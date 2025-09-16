На фоне успехов Китая в области искусственного интеллекта Запад теряет монополию на установление правил игры в этой передовой индустрии и под предлогом борьбы с цифровым неравенством предлагает не что иное, как замещение исчезающего USAID западными ИИ-гигантами.0 комментариев
WP: Подозреваемый признался в убийстве Кирка друзьям онлайн
Незадолго до задержания Тайлер Робинсон признался своим друзьям в Discord в убийстве известного активиста Чарли Кирка, извинившись за содеянное, сообщила газета The Washington Post.
Тайлер Робинсон, подозреваемый в убийстве активиста Чарли Кирка, признался в совершении преступления в сообщении друзьям на платформе Discord, передает ТАСС.
По информации газеты The Washington Post, Робинсон написал: «Это был я вчера. Простите меня за все». Это сообщение он отправил в четверг вечером, примерно за два часа до того, как власти объявили о его задержании.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп подтвердил гибель активиста Кирка после покушения. Кирк выступал за сохранение права на ношение оружия и оправдывал жертвы ради этой цели. Трамп пообещал найти всех виновных в убийстве Кирка.