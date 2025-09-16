Подростка заподозрили в атаке на инспектора ДПС в Нальчике

Tекст: Алексей Дегтярев

По данным следствия, подросток 2008 года рождения входил в группу, организованную сторонником запрещенной в России международной террористической организации, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

Отмечается, что 4 июля злоумышленники попытались убить инспектора ДПС на перекрестке улиц Ленина и Ногмова в Нальчике, они также задумали завладеть оружием полицейского.

Несовершеннолетний нападавший после провалившейся попытки попытался сбежать, но его задержали.

Следствие совместно с региональным ФСБ установило обстоятельства преступления. Возбуждены уголовные дела по статьям «Содействие террористической деятельности», «Приготовление к террористическому акту, совершенное организованной группой лиц» и «Покушение на хищение оружия».

Максимальное наказание по этим статьям составляет до 20 лет лишения свободы. Подросток арестован.

В начале июля в Нальчике произошло нападение на сотрудника ДПС с применением холодного оружия. Нападавший был уничтожен. Сообщалось, что нападавших было двое.

Одним из нападавших оказался жителем Урванского района Кабардино-Балкарии.