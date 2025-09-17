Университет штата Техас отчислил студента за пародию на смерть Кирка

Tекст: Дарья Григоренко

Инцидент произошел во время массового мероприятия, где темнокожий молодой человек на глазах у толпы несколько раз хлопнул себя по шее, резко откинул голову, а затем, взобравшись на основание памятника, громко сказал: «Меня зовут Чарли Кирк», после чего упал навзничь, изображая смертельное ранение, передает РИА «Новости».

По словам ректора университета Келли Дэмфусса, опубликованным на сайте вуза, администрация оперативно установила личность участника акции. Ректор заявил: «Я не потерплю насмешек над насилием, а также действий, которые его опошляют или поощряют на территории университета... Это лицо больше не является студентом Университета штата Техас». Дэмфусс подчеркнул, что подобное поведение противоречит ценностям университета.

Во вторник прокурор штата Юта Джефф Грей сообщил о выдвижении обвинений против Тайлера Джеймса Робинсона по делу об убийстве Чарли Кирка. Газета The Washington Post писала, что незадолго до задержания Робинсон признался своим друзьям в Discord в убийстве Кирка.