Подростка заподозрили в атаке на инспектора ДПС в Нальчике
В Кабардино-Балкарии задержан несовершеннолетний, подозреваемый в участии в нападении на инспектора ДПС в Нальчике, сообщили в региональном следственном управлении СК.
По данным следствия, подросток 2008 года рождения входил в группу, организованную сторонником запрещенной в России международной террористической организации, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
Отмечается, что 4 июля злоумышленники попытались убить инспектора ДПС на перекрестке улиц Ленина и Ногмова в Нальчике, они также задумали завладеть оружием полицейского.
Несовершеннолетний нападавший после провалившейся попытки попытался сбежать, но его задержали.
Следствие совместно с региональным ФСБ установило обстоятельства преступления. Возбуждены уголовные дела по статьям «Содействие террористической деятельности», «Приготовление к террористическому акту, совершенное организованной группой лиц» и «Покушение на хищение оружия».
Максимальное наказание по этим статьям составляет до 20 лет лишения свободы. Подросток арестован.
В начале июля в Нальчике произошло нападение на сотрудника ДПС с применением холодного оружия. Нападавший был уничтожен. Сообщалось, что нападавших было двое.
Одним из нападавших оказался жителем Урванского района Кабардино-Балкарии.