по позициям ВСУ на различных направлениях за сутки украинские вооруженные формирования потеряли свыше 1,5 тыс. военнослужащих и значительное количество техники.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад и штурмового полка ВСУ около Варачино, Андреевки, Садов и Юнаковки Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Великой Писаревкой Сумской области и Волчанском Харьковской области.

    ВСУ при этом потеряли до 190 военнослужащих, бронетранспортер и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены восемь складов боеприпасов и матсредств.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии возле Купянска, Богуславки, Боровской Андреевки, Гороховатки Харьковской области, Кировска и Ямполя Донецкой народной республики (ДНР), отчитались в Минобороны.

    Потери противника составили более 250 военнослужащих, британская бронемашина Snatch и два артиллерийских орудия.

    Уничтожены пусковая установка РСЗО «Сеялка», девять станций РЭБ и склад с боеприпасами.

    Подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны в районах Северска, Переездного, Федоровки, Степановки, Майского, Плещеевки, Свято-Покровского, Константиновки и Роскошного ДНР.

    Противник потерял до 255 военнослужащих, танк, шесть бронемашин и четыре орудия полевой артиллерии, включая американскую 155-мм гаубицу М777. Уничтожены две станции РЭБ, пять складов с боеприпасами и горючим.

    В то же время подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, двух механизированных, егерской, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии у Белицкого, Новошго Донбасса, Красного Лимана, Ленино, Родинского, Димитрова и Красноармейска ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 535 военнослужащих, пять бронемашин, включая американские бронетранспортер М113, MaxxPro и HMMWV, а также три артиллерийских орудия, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны поблизости от Вербового, Великомихайловки, Березового Днепропетровской области и Успеновки Запорожской области.

    ВСУ потеряли до 275 военнослужащих, бронемашину и станцию РЭБ.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад и бригады береговой обороны ВСУ около Малых Щербаков, Степногорска Запорожской области, Ольговки, Антоновки и Янтарного Херсонской области.

    При этом потери ВСУ составили до 50 военнослужащих. Уничтожены восемь станций РЭБ и два склада с боеприпасами, отчитались в Минобороны.

    Кроме того ВС России поразили задействованные в интересах ВСУ ж/д объекты.

    Комментарии (0)
    18 сентября 2025, 09:05 • Новости дня
    Солдаты ВСУ приехали на позиции ВС России и сдались в плен в Новониколаевке

    Tекст: Вера Басилая

    Группа украинских военных в Новониколаевке ошибочно оказалась на позициях российских войск и без сопротивления сдалась в плен, заявил заместитель командира штурмовой роты 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Пресс.

    Солдаты Вооруженных сил Украины были захвачены в плен в селе Новониколаевка Днепропетровской области после того, как по ошибке прибыли на уже занятые российскими военными позиции, передает ТАСС.

    Заместитель командира штурмовой роты 37-й гвардейской мотострелковой бригады с позывным Пресс сообщил, что группа из шести украинских солдат приняла российские позиции за свои.

    «Был такой случай, что они сами приехали к нам на позиции. Мы к тому моменту уже закрепились на этих позициях. Они думали, что это их, и просто сдались в плен. Шесть человек», – рассказал офицер.

    Военнослужащие Украины не оказали никакого сопротивления и добровольно сложили оружие. Командир отметил, что этот случай был единичным и произошел из-за ошибки в ориентировании.

    Ранее боец ВС России рассказал о мародерстве ВСУ в Новониколаевке. Минобороны России показало видеозапись зачистки населенного пункта Новониколаевка от украинских боевиков.

    Напомним, российские войска освободили Новониколаевку в Днепропетровской области.

    Комментарии (0)
    17 сентября 2025, 14:49 • Новости дня
    ВСУ атаковали дронoм храм в Херсонской области

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины атаковали с помощью дрона храм великомученика Димитрия Солунского в поселке Брилевка Херсонской области, сообщил глава Алешкинского округа Руслан Хоменко.

    Вооруженные силы Украины атаковали с помощью дрона храм великомученика Димитрия Солунского в поселке Брилевка Херсонской области, передает ТАСС.

    По информации главы Алешкинского округа Руслана Хоменко, атака произошла примерно в 02:15 по московскому времени 17 сентября. Беспилотник сбросил боеприпас на территорию православного храма Русской православной церкви.

    В результате удара были выбиты стекла и поврежден фасад здания. Жертв и пострадавших среди местных жителей и прихожан не зафиксировано.

    Ранее украинские боевики нанесли удар по автомобилю скорой помощи в городе Алешки в Херсонской области, в результате чего пострадали два человека.

    Украинский дрон атаковал населенный пункт Голая Пристань в Херсонской области, где погибла 70-летняя женщина.

    В ходе удара украинской армии по Князе-Григоровке в Херсонской области погиб мирный житель.

    Комментарии (0)
    17 сентября 2025, 12:06 • Новости дня
    Лавров отверг обвинения Киева в якобы российских ударах по гражданским объектам

    Tекст: Вера Басилая

    Российская армия не наносит удары по гражданским объектам и мирному населению, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская армия не наносит удары по гражданским объектам и мирному населению, передает ТАСС.

    На круглом столе для зарубежных послов, посвященном вопросам урегулирования на Украине, он подчеркнул: «Никогда российская армия не работает, не наносит удары по гражданским объектам и мирному населению».

    Ранее в МИД подчеркивали, что российские вооруженные силы наносят удары только по военным объектам и объектам обеспечения ВСУ.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжает наносить удары по украинской военной инфраструктуре, при этом российская сторона рассчитывает на дипломатическое решение конфликта.

    Комментарии (0)
    17 сентября 2025, 21:46 • Новости дня
    Минобороны сообщило о сбитых шести беспилотниках ВСУ над тремя областями России

    Силы ПВО сбили шесть украинских БПЛА над Курской, Белгородской, Ростовской областями

    Tекст: Денис Тельманов

    В Минобороны сообщили об уничтожении шести украинских беспилотников самолетного типа на территории сразу трех российских регионов.

    Как передает ТАСС, российские силы воздушной обороны 17 сентября уничтожили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. События произошли в период с 15:00 до 20:00 по московскому времени.

    В сообщении Минобороны уточняется, что три БПЛА были сбиты над Курской областью, два – над Белгородской областью и еще один – над Ростовской областью.

    «Дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – говорится в официальном заявлении военного ведомства.

    Дополнительных подробностей о разрушениях или пострадавших в сообщении не приводится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки беспилотников на административное здание в Белгороде были повреждены кровля и окна, но пострадавших нет.

    Средства противовоздушной обороны ночью уничтожили и перехватили украинские беспилотники в районах Ростовской области. Минобороны доложило об уничтожении пяти дронов ВСУ над тремя регионами России.

    Комментарии (0)
    17 сентября 2025, 19:25 • Новости дня
    Путин поручил предоставлять соцподдержку ветеранам СВО в беззаявительном порядке

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин поручил разработать порядок предоставления мер социальной поддержки ветеранам спецоперации и их семьям в автоматическом режиме – без необходимости подавать заявления.

    Соответствующее поручение опубликовано в перечне поручений на сайте Кремля. Реализацией инициативы займутся правительство, Минобороны, фонд «Защитники Отечества» и региональные власти. Им необходимо представить предложения по созданию электронного механизма предоставления помощи, чтобы участники СВО и их семьи получали поддержку либо в беззаявительном порядке, либо проактивно.

    Для этого планируется использовать федеральный и региональные порталы госуслуг. Как отмечается в поручении, доклад о проделанной работе президент ожидает до 25 сентября.

    Ранее Путин подписал закон, который предоставляет статус ветерана боевых действий лицам, выполнявшим задачи в рамках спецоперации на территории ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей с момента их принятия в состав России.

    Комментарии (0)
    18 сентября 2025, 06:13 • Новости дня
    Боец ВС России рассказал о мародерстве ВСУ в Новониколаевке

    ВСУ лишали жителей Новониколаевки продуктов и закапывали колодцы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В селе Новониколаевка украинские военные забирали у местных еду и уничтожали источники питьевой воды, рассказал командир штурмового взвода 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Кот.

    По его словам, украинские войска занимались мародерством в селе Новониколаевка Днепропетровской области, передает ТАСС. Кот рассказал, что «если ВСУ отходили, то доходило до того, что закапывали колодцы, оставляли без воды, забирали еду». После этого российские военнослужащие оказали жителям Новониколаевки и других сел первую помощь, обеспечив необходимыми продуктами и водой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России показало видеозапись зачистки населенного пункта Новониколаевка от украинских боевиков. Российские войска освободили Новониколаевку в Днепропетровской области.

    Комментарии (2)
    18 сентября 2025, 03:10 • Новости дня
    Президент РАН Красников рассказал о влиянии СВО на новые научные разработки

    Tекст: Ирма Каплан

    Развитие технологий и новые научные направления получили серьезный импульс в России благодаря спецоперации на Украине, заявил президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников.

    Глава РАН подтвердил, что спецоперация стимулировала открытие новых направлений в исследованиях и разработках, как это происходило во времена крупных военных конфликтов.

    Красников отметил, что сейчас перед наукой стоят принципиально новые задачи и вызовы, связанные с технологиями.

    «Сегодня идет совершенно другая война с точки зрения технологий. И соответственно перед нами появляются новые задачи, новые технологические вызовы, на которые мы отвечаем», – заявил он РИА «Новости».

    По его словам, активные работы ведутся в области беспилотников и машинного обучения.

    «Очень актуальной остается такая тема, как рой беспилотников, которыми будут управлять не операторы, а искусственный интеллект. Результаты есть и по новым материалам, в области гиперзвука. Фактически по любому актуальному направлению сегодня такие работы активно ведутся», – добавил глава РАН.

    Красников подчеркнул, что успехи российских военных в ходе спецоперации во многом связаны с работой ученых. Среди членов Академии есть создатели передовых технологий, а также многочисленные обладатели государственных наград, которые напрямую вовлечены в реализацию оборонных задач.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в августе Ростех сообщал, что внедрение танков в разведывательно-огневой контур позволило российской армии повысить оперативность и точность поражения целей с помощью современных систем.

    Российские танки формируют мировые стандарты, а западные, израильские и китайские конструкторы перенимают ключевые разработки российских инженеров, заявили в Ростехе.

    В России началась разработка собственной спутниковой системы связи, аналогичной американскому проекту Starlink, с акцентом на создание отечественного терминала, рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

    Комментарии (0)
    В Харьковской области уничтожено общежитие с иностранными наемниками ВСУ
    Путин поручил шить форму для военных только в России
    Пентагон разработал проект системы ПРО «Золотой купол»
    Мерц заявил о невозможности хорошего будущего Германии без евреев
    Каллас подверглась критике за позиции по России и Газе
    При перестрелке в Пенсильвании трое полицейских убиты и двое ранены
    Обвиняемый в получении взяток экс-мэр Вологды умер в больнице

