Милонов прокомментировал отказ в обслуживании участника СВО в ресторане в Керчи
«Вероятно, произошло какое-то недопонимание, которое можно разрешить разговором», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя просьбу уйти из ресторана в Керчи участника спецоперации с женой из-за военной формы.
В день города-героя Керчи участнику СВО вместе с супругой отказали в обслуживании в одном из ресторанов и попросили уйти, поскольку мужчина пришел в военной форме. Отмечается, что в связи с ранением в голову у него присутствуют дефекты речи, и в день посещения заведения он был абсолютно трезв и спокоен.
«К ветеранам необходим уважительный подход, исключающий хамское поведение. Человек, отдавший за нашу страну свое здоровье, как минимум заслуживает особого чуткого внимания», – говорит Милонов.
Безусловно, рестораны имеют право вводить собственный дресс-код и отказывать посетителям в обслуживании на свое собственное усмотрение. Однако, к ветеранам следует относиться с особым вниманием и уважением, говорит Милонов.
«Конечно, бывают разные случаи. Не думаю, что кто-то хотел обидеть ветерана злонамеренно. Вероятно, произошло какое-то недопонимание, которое можно разрешить разговором, а не привлечением СМИ», – заключил Милонов.
Ранее в Следственном комитете возбудили уголовное дело после инцидента в кафе в подмосковных Люберцах, где владелица не пустила участников спецоперации и разместила экстремистский пост в соцсетях.