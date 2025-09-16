Госдума открыла осеннюю сессию

Началось первое заседание осенней сессии Госдумы

Tекст: Елизавета Шишкова

Пленарное заседание осенней сессии 2025 года открылось в Государственной думе под исполнение гимна Российской Федерации, передает ТАСС.

Открытие прошло в торжественной обстановке, где с думской трибуны выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин и руководители парламентских фракций.

Володин сообщил, что накануне встретился с президентом России Владимиром Путиным. В прямой речи он подчеркнул: «Вчера состоялась встреча. Мы обсуждали совершенно подробно наши планы, которые до этого проговаривали с руководителями наших фракций. Встречаясь вчера, мы говорили о наших приоритетах».

В ходе сессии депутатам предстоит утвердить примерную программу законопроектной работы и рассмотреть ряд новых инициатив. В повестке первого пленарного заседания значатся 89 вопросов. Особое внимание уделят приоритетным направлениям деятельности, согласованным в ходе встречи Володина с президентом.

Выступления руководителей парламентских объединений были посвящены планам работы на осень и определению ключевых тем законодательной деятельности.

