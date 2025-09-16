Милонов прокомментировал отказ в обслуживании участника СВО в ресторане в Керчи

Tекст: Татьяна Косолапова

В день города-героя Керчи участнику СВО вместе с супругой отказали в обслуживании в одном из ресторанов и попросили уйти, поскольку мужчина пришел в военной форме. Отмечается, что в связи с ранением в голову у него присутствуют дефекты речи, и в день посещения заведения он был абсолютно трезв и спокоен.



«К ветеранам необходим уважительный подход, исключающий хамское поведение. Человек, отдавший за нашу страну свое здоровье, как минимум заслуживает особого чуткого внимания», – говорит Милонов.

Безусловно, рестораны имеют право вводить собственный дресс-код и отказывать посетителям в обслуживании на свое собственное усмотрение. Однако, к ветеранам следует относиться с особым вниманием и уважением, говорит Милонов.

«Конечно, бывают разные случаи. Не думаю, что кто-то хотел обидеть ветерана злонамеренно. Вероятно, произошло какое-то недопонимание, которое можно разрешить разговором, а не привлечением СМИ», – заключил Милонов.

Ранее в Следственном комитете возбудили уголовное дело после инцидента в кафе в подмосковных Люберцах, где владелица не пустила участников спецоперации и разместила экстремистский пост в соцсетях.