В Харьковской области уничтожено общежитие с иностранными наемниками ВСУ

Tекст: Мария Иванова

Склады с беспилотниками, ракетами РСЗО, а также цех по ремонту военной техники и общежитие с иностранными наемниками были уничтожены в Харьковской области, передает РИА «Новости».

Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что удары пришлись по промзоне Харькова, где, по его словам, находились склады с вооружением и ремонтная база.

Лебедев подчеркнул: «Есть попадание в общежитие около промзоны. По словам местного сопротивления, в общежитии находились иностранные наемники из Центральной Америки, до ста человек». Он также сообщил о поражении позиций украинских военных и уничтожении техники, спрятанной в ангарах на окраинах области.

По словам Лебедева, удары затронули Купянский и Богодуховский районы, где были уничтожены военные ВСУ, а в одном из случаев взорвалась хозяйственная постройка с полевым складом. Кроме того, поражены были объекты, готовившиеся к перемещению в сторону Волчанска.

В Донецкой народной республике удары были нанесены по территории Доброполья и пригородам Славянска. По словам Лебедева, уничтожены военные склады и инфраструктура связистов украинских войск.

Он отметил, что на место удара прибыли кареты скорой помощи, а связью управляли немецкоговорящие иностранные военные. Лебедев добавил, что использовавшееся оборудование было новым и дорогостоящим.

Ранее в ряде украинских регионов были зафиксированы удары по объектам железнодорожной и оборонной промышленности, что привело к перебоям с электроснабжением.

Подполье сообщало о разгроме логистического центра ВСУ под Одессой. Также подполье доложило о поражении складов ВСУ и баз наемников.