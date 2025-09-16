WP: Подозреваемый признался в убийстве Кирка друзьям онлайн

Tекст: Дмитрий Зубарев

Тайлер Робинсон, подозреваемый в убийстве активиста Чарли Кирка, признался в совершении преступления в сообщении друзьям на платформе Discord, передает ТАСС.

По информации газеты The Washington Post, Робинсон написал: «Это был я вчера. Простите меня за все». Это сообщение он отправил в четверг вечером, примерно за два часа до того, как власти объявили о его задержании.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп подтвердил гибель активиста Кирка после покушения. Кирк выступал за сохранение права на ношение оружия и оправдывал жертвы ради этой цели. Трамп пообещал найти всех виновных в убийстве Кирка.