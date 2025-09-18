Ожидается, что к концу 2025 года в России будет производиться до 1 млн различных гражданских дронов. Происходящее позволяет говорить о настоящей беспилотной революции в России. И очевидно, что главным ее катализатором выступила СВО.0 комментариев
Журналист Чей Боуз раскритиковал заявление главы Европарламента Роберты Метсолы о конфликте на Украине, передает РИА «Новости».
Метсола, выступая в Верховной Раде, пообещала, что «Киев не будет одинок на пути к миру». В ответ Боуз в социальной сети X заявил: «Украина была разрушена вашими идиотскими идеями и фальшивыми обещаниями». По мнению журналиста, именно политика и обещания европейских лидеров привели к тяжелым последствиям для Украины.
Ранее журналист Боуз назвал Владимира Зеленского неадекватным за заявления о демократичной Европе.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Киев и Европа пытаются сорвать процесс урегулирования, убеждая президента США Дональда Трампа отказаться от миротворческих усилий по Украине.